中秋金多寶頭獎無人命中後，多寶彩金順延累積。今晚（10月3日）進行的六合彩攪珠，若有一注獨中，頭獎基金估算將飆升至高達9,800萬港元。今次一起來「考古」分析2002年7月4日增加至49個號碼起，截至2026年9月26日的攪珠結果，選出5個最旺號碼，當中排名第一的大熱門號碼，竟累計被攪出達525次！

今晚攪珠將於9時30分進行，截止售票時間為晚上9時15分。究竟9,800萬巨額彩金最終會由誰獨得，今晚便有分曉。



溫馨提示：切勿沉迷賭博

六合彩歸根究底是獨立的機率事件，歷次攪珠結果彼此互不影響。文中所整理的統計規律，純粹為增添下注時的樂趣與話題，絕非必勝公式。請務必謹慎理智，量力而為，切勿過度投注。祝各位好運！

8000萬六合彩端午金多寶｜馬會揭最熱號碼．AI計出最強膽拖投注法

馬會公開六合彩金多寶「最旺號碼」

累積攪出525次｜幸運王者：30號

究竟歷史上有哪些號碼最常被攪出？又有哪些號碼長期偏冷？根據香港賽馬會（HKJC）官方自2002年7月4日增加至49個號碼以來的統計數據，截至2026年9月26日攪珠為止，最常被攪出的「幸運王者」由「30號」奪得，累積攪出次數高達525次，成為名副其實的最旺號碼；而前5大熱門號碼分別是：

第一位：「30號」（攪出 525次）

第二位：「49號」（攪出 519次）

第三位：「24號」（攪出 515次）

第四位：「7號」（攪出 509次）

第五位：「22號」（攪出 508次）

同期公開5大冷門號碼｜你敢搏「爆冷」嗎？

有熱門自然有冷門。在全部49個號碼中，出現頻率最低的是「19號」，歷史上僅被攪出448次，比最熱門的「30號」少了整整77次。

五大最冷門號碼：

第一位：「19號」（攪出 448 次）

第二位：「41號」（攪出 449 次）

第三位：「25號」（攪出 455 次）

第四位：「43號」（攪出 455 次）

第五位：「23號」（攪出 456 次）

Gemini建議「5膽6腳」投注法

全注 $60 / 半注 $30

記者向Gemini 輸入了上文提及的官方熱門號碼，要求三套不同風格的組合配置：

策略一：熱門核心衝擊型（全熱門強攻）

將歷史出現次數最高的 5 個號碼直接設定為膽碼，拖碼則加入次熱門與不同數值區間的號碼。

膽碼 (5個)： 07, 22, 24, 30, 49 (歷史 5 大熱門)

拖碼 (6個)： 13 (第6熱門), 12, 18, 28, 35, 41

策略二：數值分佈均衡型（大中小數兼備）

避免所有膽碼過於集中在 20 或 40 號段，將膽碼按「小號、中號、大號」均勻分佈，同時維持高頻熱號的基調。

膽碼 (5個)： 07 (小), 13 (小), 24 (中), 30 (中), 49 (大)

拖碼 (6個)： 03, 18, 22, 33, 38, 45

策略三：連號與旺號搭配型（防連碼補漏）

拖碼 (6個)： 拖碼 (6個)： 08 (7的鄰號), 23 (22與24的連號/夾心號), 29 (30的鄰號), 13 (熱門次席), 31 (近5期大熱連莊號), 48 (49的鄰號)

膽碼 (5個)： 07, 22, 24, 30, 49

拖碼 (6個)： 08 (7的鄰號), 23 (22與24的夾心號), 29 (30的鄰號), 13, 31, 48

「屯門市廣場」與「中環士丹利街」成兩大幸運投注處

除了選號策略，選擇在哪裏購買彩票也是不少市民關注的焦點。根據香港賽馬會（HKJC）官方最新紀錄，「屯門市廣場」與「中環士丹利街」場外投注處均以售出48次頭獎彩票的驚人紀錄，共同高居全港十大幸運投注站榜首。

屯門市廣場投注處增一度打破中環士丹利街投注處紀錄成為「最幸運投注處」，但後者又再度追平。（林子慰攝）

排名第三的是荃灣青山道投注站，共售出過43次頭獎彩票。其餘躋身十大幸運榜的投注站依次包括：尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德福、大埔廣場、上水石湖墟及大埔廣福道。