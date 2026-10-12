嵐圖夢想家9 新能源MPV發布｜直擊武漢智能工廠　右軚版有望攻港

近年內地高階新能源MPV競爭愈來愈激烈，除了單純比較車身大小及豪華配置，座艙空間、智能駕駛、充電速度，以至大型MPV最難處理的操控靈活性，都成為新車較量重點。



嵐圖最新旗艦MPV夢想家9正式在北京發布，提供插電混能及純電版本，內地售價由人民幣41.99萬元至52.99萬元。新車除了加入可45度、90度及180度旋轉的第二排座椅，亦配備華為乾崑ADS 5、雙向10度後輪轉向、三腔氣壓懸掛及800V高壓平台。記者今次亦先到武漢參觀嵐圖工廠，再到北京實際體驗新車，看看這部車長超過5.3米的旗艦MPV有何特別。



夢想家9三個版本登場 純電、插混兩種動力

夢想家9今次提供Ultra、Ultra+及禮尊版三個版本，並同時提供純電及插電混能兩種動力選擇，內地售價介乎人民幣41.99萬至52.99萬元。夢想家9其中一個明顯方向，是針對大型MPV不同使用情境加入相應功能。後排主打可變座艙及舒適設備，前排加入華為智能駕駛系統；至於車長超過5.3米所帶來的靈活性問題，則透過雙向10度後輪轉向處理。換言之，它不只是將一部MPV「加大、加豪華」，而是嘗試由乘坐、駕駛及補能三方面建立旗艦定位。

大型直瀑格柵配水晶升降立標夠氣勢

夢想家9本身是一部相當大型的MPV，車長超過5.3米，因此第一眼已經有相當強烈的存在感。車頭採用大型直瀑式格柵，而且今次禮尊版加入相當搶眼的水晶升降立標。這個車標並非固定裝飾，車輛喚醒時可以升起，立標表面具有2,520個精密切割面，配合車頭燈組及發光格柵，明顯希望營造比一般MPV更加強烈的迎賓效果。

燈組方面亦加入HUAWEI XPIXEL智慧投影大燈，可以配合迎賓光毯等功能使用。整套迎賓系統亦不只是燈光效果。當乘客準備上車時，側滑門打開後，車身可以主動降低，而第二排座椅亦能向車門方向旋轉45度。對一般乘客而言可能只是增加一點儀式感，但如果家中有長者或小朋友，降低車身再將座椅轉向車門，實際上亦可以減少上落車時需要跨入車廂的幅度。第二排可以180度旋轉 由MPV變成四人對坐空間。

夢想家9最值得留意其實是第二排

一般高階MPV的獨立座椅，大多已經具備電動前後移動、腳托、按摩及零重力模式，因此單純再增加座椅功能已經很難形成明顯差異。夢想家9今次的做法，是直接改變座椅方向。第二排座椅支援45度、90度及180度多角度旋轉。

45度主要配合上落車使用；90度可以令乘客側向車門；如果將座椅完全轉到180度，第二排就會直接面向第三排，將原本所有乘客朝前的三排布局，變成前後兩排面對面的空間。這種設計令車廂用途多了不少變化。例如一家人停車休息時，第二、三排可以面對面聊天；帶小朋友出行，亦比較容易直接照顧後排乘客；商務用途則可以形成類似四人會議座位的布局。而且座椅除了旋轉之外，亦支援橫向移動、零重力模式及機械按摩，因此可以先改變座位方向，再按乘坐需要調整位置及坐姿。

13L冷暖雪櫃＋21.4吋吸頂屏 後排娛樂配置相當完整

既然將第二排定位成夢想家9的核心，其他車廂配置亦主要圍繞後排乘客。新車設有13L冷暖雪櫃，可以用來存放飲品或需要控制溫度的物品；車頂則設有21.4吋吸頂屏，長途行車時可以作為後排娛樂用途。音響系統則配備35個揚聲器。將這些配置與180度旋轉座椅放在一起看，就比較容易理解夢想家9的車廂定位。它希望第二排並非只是一個「舒服坐車」的位置，而是在停車後亦能夠變成休息、娛樂甚至交流空間。對大型MPV而言，這亦比單純增加一兩塊屏幕更能改變實際使用方式。

