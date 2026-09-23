小米18 Pro長焦大升級！雙2億像素加持　進光量暴增280%今晚發佈

小米18 Pro系列影像系統預熱持續升溫，今日官方正式公布長焦鏡頭詳細參數。相較於此前公布的「雙2億像素」概念，此次披露的技術細節更直觀地展現了，該潛望式長焦鏡頭的實際能力。



核心升級聚焦於進光量表現：小米18 Pro長焦鏡頭相較前代提升達280%，提升幅度顯著；Pro Max版本則提升83%，亦屬大幅躍升。

小米18 Pro系列影像系統預熱持續升溫。（微博@小米手機）

小米18 Pro系列宣傳圖與拍攝樣張：

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這一差異源於產品定位與迭代策略——上一代小米17 Pro所搭載的長焦模組基礎較弱，本次實現感應器與整體規格的全面換代，因此Pro版本的性能跨越尤為突出；而Pro Max在原本較高起點上繼續精進，進一步夯實高端影像實力。

硬件層面，全系標配的2億像素潛望長焦鏡頭，採用1/1.56吋大尺寸感應器，並配備F2.4大光圈。該感應器尺寸在當前主流潛望長焦方案中處於領先梯隊，明顯優於業內普遍採用的1/2吋規格，已接近部分機型次主攝的感光面積，為高倍變焦下的畫質穩定性奠定堅實基礎。

焦段設計兼顧實用性與專業性：原生75毫米等效焦距，支持3.2倍光學變焦與12.8倍無損變焦。75毫米是人像攝影的經典焦段，成像時透視關係自然協調，既避免50毫米焦段的平面化傾向，也規避100毫米以上焦段帶來的過度空間壓縮感。疊加2億像素的超高解析力，12.8倍無損變焦在實際使用中具備較強可用性。

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此外，該長焦鏡頭首次應用雙鏡群浮動對焦結構，實現真正意義上的長焦微距功能。不同於以往依賴主攝裁切或廣角鏡頭模擬的微距效果，本方案可依託長焦固有焦距與景深特性，呈現更具層次感的背景虛化與精準透視，適用於花卉、紋理細節及小型物件等題材的精細拍攝。

新品發布會定於今日夜間7點舉行。截至目前，影像系統、性能配置、螢幕質素、續航能力及外觀設計等關鍵訊息均已陸續釋放。最終懸念，集中於定價策略的落定。

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