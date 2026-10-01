HUAWEI Mate 90 Pro Max上手試｜2億像素配Z10外置相機拍攝更專業
HUAWEI Mate90系列上手試，2億像素長焦配Z10外置相機拍攝更專業｜HUAWEI 正式發表全新旗艦智慧型手機 Mate 90 系列，一口氣推出涵蓋 Mate 90、Mate 90 Pro、Mate 90 Pro Max 以及 Mate 90 RS 非凡大師等多款機型，集結全新升級的 Kirin 晶片架構、突破性的 2 億像素超大底長焦鏡頭與高達 12000 尼特峰值亮度的雙層 OLED 顯示屏。加上同步公布的睿影Z10模組相機，令拍攝更為專業。記者就在發佈後即時上手試玩新機，看看新機是否那麼值得期待！
雙層OLED螢幕爆發萬級亮度
螢幕顯示技術是本次 Mate 90 系列的重要升級之一，標準版 Mate 90 與 Mate 90 Pro 採用 6.75 吋 OLED 螢幕，解析度為 2832 × 1280 像素；頂配的 Mate 90 Pro Max 與 RS 非凡大師版則將視野進一步擴充至 6.9 吋，解析度達 2848 × 1320 像素。Mate 90 Pro、Pro Max 及 RS 機型更搭載先進的第二代靈瓏屏雙層 OLED 顯示技術，使螢幕峰值亮度一舉突破至 12000 尼特，全系支援 1-120 Hz LTPO 自適應刷新率與 1440 Hz 高頻 PWM 調光。配合第三代昆侖玻璃與全昆侖玄武機身結構，不僅抗刮耐摔性能顯著強化，更能有效降低戶外強光反射，確保用家在任何光照條件下都能享受細膩且色彩真實的視覺饗宴。
2億像素長焦捕捉極致細節
影像系統歷來是 Mate 系列的重點所在，Mate 90 全系標配 5000 萬像素超聚光主鏡頭，支援 F1.4 至 F4.0 可變光圈與 OIS 光學防抖，配合第三代紅楓原色鏡頭與 RYYB 感光陣列，大幅提升色彩還原度。Mate 90 Pro 配備 5000 萬像素超聚光微距長焦鏡頭，支援 4 倍光學變焦與超級微距拍攝；而頂級的 Mate 90 Pro Max 與 RS 版本更首度搭載 2 億像素超大底長焦鏡頭，具備超高動態範圍與長焦微距功能，賦予遠距離拍攝極高的解析力。典藏版本與 RS 機型更支援外接式鏡頭模組，讓流動攝影得以突破既有體積限制。
睿影Z10模組相機重塑專業攝影
伴隨 Mate 90 系列一同發表的全新配件——華為睿影 Z10 模組相機，為追求極致影像的攝影愛好者帶來全新解法。這款模塊相機採用1吋超大底感光元件，具備 10 倍連續光學變焦能力，能與 Mate 90 Pro Max或Mate 90 RS 非凡大師進行實時磁吸與無縫數據傳輸。用家只需將 Z10 模塊扣接於手機背蓋，即可瞬間將手機升級為具備單眼級光學變焦焦段的專業攝影設備，在保持手機輕薄隨身特性的同時，又能獲得極高品質的光學解像力與真實自然的光學虛化效果。
巨量電池配合百瓦快充續航無憂
Mate 90 系列在效能與電量規格上提供強悍支援。Mate 90 與 Mate 90 Pro 分別搭載 Kirin 9030 與 Kirin 9035 晶片，並內建 6600 mAh 大容量電池；Mate 90 Pro Max 及 RS 版本則升級為 Kirin 9050 Pro 晶片，電池容量提高至 6800 mAh。
快充方面，Mate 90 Pro 及 Pro Max 版本支援最高 100 W 有線超級快充與 50 W 無線超級快充，並提供最高 18 W 的有線反向充電功能。防護等級方面，全系均具備 IP68 級 6 米抗水與 IP69 級抗高溫高壓噴水雙重認證，讓用家在各種嚴苛環境下使用更為安心。
HUAWEI Mate 90 系列與華為睿影 Z10 模塊相機的官方推出日期與發售時間是什麼時候？
HUAWEI Mate 90 全系列手機以及華為睿影 Z10 模塊相機已於 2026 年 10 月 1 日正式在中國開售。
HUAWEI Mate 90 系列各機型的官方售價是多少？
標準版 Mate 90 建議售價由 5,499 人民幣起，Mate 90 Pro 由 6,499 人民幣起，Mate 90 Pro Max 由 6,999 人民幣起，而 Mate 90 RS 非凡大師版售價則由 11,999 人民幣起。
華為睿影 Z10 模塊相機有哪些主要功能與特點？
華為睿影 Z10 模塊相機配備 1 吋超大底感光元件，支援 10 倍連續光學變焦，並可透過磁吸傳輸技術與 Mate 90 Pro Max或Mate 90 RS 非凡大師 無縫連接，提供專業相機等級的光學影像表現。