買iPhone Duo享有專屬彩蛋！開機直接顯示買家名字　香港發售詳情

買iPhone Duo享有專屬彩蛋！Apple首款可摺疊手機iPhone Duo正式亮相，香港市場確定於2026年10月16日（星期五）晚上8時開放預訂，10月23日（星期五）正式發售，香港官方起售價為HK$17,499。除了7.6吋無摺痕內屏幕與A20 Pro晶片等頂級規格外，彭博社知名記者古爾曼（Mark Gurman）爆料指出，Apple為這款頂級機型準備了獨家「開機彩蛋」：用家首次撕開封條開機時，屏幕在顯示傳統的「Hello」問候語後，會接著顯示買家的名字（例如「Hello, Mark」）。



買iPhone Duo享有專屬彩蛋。（Apple）

隔空寫入名字！Presto系統如何實現「未拆盒設定」？

未拆封的新機，門市店員究竟如何在不破壞包裝的前提下將用家名字寫入系統？

關鍵在於Apple零售門市使用的獨家技術，Presto無線系統（Presto within Apple）。據MacRumors報道Apple門市部署計劃，Presto原本是用於門市管理庫存時，為未拆封iPhone進行隔空iOS系統更新與啟用的平板設備。

用家首次撕開封條開機時，屏幕在顯示傳統的「Hello」問候語後，會接著顯示買家的名字。（X）

這次Apple將Presto的功能延伸到個人化服務。當買家在Apple Store直營門市完成付款或取貨時，店員只需將未拆封的iPhone Duo盒裝放置於Presto墊板上。設備會透過專用高頻NFC進行無感無線通訊，將買家於Apple ID或購機訂單註冊的姓名資訊，直接寫入手機內部的安全晶片。整個過程耗時不到一分鐘，盒裝外層的紙質封條完全無需撕開。

盒裝外層的紙質封條完全無需撕開，即可開機顯示買家姓名。（YouTube）

首波僅限美版？香港Apple Store能否享受專屬開機彩蛋與繁中支援

這項極具儀式感的彩蛋服務暫時並非全球無差別開放。據Notebookcheck報道個人化彩蛋細節，該開機彩蛋首波僅在美國等指定市場的Apple Store直營門市深度綁定，且初步僅支援英語與西班牙語名稱寫入。

對於透過Apple官網郵寄到家，或是經由電訊商及第三方途徑購買的消費者，目前Presto系統尚未開放遠端寫入。至於香港直營店（如中環IFC、銅鑼灣希慎廣場）是否會在10月23日首發日同步支援姓名寫入，仍有待官方門市系統完成繁體中文支援。

香港直營店是否會在10月23日首發日同步支援姓名寫入，仍有待官方門市系統完成繁體中文支援。（YouTube）

售價HK$17,499起：iPhone Duo香港開售規格速覽

作為Apple歷來單價最高的iPhone Duo，採用全新航天級鈦金屬邊框與雙電池架構。摺疊時提供5.4吋外屏幕（畫面比例與iPhone 18 Pro相近），展開後則為7.6吋納米紋理Super Retina XDR大屏幕。

香港版本iPhone Duo全線僅支援雙eSIM設計，取消實體SIM卡槽，容量提供256GB、512GB、1TB及2TB四種選擇。