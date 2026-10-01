維修專家拆解AirPods 5完整分析：居然只用一個風筒就能換電池？

維修專家拆解AirPods 5完整分析：著名維修權威網站iFixit昨日公佈了蘋果（Apple）最新一代無線耳機的拆解報告。過去十年，這款熱銷全球的產品在維修評分上從未突破過0分的死局。這次AirPods 5拿到了2分，微小的數字變動，意味著普通用家與維修人員終於有機會在不徹底破壞機身的情況下，為耳機更換電池。



AirPods 5。（鐘世傑攝）

Apple 10年零分魔咒打破，為何AirPods 5能拿下2分

工程師團隊在拆解過程中發現，AirPods 5的耳機本體不再像以往幾代那樣被大量工業膠水徹底封死。根據iFixit官方的拆解報告，維修人員只要沿著耳機型號印刷處的微小接縫切入，就能相對乾淨地打開外殼，電池兩側的膠條一旦移除，電池就能被順利拔出。

只要沿著耳機型號印刷處的微小接縫切入，就能相對乾淨地打開外殼。（iFixit）

長達10年的「即用即棄」電子垃圾標籤，終於出現了鬆動。外媒iClarified的最新分析 同樣指出，這是 AirPods 產品線自問世以來，首度獲得非零的可修復性評分，顯示內部設計邏輯發生了實質轉變。

AirPods 5拿下2分評分，證明其可維修性前進一大步。（iFixit）

DIY換電成為可能？風筒加夾具就能搞定？

為驗證一般用家自行維修的可行性，iFixit團隊放棄了專業的工業熱風槍，改用普通家用風筒與簡單的塑膠夾具進行測試。

用普通家用風筒與簡單的塑膠夾具即可成功打開耳機外殼。（iFixit）

調低風筒熱度並保持一段距離，足以軟化黏合劑而不會熔化脆弱的塑膠外殼，電池連同接腳被完整拔出。不過，這裡藏著一個巨大的硬件陷阱。左右兩隻耳機的電池極性完全相反，兩者並不通用。若將左耳的電池硬裝進右耳，系統介面會顯示充電中，但實際上電池根本無法蓄電。換言之，未來第三方市場釋出替換零件時，消費者必須精確區分左右耳型號。

左右兩隻耳機的電池極性完全相反，兩者並不通用。（iFixit）

充電盒依然是維修黑洞？

耳機本體雖然獲得了重生的機會，充電盒卻依然是維修人員的夢魘。

外殼接縫被死死封住。iFixit團隊動用了撬棒、刀片，經歷了各種切割與意外刺傷流血後，才勉強摸到充電盒的內部電池。原本可以使用螺絲固定的內部組件，蘋果堅持繼續使用塑膠焊接。到達電池的那一刻，整個充電盒已經面目全非，徹底報廢。

充電盒依然無法無損拆開。（iFixit）

這顯示出產品設計的雙重標準。耳機內部作出了妥協，充電盒卻繼續貫徹「壞了就買新」的商業邏輯。

蘋果的沉默與第三方維修的商機

官方目前並未釋出任何AirPods 5的替換電池與維修手冊。在蘋果的「自助維修計劃」（Self Service Repair program）清單中，這款耳機依然查無此物。然而，硬件結構的改變已經為第三方市場打開了大門，iFixit的拆解結果提供了具體證據，顯示蘋果在產品設計背後，確實已經悄悄提升了裝置的可修復性。這意味著第三方維修店很快就能透過逆向工程或副廠零件，提供平價的AirPods 5換電服務。

「經過十年的浴血奮戰，這總算有點價值了。」iFixit編輯Elizabeth Chamberlain如此寫道。耳機電池壽命不再等同於硬件的絕對死期。