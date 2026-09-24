OPPO全新旗艦Find X10 Pro Max香港發售預測！新機八達通設定必睇
OPPO全新旗艦Find X10 Pro Max香港發售預測！OPPO於9月22日在官方發佈會上正式推出全新旗艦Find X10系列，當中最受矚目的必然就是旗艦OPPO Find X10 Pro Max。這款新機不僅將手機攝影推向「全2億像素」新紀元，更塞入了驚人的8000mAh大容量電池。而對於香港消費者而言，最關心的就是這款旗艦機何時登陸香港？能否順利刷手機八達通？這次就為大家全方位拆解OPPO Find X10 Pro Max的規格亮點與本地發售情報。
OPPO Find X10 Pro Max香港幾時有得買？發售時間與價格預測
OPPO Find X10 Pro Max國行版本已正式上市，起售價為人民幣6,799元（約折合港幣7,410元）。
針對本地市場，根據最新渠道消息，OPPO Find X10 Pro Max港版預計會在10月下旬至11月上旬在香港正式上市。港版預計將提供最高16GB RAM與1TB ROM的頂配組合，雖然官方尚未公佈正式建議零售價，但以規格配置來看，預計價格相當具備競爭力。
規格拆解：三顆2億像素哈蘇鏡頭+天璣9600 Pro
作為新一代影像怪獸，OPPO Find X10 Pro Max在硬件規格上幾乎把技術堆到極致：
1. 業界首創「全2億像素」哈蘇三鏡頭
Find X10 Pro Max的後置相機模組直接配備三顆2億像素的鏡頭，包含廣角主鏡頭、超廣角鏡頭以及70mm等效焦距的長焦鏡頭，並搭配第二代丹霞色彩晶片與哈蘇（Hasselblad）影像系統。無論是遠焦特寫還是廣角風景，解像力都達到前所未有的細緻度。
2. 首發MediaTek天璣9600 Pro晶片
核心效能方面，OPPO Find X10 Pro Max搭載聯發科天璣9600 Pro旗艦晶片，採用八核心架構（最高主頻達4.55GHz），搭配LPDDR5X RAM與UFS 4.1快閃記憶體，無論是多工作業還是高畫質遊戲體驗都極為流暢。
3. 6.78吋144Hz LTPO AMOLED護眼平面螢幕
正面採用6.78吋平面AMOLED螢幕，解像度為2772×1272，支援最高144Hz刷新率，全局峰值亮度達2000nits，並且邊框極窄，帶來震撼的無邊框視覺體驗。
4. 8000mAh續航怪物與快充
新機在僅約8.4mm的厚度內，搭載了驚人的8000mAh大容量電池，支援80W超級閃充及50W無線快充，徹底解決現代用家的電量焦慮。
OPPO Find X10 Pro Max香港本地功能：用到手機八達通嗎？
針對香港用家的日常體驗，OPPO Find X10 Pro Max配備NFC晶片，惟香港用家需留意：只有香港授權零售商發售之「港版行貨」並登入Google錢包（Google Wallet）及八達通App，方可正式開通「Android版八達通」搭車購物；若購入「國行水貨」，因系統底層安全憑證架構差異，可能並不能原生支援手機八達通感應。
根據八達通官方設定標準，入手港版行貨後僅需簡單三步即可啟用：
首先前往Google Play下載最新版「八達通 Octopus」App與Google Wallet；
其次在系統設定中開啟NFC並將預設付款應用程式設為Google Pay；
第三步登入八達通 App 選擇「新增八達通」，無論是直接開通虛擬新卡或透過NFC拍實體卡轉移舊卡餘額與公共交通補貼，均可在數分鐘內完成綁定。
啟用後乘搭港鐵、九巴或在 7-Eleven 消費時，即使手機處於黑屏狀態，只需以機背 NFC 感應區輕觸讀卡器即可瞬間扣款。
如果正打算更換一部兼具頂級攝影與長續航的手機，不妨密切關注10月底港版行貨的官方發售消息。