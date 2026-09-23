OPPO Find X10系列發佈｜港版僅售Pro Max　規格與深圳定價懶人包

OPPO Find X10系列發佈｜OPPO正式發佈新一代旗艦產品Find X10系列，一口氣推出Find X10 E、Find X10與Find X10 Pro Max三款機款。這次OPPO不僅在規格配備上極度激進，更將「超大電池」與「極致影像」兩大用家痛點一次解決。三款型號定位明確，從輕薄平價到極限影音規格全數覆蓋。



OPPO Find X10 Pro Max。

OPPO Find X10系列發佈會現場。

頂配機皇Find X10 Pro Max：首發三2億像素哈蘇鏡頭與天璣9600 Pro

定位最高階的OPPO Find X10 Pro Max直接在機身背面塞入「三2億像素」鏡頭陣列：2億像素廣角主鏡頭（f/1.5光圈，支援OIS光學防手震）、2億像素超廣角，以及2億像素長焦鏡頭（f/2.1光圈，3倍光學變焦）。這種全焦段均具備高解像力的配置，大幅提升了裁切後二次構圖的空間。

OPPO Find X10 Pro Max。（OPPO）

核心運算心臟採用聯發科（MediaTek）天璣9600 Pro旗艦晶片（採用台積電2nm製程架構）搭配6.78吋144Hz LTPO屏幕與IP68/IP69雙重防水防塵認證，錄影規格更一舉支援8K 30fps與專業Log格式。電池容量配備8000mAh，輔以80W有線閃充與50W無線閃充。

全新哈蘇增距鏡套裝，支援20倍無損變焦。（OPPO）

一鍵開啟舞台模式，舞台音畫，輕鬆記錄。（OPPO）

此代產品還深耕專業攝錄領域，整合了Blackmagic Camera拍攝介面與Open Gate格式支援。

OPPO Find X10 Pro Max試相：

不論是植物與果實的色彩還原，還是人像膚色的自然度與細節解析，都展現出非常高水準的質感。

OPPO Find X10 Pro Max試相，細節清晰可見。

標準版Find X10：0.99mm極窄邊框配8000mAh大電

對於偏好一手掌握的用家，OPPO Find X10展現出極強的綜合能力。正面搭載6.59吋144Hz平面屏幕，手機邊框壓縮至僅0.99mm，正面視覺幾乎被屏幕完全填滿。

OPPO Find X10。（OPPO）

處理器選用天璣9600M，影像部分採用「雙2億像素」方案：包含2億像素主鏡頭與2億像素潛望長焦鏡頭，另配備5000萬像素超廣角與第二代丹霞色彩還原鏡頭。雖然超廣角端降為5000萬像素，但主鏡頭與長焦的2億像素超高解像力與防手震標準依然看齊頂配版本。

OPPO Find X10處理器選用天璣9600M。（OPPO）

機身厚度維持在8.35mm的情況下，內部同樣塞進了8000mAh冰川電池，續航表現直接跨級挑戰市場現有旗艦。

性價比入門款Find X10 E：7.99mm輕薄手感兼顧7025mAh續航

主打極致手感與高性價比的OPPO Find X10 E，將機身厚度壓到7.99mm，重量僅203g。輕薄機身仍保有7025mAh電池。

OPPO Find X10 E。（OPPO）

處理器改用天璣9500s，屏幕同樣為6.59吋直屏，支援120Hz屏幕刷新率。影像系統回歸三顆5000萬像素的經典哈蘇組合（主鏡頭+超廣角+3倍長焦）。雖然沒有2億像素的極致解像度，但滿足日常高畫質記錄與人像拍攝已綽綽有餘。

香港行貨策略大洗牌：僅引進Pro Max頂配版？預計開售日期公開

官方今次大幅調整了本地市場策略。據Mobile Magazine報道，香港市場只會引進最高階的Find X10 Pro Max，並且僅提供16GB RAM搭配512GB ROM的單一配置版本。新機預計上市時間落在10月底至11月初。

北上深圳買機必睇：Find X10全系列人民幣售價與差價分析懶人包

入門級Find X10 E（12GB+256GB）起售價為4999元人民幣。標準版Find X10（12GB+256GB）定價5499元人民幣。至於最頂級的Find X10 Pro Max，起步價來到6799元人民幣，16GB+512GB版本售7999元人民幣，而16GB+1TB頂配版則索價8999元人民幣。

OPPO Find X10系列售價。

港版具體售價仍未正式公佈。按照目前內地行貨同規格（16GB+512GB）高達7999元人民幣的定價推算，屆時香港行貨開賣會否突破萬元大關？