豐澤抵得祭年度優惠全攻略：打街機贏iPhone 18 Pro兼享一折激減

豐澤抵得祭年度優惠全攻略｜每年不少消費者期待的豐澤抵得祭終於正式回歸，今次更將購物折扣與玩樂體驗徹底結合。用家除了可以用極低折扣入手心水電子產品，更可以親身到指定門市參與經典街機格鬥遊戲，以實力爭取將目前最搶手的全新旗艦級智能手機免費帶回家。



豐澤抵得祭街機點玩贏手機？

今次豐澤抵得祭為用家帶來極具話題性的門市活動，由即日起至10月27日期間，將送出三部容量為256GB的冰川色iPhone 18 Pro作為遊戲大獎。易賞錢會員只需於社交平台追蹤豐澤的Threads帳號，即可獲得參賽資格。合資格用家可以分別前往時代廣場、新城市廣場以及惠豐中心的三間指定分店，各免費試玩一次經典街機遊戲《The King of Fighters ’98》。只要在個別分店打出全場最高分數，即可成為霸主並贏走iPhone 18 Pro一部。為增加活動氣氛，人氣網絡團體JFFT成員床哥更會於10月10日親自去到時代廣場分店接受現場挑戰。顧客只需憑當日單一消費滿100元的發票，即有機會與床哥進行一對一對戰甚至在賽後合照留念。

超過八百款減價產品有幾抵？

除了充滿玩味的街機挑戰，實質的商品折扣亦是推廣期的一大焦點。各大門市及網店將會同步推出大幅度減價，當中包含30件以創抵價發售的精選產品。整個活動期間有多達800款以上產品提供低至1折的震撼優惠。減價商品的種類涵蓋了大型及小型家庭電器、智能手機與相關配件、電腦設備、視聽娛樂系統，以至健康美容、旅行裝備、寵物護理、母嬰兒童學習及長者護理產品等多個不同範疇。大量產品以極低價位發售，讓用家可以用極高性價比輕鬆升級日常生活所需的各式裝備。

每周超級品牌快閃有咩買？

在長達四星期的活動期間，大會特別安排了16個超級品牌輪流推出限定折扣，每逢星期三都會解鎖新一輪優惠。精選的人氣品牌產品折扣低至42折，部分指定品牌更會額外派發優惠券。針對網店購物，豐澤設立了四個涵蓋大型電器與資訊科技、潮玩科技、廚房家電以及美容影音的主題快閃戰區。網店戰區集合了250件商品，以低至17折的超值價發售。網店每日更會限量推出10件指定必搶精選貨品，有意入手的買家必須每日密切留意快閃專區的最新公佈，方能成功搶購心頭好。

網店專享電子優惠券點領取？

為進一步回饋網購客群，豐澤網店每星期都會派發不同主題的電子優惠券。這些優惠券的適用範圍同樣廣泛，包括大型電器、電腦產品、智能潮玩、小家電、美容健康及影音娛樂等大熱類別。四個星期內合計送出的電子優惠券總值超過1,100元，而每款優惠券的名額只限100張。與此同時，全新的一站式生活百貨平台豐澤Living+亦已於網店正式登場。新平台積極搜羅各式廚房用具、床上用品、潮流服飾、旅行行李箱、LEGO掛飾甚至專業攝影與戶外裝備。各個進駐商戶不僅提供不同的推廣期，部分更帶來低至19折的開張折扣或買滿指定金額即減的特別優惠。