小米手錶S5港版何時上市？41mm與透明版發佈　開售時間與售價預測

小米手錶 S5港版何時上市？小米在2026年9月23日正式公佈Xiaomi Watch S5（小米手錶 S5）家族的最新成員，除了補齊適合細手腕的41mm版本（售價1,299元人民幣起，約合HK$1,416），更驚喜推出採用精鋼錶圈的透明限量版（售價2,499元人民幣，約合HK$2,724，全球限量5,000隻）。



國行版震撼開售，香港消費者最關心的自然是：「港版小米手錶 S5 41mm何時登場？價格又會落在哪個範圍？」



Xiaomi Watch S5 41mm。（小米）

港版小米手錶 S5上市時間預測：41mm與透明版何時抵港？

參考過往小米穿戴裝置的上市規律，標準版Xiaomi Watch S5 46mm國行版發佈後，港行通常會在1至2個月內登陸香港官方渠道。

目前Xiaomi香港官網已全面開售Xiaomi Watch S5 46mm版本，官方建議零售價為HK$1,269（特價HK$1,139）。

雙版本開售時程拆解：41mm日常款與透明限量版登陸分析

41mm標準版：預計2026年10月底至11月初正式登陸香港。小米極有可能配合雙11購物節的推廣節奏，將這款補齊女裝與細手腕市場的產品推向香港市場。

補齊女裝與細手腕市場的產品。（小米）

透明限量版：由於該版本在全球僅限量5,000隻，依照以往經驗，此類限量錶款極可能為中國內地獨佔，引進港版官方行貨的機會微乎其微。想入手透明版的香港買家，可能需要透過深水埗或旺角信和等水貨渠道購入國行版，又或者北上深圳掃貨。

輕至36g | 薄至9.9mm。（小米）

港版小米手錶 S5 41mm售價預測：41mm定價與水貨炒價行情比較

根據現行46mm版本的定價策略（國行1,199元人民幣起對應港幣HK$1,269）：



Xiaomi Watch S5 41mm港版預計售價：約HK$1,369至HK$1,469。



Xiaomi Watch S5透明版水貨折合價：受限於限量5,000隻的稀缺性，初期抵港的水貨溢價後，市場售價預估將維持在HK$2,800至HK$3,100左右。

Xiaomi Watch S5透明版為47mm錶體。（小米）

Xiaomi Watch S5 41mm規格亮點

這次小米針對用家痛點進行了精準補強。過往46mm的大錶盤對女性或手腕較細的用家來說略顯笨重，全新的41mm版本採用了更窄的機身設計，既保留了全新的Xiaomi HyperOS（小米澎湃OS）流暢互動與雙鍵截圖等智能功能，又帶來了更舒適貼服的日常佩戴體驗。

高精度心率 | 血氧傳感器。（小米）

透明版則以47mm的精鋼錶圈搭配半透明外殼，展現強烈的科技工業風，直接媲美高階運動智能手錶的設計質感。

入手指南：買國行先行體驗，還是等香港行貨保養？

如果想買的是透明限量版，無須再等，直接找可靠渠道購入國行版是唯一的選擇。

但如果目標是41mm日常款，建議再等幾週。港版除了具備原廠保養，最重要的是具備本地伺服器連線穩定度、更完整的繁體中文通知顯示，以及免除跨區綁定小米運動健康App的繁瑣步驟，以及更完整的本地化語言與App兼容性，在香港日常使用體驗上會比國行版用得更安心方便。

有關香港地區的具體開售日與預購禮遇，可以密切留意Fortress豐澤的最新產品上架動態。