HarmonySpace 6座艙 華為ADS 5配37個感應器

前排科技配置方面，夢想家9採用HarmonySpace 6智能座艙，同時加入華為乾崑ADS 5駕駛輔助系統。感應硬件方面，官方資料顯示全車合共有37個智慧感應器，當中包括1顆896線主激光雷達，以及3顆固態補盲雷達。主激光雷達主要負責較遠距離及主要方向的環境感知，而補盲雷達則針對車身周圍較容易出現感知死角的位置，讓系統取得更完整的四周環境資訊。

對一部大型MPV而言，這類感知硬件除了服務駕駛輔助功能，在泊車、低速移動及處理車身周圍障礙物時亦尤其重要。不過智能駕駛實際表現仍然不能單靠「有幾多粒雷達」判斷，包括香港道路是否支援相關功能、右軚版本會開放哪些能力，都要等香港版本正式公布後才能確認。

5.3米MPV最怕窄位 雙向10度後輪轉向解決靈活性

對香港用家而言，看到夢想家9超過5.3米的車長，可能比按摩座椅更加關心另一個問題：這麼大型的MPV，究竟是否容易駕駛？夢想家9加入雙向10度後輪轉向系統，這項配置放在大型MPV上其實相當實際。

低速行駛時，後輪可以向與前輪相反的方向轉動，令車輛轉彎時需要的橫向空間減少。實際從車外觀察，可以清楚看到後輪改變角度，因此即使車身相當長，在掉頭及處理窄彎時仍可以提升靈活性。

對香港尤其有意義，因為大型MPV真正令人卻步的地方，很多時不是高速公路上是否好開，而是商場停車場、螺旋斜路、屋苑停車場及狹窄街道。因此相比再增加馬力，後輪轉向可能反而是夢想家9較值得香港用家留意的底盤配置。

三腔氣壓懸掛＋雙閥EDC 大型MPV兼顧舒適

懸掛部分亦針對旗艦MPV的乘坐需要，夢想家9採用三腔氣壓懸掛及雙閥EDC減震系統。氣壓懸掛除了可以調整車身高度，亦能因應不同駕駛情況改變懸掛表現；前文提到的迎賓模式，車身主動降低亦需要這套系統配合。雙閥EDC則負責進一步調節減震效果，目標是在不同路況及駕駛狀態之間取得更適合的車身反應。

這類配置對MPV的重要性，與性能車有所不同。性能車可能追求過彎支撐及路感，但大型MPV後排乘客更在意路面震動、車身晃動以及長途乘坐是否舒服，因此底盤調校會直接影響第二排豪華設備是否真正有意義。

全系800V高壓平台 插混版都有65kWh大電池

新能源部分，夢想家9全系採用800V高壓平台。比較特別的是插電混能版本，配備容量達65kWh的電池，並支援5C快充。按照官方公布數據，電量由20%充至80%約需12分鐘。對插電混能車而言，65kWh本身已經是相當可觀的電池容量，因此夢想家9的思路並非只把電池當成短距離輔助，而是希望增加純電使用比例，同時保留插混系統在長途行駛時的彈性。純電版本的電池容量則進一步增加至120kWh。

大型MPV本身車重、迎風面積及車內設備都會增加耗電，因此較大的電池容量可以為長途出行提供更充裕的能源儲備。配合800V平台，重點亦不只是「裝得更多電」，而是希望在需要補能時縮短等待時間。當然，以上均屬今次發布的內地版本規格，右軚版最終電池、動力及充電配置是否完全相同，仍有待官方確認。

右軚版部署中 有機會11月到港 最值得留意三件事

嵐圖目前正推進海外及右軚市場，因此夢想家9對香港而言並非單純一款只在內地發售的新車。不過真正來到香港，現階段最值得留意的反而有三方面。首先是車身尺寸與香港道路環境。超過5.3米車長配合10度後輪轉向，實際在香港停車場究竟有多大幫助，需要右軚版到港後才能真正測試。

其次是右軚版配置。內地版本目前有華為乾崑ADS 5、HarmonySpace 6、旋轉座椅、三腔氣壓懸掛及800V平台，香港版本會保留多少配置目前確定。最後自然是售價。內地版人民幣41.99萬元起的定位已經相當清楚，但右軚版本來港後的售價、版本分布及標準設備，才會真正決定夢想家9在香港高階MPV市場的競爭力。

武漢智能工廠直擊