小米「雙11」 購物狂歡節2026 低至65折｜一年一度的「雙11」價格戰正式開打，有超過150款智能產品，以低至65折優惠價開售，我們從過百款清單中找出5款「劈得最狠」、折扣金額最高或折後價最震撼的產品，精明消費者請直接鎖定這5大目標。



POCO F8／F9 Ultra 最高減$1,400！誰是今年小米雙11劈價王？

追求極致遊戲性的POCO系列，可算今次「小米雙11」排名第一劈價王。新一代的 POCO F9 Ultra（16GB+1TB）推出不久，想不到都有優惠。這頂配怪獸從$7,999減至$6,799，一刀劈下$1,200是目前市場上每GB成本最低的選擇之一。

POCO F9 Ultra（16GB+1TB）從$7,999減至$6,799

不過，由於2026年手機全線加價，相比下2025年的頂配機POCO F8 Ultra（16GB+512GB），本身原價$5,899已夠平，小米更會在官網兩場直播時段中，各分出20個優惠價名額，可以超筍價$4,499買機，足足比原價便宜$1,400！這才算真正的震撼。

優惠只限兩場「POCO直播」時段出現，每場限20部名額、售完即止

POCO F8 Ultra（16GB+512GB）。原價$5,899，直播特惠價直接插水至$4,499，足足減去$1,400。（限20部）

🔴 第一場直播

日期：2026年10月20日（星期二）

時間：晚上 7:00 至 11:59（19:00 - 23:59）

平台：小米官網（mi.com）直播間

發售配額：黑色 / 丹寧藍（16GB+512GB），限量 20 部

🔴 第二場直播

日期：2026年11月11日（星期三，雙11正日）

時間：晚上 7:00 至 11:59（19:00 - 23:59）

平台：小米官網（mi.com）直播間

發售配額：黑色 / 丹寧藍（16GB+512GB），限量 20 部

小米雙11｜65折減價推薦：POCO F8/F9 Ultra減$1,400／電競芒67折

視覺升級戰：電競顯示器與巨屏智能顯示屏值得入手嗎？

機迷又怎會只玩手遊，電競玩家目光必須鎖定 Xiaomi Mini LED 電競顯示器 G Pro 27i。定價由$2,399急跌至$1,619、67折大減$780！Mini LED面板配上這個破底價，預計會引發一輪搶購潮。

Xiaomi Mini LED 電競顯示器 G Pro 27i。定價由$2,399急跌至$1,619、67折大減$780！

Xiaomi 智能顯示屏 S Mini LED 75 2025 是另一個性價比之選，75吋巨屏由$5,399減至$4,699，足足減了$700！

Xiaomi 智能顯示屏 S Mini LED 75 2025 由$5,399減至$4,699，足足減了$700！

日常配件戰場：尿袋／行動電源65折是甚麼概念？

這次活動中折扣比率最誇張的，是 Xiaomi 自帶線行動電源 20000 67W 淺咖色：原價$249，現以$159發售。65折極端折扣後，價錢比10000 67W版自帶線行動電源還要便宜，使其成為全場「最平、最易入手」的皇牌產品。

Xiaomi 自帶線行動電源 20000 67W 淺咖色：原價$249，現以$159發售

如何榨乾官方補貼？6大升級玩法一覽

單純看準目標產品只是第一步，要將利潤極大化，必須疊加官方設定的遊戲規則。消費者可親臨各區小米之家實體門店或登入官方Trade-in 以舊換新專頁了解詳細條款。不想錯失折上折機會，務必記下這6大操作要點：

$50零風險鎖價：即日起至10月16日晚上9時59分，先付$50預購價鎖定電視或手機特惠名額。若最終放棄支付尾款，訂金全數原路退還。

深夜結帳減百元：10月16至23日期間，每晚10時至凌晨12時下單，AIoT產品買滿$1500即時再扣$100。

兩大直播抽手機：10月20日及11月11日晚上7時開播，除了搶極端平價機額，答對問題直接抽送POCO X8商品兌換券。

凌晨死守5折券：10月24至31日，每日零時釋出限量5個全場半價名額（折扣上限$1111）。

滿額獲贈智能穿戴裝置：11月1至8日，消費滿$1000、$2000或$3000，分別免費獲贈藍牙耳機至 Xiaomi 手環 9 Pro。

實體店換機暴賺$800：拿舊手機到門市選購 Xiaomi 17T Series，只要舊機回收價過$2500，官方額外追加$800現金補貼。