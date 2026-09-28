華為 mate 90真機曝光！發佈會原定10.1隨後官網撤下　真相是這樣

華為 mate 90真機曝光！9月26日，華為消費者業務官網突然浮現一頁告示：「HUAWEI Mate 90系列及全場景新品發佈會」定於10月1日14時30分舉行。然而這張預約頁面掛出沒多久，隨即被官方迅速撤下，官網重新恢復常態。這究竟是國慶檔期大動作，還是一場意外烏龍？



華為 mate 90真機曝光！（微博）

同時綜合目前流出的最新消息，新機不僅延續標誌性三挖孔屏幕與星環設計，頂配版更傳聞將搭載全新Kirin 9050 Pro晶片、6,800mAh超大電池及2億像素主鏡頭。



華為官網突現10.1發布會頁面：官方撤檔真相與內部測試始末

根據新浪財經報道，知情人士隨後澄清，官網閃現的10月1日發佈會頁面純屬內部測試訊息，並非最終官方定檔日期。截至9月28日，華為官方尚未正式宣佈Mate 90系列的最終亮相時間。

華為官網突現10.1發布會頁面。（微博）

發佈會未定檔，線下門市為何已偷偷啟動盲訂？

多地華為授權體驗店已悄然啟動Mate 90系列的線下盲訂與分貨工作。不少經銷商透露，標準版與Pro版的備貨狀況相對充裕，展機正陸續鋪設至各大實體門市；至於極致規格的Pro Max與RS非凡大師版本，受到產能與晶片供應限制，前期配額預計會相當緊張。

華為 mate 90 Pro Max。（微博）

數碼界普遍預測，華為極有可能複製過往「先鋒計劃」的突襲模式，隨時在未舉辦正式宣傳活動前直接上架預售。

華為 mate 90 RS 非凡大師。（微博）

華為Mate 90外觀諜照曝光：三挖孔屏幕與經典金屬星環鏡頭設計

就在官網頁面撤下之初，多名數碼博主陸續流出Mate 90的真機諜照與正面屏幕規格。

從最新流出的正面照來看，華為Mate 90系列堅持沿用獨特的三挖孔設計，邊角線條採用更為硬朗的小R角，保留了支付級別的3D面部識別模組。背板則延續經典的星環相機模組，並結合金屬拼接工藝，主打色系包含極具辨識度的綠色背蓋。

華為Mate 90正面渲染圖曝光。（微博）

屏幕尺寸方面，標準版與Pro版採用6.75吋面板，Pro Max及RS版本則提升至6.89吋，並引入峰值亮度極高的新一代雙層OLED技術。

華為Mate 90晶格綠與晶鑽白成顏值殺手

市場最新流出的規格名單顯示，標準版與Pro版將提供曜石黑、零度白、橙色與綠色四種基礎選擇。其中「晶格綠」憑藉獨特的金屬與玻璃拼接工藝，在實體門市的盲訂階段早已一機難求。「晶鑽白」版本備受關注。

而Pro Max版本傳聞將新增晶格粉與晶鑽白等多款顏色。晶鑽白版本據傳採用全新抗指紋鍍膜技術，背板在光線下會折射出細膩的鑽石紋理。至於最頂級的RS非凡大師版本，則維持品牌一貫的奢華作風。除了玄黑與皓白，標誌性的「瑞紅」陶瓷背蓋依然是這款天價旗艦的靈魂所在。

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麒麟9050 Pro晶片與2億像素鏡頭，規格能壓制蘋果嗎？

Mate 90 Pro Max傳出將搭載全新Kirin 9050 Pro晶片，電池容量一口氣拉升至6,800mAh高矽負極電芯。影像層面則配備2億像素超大底主鏡頭與雙潛望長焦鏡頭，外加全新升級多光譜紅楓原色鏡頭，甚至傳出典藏版具備外接鏡頭配件的原生介面。