HUAWEI Mate 90 Pro Max上手試｜2億像素配Z10外置相機拍攝更專業

HUAWEI Mate90系列上手試，2億像素長焦配Z10外置相機拍攝更專業｜HUAWEI 正式發表全新旗艦智慧型手機 Mate 90 系列，一口氣推出涵蓋 Mate 90、Mate 90 Pro、Mate 90 Pro Max 以及 Mate 90 RS 非凡大師等多款機型，集結全新升級的 Kirin 晶片架構、突破性的 2 億像素超大底長焦鏡頭與高達 12000 尼特峰值亮度的雙層 OLED 顯示屏。加上同步公布的睿影Z10模組相機，令拍攝更為專業。記者就在發佈後即時上手試玩新機，看看新機是否那麼值得期待！



HUAWEI Mate 90 RS 非凡大師

雙層OLED螢幕爆發萬級亮度

螢幕顯示技術是本次 Mate 90 系列的重要升級之一，標準版 Mate 90 與 Mate 90 Pro 採用 6.75 吋 OLED 螢幕，解析度為 2832 × 1280 像素；頂配的 Mate 90 Pro Max 與 RS 非凡大師版則將視野進一步擴充至 6.9 吋，解析度達 2848 × 1320 像素。Mate 90 Pro、Pro Max 及 RS 機型更搭載先進的第二代靈瓏屏雙層 OLED 顯示技術，使螢幕峰值亮度一舉突破至 12000 尼特，全系支援 1-120 Hz LTPO 自適應刷新率與 1440 Hz 高頻 PWM 調光。配合第三代昆侖玻璃與全昆侖玄武機身結構，不僅抗刮耐摔性能顯著強化，更能有效降低戶外強光反射，確保用家在任何光照條件下都能享受細膩且色彩真實的視覺饗宴。

HUAWEI Mate90 Pro

2億像素長焦捕捉極致細節

影像系統歷來是 Mate 系列的重點所在，Mate 90 全系標配 5000 萬像素超聚光主鏡頭，支援 F1.4 至 F4.0 可變光圈與 OIS 光學防抖，配合第三代紅楓原色鏡頭與 RYYB 感光陣列，大幅提升色彩還原度。Mate 90 Pro 配備 5000 萬像素超聚光微距長焦鏡頭，支援 4 倍光學變焦與超級微距拍攝；而頂級的 Mate 90 Pro Max 與 RS 版本更首度搭載 2 億像素超大底長焦鏡頭，具備超高動態範圍與長焦微距功能，賦予遠距離拍攝極高的解析力。典藏版本與 RS 機型更支援外接式鏡頭模組，讓流動攝影得以突破既有體積限制。

HUAWEI Mate 90 以及 Mate 90 Pro

Mate 90 Pro Max（右）比Mate 90 Pro（左）的鏡頭升級明顯

睿影Z10模組相機重塑專業攝影

伴隨 Mate 90 系列一同發表的全新配件——華為睿影 Z10 模組相機，為追求極致影像的攝影愛好者帶來全新解法。這款模塊相機採用1吋超大底感光元件，具備 10 倍連續光學變焦能力，能與 Mate 90 Pro Max或Mate 90 RS 非凡大師進行實時磁吸與無縫數據傳輸。用家只需將 Z10 模塊扣接於手機背蓋，即可瞬間將手機升級為具備單眼級光學變焦焦段的專業攝影設備，在保持手機輕薄隨身特性的同時，又能獲得極高品質的光學解像力與真實自然的光學虛化效果。

Mate 90 Pro Max對祇外接相機模組「睿影Z10」

可無斷光學變焦至20x的外接鏡頭，拍攝質素大幅提升。（睿影Z10售價為5999人民幣）

可以看到Mate 90 Pro Max及 Mate 90 RS 非凡大師鏡頭下方的鏡頭接點

巨量電池配合百瓦快充續航無憂

Mate 90 系列在效能與電量規格上提供強悍支援。Mate 90 與 Mate 90 Pro 分別搭載 Kirin 9030 與 Kirin 9035 晶片，並內建 6600 mAh 大容量電池；Mate 90 Pro Max 及 RS 版本則升級為 Kirin 9050 Pro 晶片，電池容量提高至 6800 mAh。

換上最新 Kirin 9050 Pro 晶片

快充方面，Mate 90 Pro 及 Pro Max 版本支援最高 100 W 有線超級快充與 50 W 無線超級快充，並提供最高 18 W 的有線反向充電功能。防護等級方面，全系均具備 IP68 級 6 米抗水與 IP69 級抗高溫高壓噴水雙重認證，讓用家在各種嚴苛環境下使用更為安心。

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