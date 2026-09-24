OPPO全新旗艦Find X10 Pro Max香港發售預測！新機八達通設定必睇

OPPO全新旗艦Find X10 Pro Max香港發售預測！OPPO於9月22日在官方發佈會上正式推出全新旗艦Find X10系列，當中最受矚目的必然就是旗艦OPPO Find X10 Pro Max。這款新機不僅將手機攝影推向「全2億像素」新紀元，更塞入了驚人的8000mAh大容量電池。而對於香港消費者而言，最關心的就是這款旗艦機何時登陸香港？能否順利刷手機八達通？這次就為大家全方位拆解OPPO Find X10 Pro Max的規格亮點與本地發售情報。



OPPO全新旗艦Find X10 Pro Max香港發售預測！

OPPO Find X10 Pro Max香港幾時有得買？發售時間與價格預測

OPPO Find X10 Pro Max國行版本已正式上市，起售價為人民幣6,799元（約折合港幣7,410元）。

針對本地市場，根據最新渠道消息，OPPO Find X10 Pro Max港版預計會在10月下旬至11月上旬在香港正式上市。港版預計將提供最高16GB RAM與1TB ROM的頂配組合，雖然官方尚未公佈正式建議零售價，但以規格配置來看，預計價格相當具備競爭力。

OPPO Find X10 Pro Max國行版本已正式上市，起售價為人民幣6,799元（約折合港幣7,410元）。

規格拆解：三顆2億像素哈蘇鏡頭+天璣9600 Pro

作為新一代影像怪獸，OPPO Find X10 Pro Max在硬件規格上幾乎把技術堆到極致：

1. 業界首創「全2億像素」哈蘇三鏡頭

Find X10 Pro Max的後置相機模組直接配備三顆2億像素的鏡頭，包含廣角主鏡頭、超廣角鏡頭以及70mm等效焦距的長焦鏡頭，並搭配第二代丹霞色彩晶片與哈蘇（Hasselblad）影像系統。無論是遠焦特寫還是廣角風景，解像力都達到前所未有的細緻度。

2. 首發MediaTek天璣9600 Pro晶片

核心效能方面，OPPO Find X10 Pro Max搭載聯發科天璣9600 Pro旗艦晶片，採用八核心架構（最高主頻達4.55GHz），搭配LPDDR5X RAM與UFS 4.1快閃記憶體，無論是多工作業還是高畫質遊戲體驗都極為流暢。

搭載聯發科天璣9600 Pro旗艦晶片，採用八核心架構。（OPPO）

3. 6.78吋144Hz LTPO AMOLED護眼平面螢幕

正面採用6.78吋平面AMOLED螢幕，解像度為2772×1272，支援最高144Hz刷新率，全局峰值亮度達2000nits，並且邊框極窄，帶來震撼的無邊框視覺體驗。

新一代1nits明眸護眼屏。（OPPO）

4. 8000mAh續航怪物與快充

新機在僅約8.4mm的厚度內，搭載了驚人的8000mAh大容量電池，支援80W超級閃充及50W無線快充，徹底解決現代用家的電量焦慮。

8000mAh冰川電池，五年耐用。（OPPO）

OPPO Find X10 Pro Max香港本地功能：用到手機八達通嗎？

針對香港用家的日常體驗，OPPO Find X10 Pro Max配備NFC晶片，惟香港用家需留意：只有香港授權零售商發售之「港版行貨」並登入Google錢包（Google Wallet）及八達通App，方可正式開通「Android版八達通」搭車購物；若購入「國行水貨」，因系統底層安全憑證架構差異，可能並不能原生支援手機八達通感應。

根據八達通官方設定標準，入手港版行貨後僅需簡單三步即可啟用：

首先前往Google Play下載最新版「八達通 Octopus」App與Google Wallet；



其次在系統設定中開啟NFC並將預設付款應用程式設為Google Pay；



第三步登入八達通 App 選擇「新增八達通」，無論是直接開通虛擬新卡或透過NFC拍實體卡轉移舊卡餘額與公共交通補貼，均可在數分鐘內完成綁定。



啟用後乘搭港鐵、九巴或在 7-Eleven 消費時，即使手機處於黑屏狀態，只需以機背 NFC 感應區輕觸讀卡器即可瞬間扣款。

如果正打算更換一部兼具頂級攝影與長續航的手機，不妨密切關注10月底港版行貨的官方發售消息。