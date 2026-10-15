iPhone Duo AppleCare+ 定價曝光｜爆芒維修8千變$788真用家必買
蘋果 Apple 首部摺屏手機 iPhone Duo 即將於10月16日開始預訂、10月23日發售，新機集合航天級鈦金屬與雙螢幕設計，新機入門價HK$17,499 (256GB)起，如摺疊螢幕出問題，會否收取天價修理費？一不小心「爆芒」又要花幾多錢換呢？
無保養期內人為爆芒｜修理價估計最高達 HK$8,749
iPhone Duo 的 7.6 吋超薄柔性 OLED 內螢幕，除了面對每天數十至過百次的開合摺疊，表面更由 10 層超薄結構組成，最外層採用剛性高出業界 40% 的特製聚合物覆蓋層，並具備 Nano-texture 奈米紋理霧面處理及抗刮塗層。
若沒有額外保養保障，一旦過保或屬於人為意外損壞，iPhone Duo 要更換整幅內屏，官方修理價估計最高達 HK$8,749！
更要留意是使用超過 100 個微型組件構成的複合鉸鏈位，每日數十次、甚至上百次的開合操作，物理損壞的機率就越高，修理費用一樣不菲。
iPhone Duo 官方維修與 AppleCare+ 自負額收費一覽
iPhone Duo 的專屬 AppleCare+ 加購服務計劃香港官方定價曝光，兩年期保障費用為 HK$2,599，即可改為「不限次數」的低自付額維修服務，內屏修理費僅需$788，對於一部起售價逼近兩萬元的精密儀器而言，這筆額外支出真的不可忽略，記者建議自用買家必買！
維修項目
有 AppleCare+ 服務費
HK$999
電池更換
HK$0（蓄電量低於 80% 免費）
HK$999
摺疊內螢幕損壞
HK$788
HK$8,749
外螢幕損壞
HK$228
HK$3,249
背面玻璃損壞
HK$228
HK$1,249
正面螢幕 ＋ 背面玻璃同時損壞
HK$456（HK$228 × 2）
HK$3,949
內螢幕專用外保護層更換
HK$149
HK$399
背面相機損壞
HK$788
HK$1,959
其他損壞 / 機身進水 / 主機板
HK$788
HK$7,519 – HK$11,692（視嚴重程度/換機判定）
出機當日未加買點算好？教你 60 天內「補飛」加保兩大途徑
許多買家在預售當晚為了搶第一批出貨配額，或會漏買 AppleCare+。不用懊惱。在購買 iPhone Duo 後的 60 天之內，用家隨時擁有「補飛」加購 AppleCare+ 資格。
設備端直接線上加購：
確認手機已連上 Wi-Fi，進入 iOS 系統中的「設定」>「一般」>「關於本機」，點選「可加入 AppleCare+ 服務計劃保障」。系統會自動對 iPhone Duo 運行遠端硬體診斷程式，確認螢幕觸控、感應器與內部感測元件功能完好後，即可直接透過 Apple 帳戶綁定的信用卡付款完成加保。
Apple Store 直營店現場驗機加保：
帶同 iPhone Duo 主機及原始購買發票（發票日期必須在 60 天之內），前往中環 IFC、銅鑼灣希慎廣場或尖沙咀廣東道等 Apple 直營門市。門市技術專員（Genius）會對手機進行外觀與功能檢查，確認螢幕無破裂及入水痕跡後，現場即時開通兩年期 AppleCare+。