小米18 Pro上手實測｜AI副屏+雙2億鏡頭8500大電｜港版年內登場

Xiaomi 小米 18 Pro 北京發佈會直擊，新機上手實測｜小米於 9 月 23 日在北京正式舉行發表會，發佈全新「雙尺寸影像科技旗艦」小米 18 Pro 及小米 18 Pro Max。記者現場直擊發佈會並搶先上手試玩這兩款焦點新機，發現今代產品除了升級 2nm 晶片與雙 2 億像素徠卡鏡頭外，最受矚目的莫過於實用度大增的背部螢幕，更首度導入 AI 技術讓背屏玩出更多新意。



Xiaomi 小米 18 Pro系列正式於北京發佈

Xiaomi 小米 18 Pro及18 Pro Max 同步推出

Xiaomi 小米 18 Pro Max上手實測

小米18 Pro背屏新增AI功能

今次Xiaomi 小米 18 Pro 系列在機身背面的「AI 百變背部螢幕」迎來重大進化。以往手機背屏多數被視為裝飾或簡單顯示時間的輔助工具，但今代融入 AI 技術重塑後，實用性顯著提升。背屏不僅支援動態生成個人化圖案與動態桌布，用家甚至能透過 AI 文字指令，實時製作專屬的背屏風格與寵物主題時鐘面板。記者就利用AI製作簡單的「包剪鎚」遊戲，而且還可以AI製作如「寵物育成」、「撞磚」等迷你遊戲，自由度、玩味性大為提升。

今次小米18 Pro系列的背屏功能更加實用

在拍攝方面，背屏亦能發揮極大作用，用家可以使用徠卡後置主鏡頭進行自拍或合照，並透過背屏實時預覽畫面，配合手勢或語音觸發快門，甚至支援相貼模式生成 2x2 格拼圖。此外，副屏亦深度對應更多第三方應用程式與小型遊戲，方便用家在不翻轉手機主螢幕的情況下檢視訊息通知與進行日常互動。

可以利用AI來自創不同的互動遊戲

雙2億像素 Leica 鏡頭表現出眾

在影像配置方面，小米 18 Pro 系列繼續與 Leica 深度合作，打造全焦段光學三鏡頭系統。最吸睛的改動是主鏡頭（23mm，1/1.28 吋感光元件）與潛望長焦鏡頭（75mm，1/1.56 吋感光元件）雙雙升級至 2 億像素超高規格，支援 12cm 近拍距離下的 2 億像素超清微距攝影。而且Pro Max的主鏡頭更對應LOFIC HDR技術，大幅提升極致高反差與暗光環境動態範圍，解決過曝與暗部細節流失的難題。

雙2億像素鏡頭

潛望長焦鏡頭進光量相比上一代提升近 3 倍，大幅改善暗光環境下的遠攝細節。配合全新的「傳奇一瞬」端到端影像大模型，機能表現更具光學立體感與自然虛化效果。機身更特別新增了一顆 AI 功能專用實體按鍵，用家不僅能快速啟動 AI 功能，更可透過長按自訂啟動硬件級防窺保護，讓記錄生活瞬間與隱私防護更為流暢。

今代18 Pro Max 主鏡頭對應LOFIC拍攝

試相（長焦微距）

試拍（黑白）

試相

夜景試相

試相

2nm晶片與8500mAh電量實力

效能與續航力同樣是今次升級的核心焦點。小米 18 Pro 系列全系首發高通最新 2nm 製程旗艦晶片，其中小米 18 Pro 搭載第六代驍龍 8 至尊版（Snapdragon 8 Elite Gen 6），而定位更高的 Pro Max 版本則直升第六代驍龍 8 超級至尊版（Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6），在動態排程與離線 AI 算力輸出上展現極佳效率。

除了一般版外，同步還會推出特別「探索友」，紅色半透明機背十分搶眼。

記者試玩《和平精英》等3A級大作實試下，高畫質下及打開遊戲模式時輕鬆衝上及穩定地90fps顯示，連續玩15分鐘後機身亦不感到太熱。

新處理芯片的性能大幅提升，3A級大作暢玩穩定90fps

螢幕方面採用全新的超級像素 2.0 螢幕，擁有高達 0.99mm 的極窄邊框設計，並首度導入「小米硬件級防窺螢幕（Xiaomi Privacy Display）」，能在公共場合輸入密碼或檢視分割畫面、懸浮視窗及通知時自動防窺。只需要打開此防窺螢幕功能，主畫面、或指定app的畫面可以令左右兩邊可視角度減低，非常實用。

新增左邊的AI快捷鍵，長按可以即時開啟防窺功能

電池方面，小米 18 Pro 配備 7000mAh 矽金沙江電池，而 Pro Max 版本更直接推升至 8500mAh 超大容量，配合 100W 有線快充與 50W 無線快充，解決重度用家的電量焦慮。全系亦標配 UWB 超寬頻技術，支援智能汽車無感解鎖。

Xiaomi 小米 18 Pro 及 18 Pro Max 預計今年內將會在香港及國際推出

根據官方消息指，今年2款新機，包括Xiaomi 小米 18 Pro及 18 Pro Max 國際版應預計今年內推出

港版幾時有得買？

目前小米北京發佈會上率先公布的是中國內地版本，暫時未有正式公布港行國際版的上市日程與官方定價。不過根據官方消息指，今年2款新機，包括Xiaomi 小米 18 Pro及 18 Pro Max 國際版預計今年內推出，這兩台備受期待的背屏旗艦帶到全球及香港市場，值得一眾香港米粉期待。

還有紅色特別版同步推出

Xiaomi 小米 18 Pro Max 售價由6999人民幣起（約$8150港幣）

Xiaomi 小米 18 Pro 售價由5999人民幣起（約$7015港幣）