小米推超亮手電筒　內置5000mAh大電池　可伸縮變焦最遠能照448米

小米有品今天眾籌推出了一款強光手電筒，建議零售價199元（人民幣，下同），眾籌價只要99元。這款手電筒最遠照射距離達到448米，照度12600Lux，適合夜裏探路、野外巡邏、遠距離搜尋。



它支持伸縮變焦，推動調焦頭就能切換聚光遠射和泛光鋪光兩種模式，遠處看目標用聚光，近距離大範圍環境照明就開泛光，一支手電筒搞定多種場景。手電筒一共提供5種光照模式，單擊就能循環切換強光、中光、弱光、爆閃、SOS，長按關機。

小米有品今天眾籌推出了一款強光手電筒，建議零售價199元，眾籌價只要99元。（小米）

小米強光手電筒更多介紹：

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強光適合遠距離探路，中光兼顧亮度和續航，適合夜間趕路和營地巡邏，弱光光線柔和，帳篷裏看書、找東西不會刺眼。爆閃可以用來警示威懾，SOS模式能發出標準求救信號，戶外遇險的時候能派上用場。

電池採用26800規格電芯，標稱容量為5000mAh，續航能力很可觀。高檔680lm可以連續用7小時30分，中檔332lm能撐16小時30分，低檔166lm最長可以達到45小時。

機身自帶4顆電量指示燈，每一顆代表25%電量，剩餘電量一眼就能看清楚，戶外出門能提前預判電量，避免突然斷電。充電口是Type-C接口，向外推動調焦頭就能露出充電口，普通手機充電線就能直接充，完整充滿大約需要7小時，充電時藍燈閃爍，充滿之後就停止閃爍。

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外殼用的是鋁合金筒身，搭配LED氮化鋁陶瓷封裝基板，雙重導熱結構。長時間點亮的時候可以快速導出燈珠熱量，降低光衰，延長手電筒使用壽命。99元的價位，把遠射、變焦、多模式、長續航全部打包，對於經常戶外出行、夜間巡邏的人來說性價比很高。

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