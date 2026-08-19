消委會1.5匹變頻冷氣評測2026｜夏日換冷氣是家中的頭等大事。消委會聯同機電署測試 13 款「1.5匹」變頻式分體冷氣機，售價由 $4,890 至 $19,610，機價相差逾三倍！



獲 4.5 星高分的 7 款樣本中，既有近 2 萬元的天價機皇，也有五千有找的平民款。誇張的是，即使同標「1級能源標籤」，實際製冷效能與電費差距仍高達 33%！究竟哪一款是隱形性價比之王？品牌溢價值不值得買？以下為你拆解「平機 vs 貴機」的終極對決。



同拿 4.5 星高分 機價差足 $11,000

在這次評測中，發現「總評分」與「售價」並不一定成正比，消委會報告指出，共有 7 款樣本獲得 4.5 星的優秀整體評分，當中涵蓋了各大主流品牌。

$4,890的格力，總評分與價值 $15,750 的三菱電機同級，換言之1部三菱電機足夠買3部基礎製冷與省電綜合表現相近的格力。

以下7個樣本以定價高至低排列

1.三菱電機｜MSZ-LN12VFB / MUZ-LN12VF（冷暖型）

1.三菱電機｜MSZ-LN12VFB / MUZ-LN12VF（冷暖型）

售價：約 $15,800／$19,610

特點：高端功能齊備，製冷穩定度極高。



2.三菱重工｜SRK35ZSXH-WF / SRC35ZSXH-W（冷暖型） 售價：約 $15,750

2.三菱重工｜SRK35ZSXH-WF / SRC35ZSXH-W（冷暖型）

售價：約 $15,750

特點：全場「慳電之王」，製冷能源效率（CSPF）冠絕 13 款樣本，長期開冷氣最省電費。



3.大金 Daikin｜FTXJ35MV1HW / RXJ35MV1H（冷暖型） 售價：約 $10,800

3.大金 Daikin｜FTXJ35MV1HW / RXJ35MV1H（冷暖型）

售價：約 $10,800

特點：日系傳統三大品牌之一，靜音與運轉平順度評價極佳。



4.樂聲牌 Panasonic｜CS-RZ12BKA / CU-RZ12BKA（冷暖型） 售價：約 $10,300

4.樂聲牌 Panasonic｜CS-RZ12BKA / CU-RZ12BKA（冷暖型）

售價：約 $10,300

特點：被消委會特別點名的「中價位 CP 值之王」，省電、製冷與價格達到完美平衡。



5.樂信牌 Rasonic｜RS-RZ12BK / RU-RZ12BK（冷暖型） 售價：約 $8,380

5.樂信牌 Rasonic｜RS-RZ12BK / RU-RZ12BK（冷暖型）

售價：約 $8,380

特點：冷暖機種中性價比極高的選擇，售價較日系頂級品牌便宜近半。



6.珍寶 General｜ASWH12KNCA / AOWH12KNCA（冷暖型）售價：約 $8,380

6.珍寶 General｜ASWH12KNCA / AOWH12KNCA（冷暖型）

售價：約 $8,380

特點：製冷力強勁，耐用度與送風涵蓋範圍表現出色。



7.格力 Gree｜GSY12BXAE / GSY12BXAC（冷暖型）售價：約 $4,890

7.格力 Gree｜GSY12BXAE / GSY12BXAC（冷暖型）

售價：約 $4,890

特點：全場「平價戰神」！用不足 5 千元的價格，拿下與 1.9 萬元機皇同等的 4.5 星評分。



1級標籤也有暗坑？電力耗損差 33%

雖然上文提到三菱重工款式定價高達約 $15,750，但機價只是一次性，電費卻是逐年計算。原本以為買冷氣選「1級能源標籤」就保證慳電，但本次測試 13 款 1.5 匹變頻分體機（7 款冷暖及 6 款淨冷）雖然全達一級標準，但「製冷季節性能系數」（CSPF）顯示，樣本間的製冷能源效率最多相差 33%。

最省電｜全場 CSPF 製冷能源效率最高

三菱重工｜SRK35ZSXH-WF / SRC35ZSXH-W（冷暖型）

CSPF 數值：7.419

估算每年電費：約 $679



最不省電｜全場 CSPF 製冷能源效率最低

日立 Hitachi｜RAS-DX13CSK / RAC-DX13CSK（冷暖型）

CSPF 数值：5.578

估算每年電費：約 $903



以每年開 180 天、每天 12 小時計算，電費差距顯著。效率最高的三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）每年電費最低，比起指數最差的日立 Hitachi；在相同的每年開機時間下，每年電費比最高效樣本貴出逾三成（約 HK$224）。

直接講！編輯推薦那個品牌的冷氣？

樂聲牌CP值爆燈 大金/格力各擅勝場

接下來就等香港01科技玩物編輯，根據消委會評測之分析客觀，為不同需要的用家作出選購建議：

1. 中價位性價比之王：樂聲牌

在萬元預算的冷暖型機款中，樂聲牌 CS-RZ12BKA（約 $10,300）獲得消委會高度評價。對比近 2 萬元的頂級機種，樂聲牌在製冷能源效率、抽濕表現及機身設計上達到極佳平衡，被評為「中高價位中 CP 值極高」的選擇。

中價位性價比之王：樂聲牌

2. 極致慳電派：三菱重工

如果你的目標是「長期開冷氣、電費越低越好」，三菱重工的測試表現最為出色。其 CSPF 製冷效率值冠絕全場，每年電費估算最平，雖然機價近 $1.6 萬，但對於冷氣使用率極高、客廳長期開機的家庭而言，長期省下的電力成本相當可觀。

極致慳電派：三菱重工

3. 預算有限：格力

對於租樓一族或預算有限的買家，格力 GSY12BXAE 以 $4,890 的破盤價直接拿下 4.5 星。用不到五千元的價格，就能獲取媲美萬級名牌的製冷力，絕對是市場上的平價戰神。