OPPO Enco X4耳機配備丹拿調音+24國AI翻譯　降噪能力強前代2倍

OPPO Enco X4已經正式發布，這款無線耳機主打丹拿音響調音理念，不僅提升了音質，升級降噪效果，還內置AI實時翻譯，讓外出旅遊更輕鬆。



ZOL（中關村在線）也提前拿到了OPPO Enco X4，接下來我們就一起體驗下這款產品吧~

外觀設計

我們拿到的是柔白配色，充電盒這次換了全新的金屬中框設計，表面走磨砂質感，摸上去手感相當細膩。耳機本體同樣做了磨砂處理，耳機柄比上一代縮短了一些，捏在指尖更緊湊。

OPPO Enco X4外觀展示：

官方給出的單耳重量是5.6克，實際戴上去存在感很輕，連續戴上一兩個小時也沒有明顯的脹痛感。除了柔白，OPPO Enco X4還有粉金、鈦灰兩種配色可選。防護方面，耳機支援IP55級防塵防水，減少跑步出汗或者出門遇到小雨對耳機造成損壞的風險，相當實用。

連接與佩戴

打開充電盒蓋按下連接鍵、靠近OPPO手機，就直接跳出連接彈窗。裝好「歡律App」之後，Enco X4支援電量查看、降噪模式設置、Enco Master調音、Hi-Res模式自定義操控、個性化主題、裝置雙連、貼合度檢測、查找耳機等功能。

歡律App操作界面。（中關村在線提供）

佩戴部分是這次讓我印象比較深的一點。OPPO Enco X4用的是發泡矽膠耳塞，實際佩戴塞得比較穩，又不會過分撐漲，長時間佩戴的舒適度要好不少。

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聽感配置

硬件方面，OPPO Enco X4採用第四代丹拿共研同軸雙單元，支援LHDC Lossless藍牙引擎，無線傳輸帶寬提升到2.3Mbps，至高支援48kHz/24bit音頻碼率，拿到了Hi-Res Audio小金標無損音質認證，還內置有丹拿原聲、丹拿高解析、純享人聲、清亮高音、澎湃低音五種大師調音風格供用戶選擇。

落到耳朵，聽搖滾的時候，貝斯和底鼓的鼓點能清晰辨識；電子樂合成器的高頻細節明顯更密，亮但不刺耳；聽流行女聲時，人聲厚實、位置靠前，不會樂器和人聲擠在一起。

降噪是這次升級的重頭戲。耳機主晶片製程從上代的12nm提升到了6nm，整體降噪能力較OPPO Enco X3提升2倍，每隻耳機都配了三麥克風主動降噪系統，噪聲覆蓋面更廣。

我們挑了早晚高峰的地鐵做了簡單體驗。在深度降噪模式下，車廂裏行駛轟鳴被壓下，旁邊乘客的交談聲也明顯減弱；切到自適應模式之後，降噪強度會跟着環境平滑變化，報站聲、提示音還能聽得見，不至於錯過站點。

通話和交互上也有兩個實用的功能。一個是對話感知，聽歌時只要自己開口說話，耳機會精準識別並自動降低音樂音量，聊完繼續聽，不用反覆摘戴；另一個是AI雙向超清通話，配合通話AI動態降噪算法，能保留清晰人聲，地鐵裏、騎行中接電話，對方聽到的聲音依然清楚。

AI實時翻譯與智慧功能

翻譯功能是OPPO Enco X4另一個主打賣點。它支援實時面對面翻譯，按住耳機柄就能快速啟動，你看螢幕我聽耳機，就能實現對話。如果雙方都佩戴OPPO Enco X4並連接手機，還能各自聽到自己所選語言的翻譯。

目前AI實時翻譯支援24種常用語言，包含簡體中文、繁體中文、英語、日語、韓語、法語、德語、西班牙語、葡萄牙語、泰語、越南語、阿拉伯語等等，點餐、問路足夠用。

OPPO Enco X4還有更多智慧功能，支援點頭接電話、搖頭拒接電話，手上拎東西時直接說播放、暫停就能語音快捷操控；還可以通過滑動耳機調節音量，手機相機打開時雙擊耳機自動拍照等等。

夜間使用時，OPPO Enco X4識別用戶入睡後會自動暫停播放，按捏三下還能快速進入專注模式，內置15種以上白噪音，午休、專注時聽正合適。

續航方面，OPPO Enco X4在50%音量、關閉降噪的條件下，支援13小時音樂播放，加上充電盒一共53小時；充電盒給耳機充電10分鐘能聽4.5小時，整機有線充滿大約65分鐘。

總結

總結一下，OPPO Enco X4憑藉第四代同軸雙單元加雙DAC，再配上丹拿參與調音的五種風格，聽感相當均衡出眾， AI實時翻譯能確實提升跨語言交流體驗，體驗給的相當全面。

此外，OPPO Enco X4還具備磨砂質感的金屬中框、更小的充電盒，以及53小時的總續航和低延遲，完成度相當高。如果你在用OPPO手機，又正好想換一副音質好、降噪強、還能幫忙翻譯的TWS耳機，那它值得你認真考慮一下。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】