蘋果 Apple 首款摺疊式螢幕旗艦手機 iPhone Duo，將於香港時間星期五（16日）晚上 8 時開訂，並於 10 月 23 日正式發貨。新機換上台積電 2納米 A20 Pro 晶片。香港官價雖屬全球最平，門檻依然辣手：256GB 售 HK$17,499，512GB 賣 HK$19,299；1TB 索價 HK$22,799，攻頂 2TB 高達 HK$27,999。

iPhone Duo 入場費已達「萬八蚊」，不少抱投機心理想入貨轉售的散戶不禁會問，定價已那麼高，還有炒價空間嗎？值得入貨嗎？

iPhone Duo 買、還是不買？搶、還是不搶？

市場目前激烈分歧：有人指新機純 eSIM 扼殺了傳統的華強北「北上轉售」商機，需求可能削減至少三分之一；另一邊則指出全球缺貨潮，轉口需求早已拓展至中東與俄羅斯，認為Duo將再創暴利傳奇。

唱淡論調01：港版純 eSIM 會否令新機淪為「本地蟹貨」？

iPhone Duo 淘汰實體卡槽，港版雖支援雙 eSIM，但受內地限制無法啟用內地號碼。內地用家買港版將無法在當地通話或用本地 5G，跨境只能依賴漫遊數據。

這重創「深圳即日收機加價轉售」的傳統炒賣模式，斬斷龐大的內地日常客源。

反證01：外銷供求早已不限於中國



旺角先達商戶反指，炒機思維早不局限於華強北。蘋果撤出俄國後，香港成轉口樞紐，俄商長期高溢價掃貨；阿聯酋等中東富裕區對無鎖現貨需求極大。港版在俄國及中東均可正常寫入當地 eSIM，加上零消費稅，於國際批發市場極具競爭力。亦有人指「無中國市場」是偽命題。花得起的內地客正需要港版配香港卡，隨時免 VPN 全球上網。



唱淡論調01：港版純 eSIM 會否令新機淪為「本地蟹貨」？

唱淡論調02：天價入場費讓散戶承受極高風險

iPhone Duo 定價創蘋果新高，入門 256GB 達 HK$17,499，頂配更逼近 HK$28,000。

高單價是一道險阻，開賣首日回收價若跌 5% 至 10%，每部倒蝕 HK$1,500 至 HK$2,800。靠信用卡搶機的散戶需提防蝕本，切忌盲目以為穩賺快錢。

反證02：供不應求搶到當你贏



但消息指因屏幕及鉸鏈組裝複雜、良率偏低，業界如先達商戶引述消息指全球首批出貨量預計僅約 100 萬部左右，全球瘋搶下極可能供不應求，倒蝕風險不高。



唱淡論調03：iPhone 炒風已死？

近年來，隨着各地供求平衡，搶一部 Pro Max 就能穩賺數千元的盲炒時代已經一去不復返。近年新機炒價窗口極短，甚至開售一兩天便跌穿官價，盲衝隨時中伏。

反證03：18 Pro Max 至今仍賺千元溢價



9 月18 Pro Max 開賣前夕，網民一樣唱衰，但根據香港01每日更新先達報價，iPhone 18 Pro Max 特定熱門版本（布根地紅 256GB 及 1TB），開售近一個月仍有數百至千元溢價。



唱淡論調03：iPhone 炒風已死？

唱淡論調04：恐步 iPhone Air 後塵變蟹貨？

有網民指Apple 太遲出摺屏手機，用家早已看厭，而且 Duo 性能與電量恐不及同級 Android 機，機身過重又缺乏殺手級摺屏 App，隨時跟 iPhone Air 一樣淪為雷聲大雨點小的昂貴噱頭。

反證04：定位不同難比較



iPhone Duo 與 iPhone Air 定位不一樣，反對者認為 Air 因性價比失衡才後勁不繼；Duo 作為蘋果首款摺機，鎖定願意為新形態付費的嘗鮮客與打卡族，吸引力不可同日而語。



唱淡論調04：恐步 iPhone Air 後塵變蟹貨？

哪款容量最搶手？先達商戶最新估價曝光

經過4組正反爭議，不知大家覺得 iPhone Duo 有沒有可能炒起？不如再看看現時先達商戶最新估價，看看「先達佬」對 iPhone Duo 前景是否樂觀。



iPhone Duo 最新先達估價曝光 機型容量 官方售價 (HKD) 先達初期預期走勢 / 水位預測 256GB (入門) $17,499 水位最高，料賺 $2,000 - $3,000 512GB (中階) $19,299 需求穩健，轉手速度最快 1TB (高階) $22,799 總價破兩萬，接盤客源收窄 2TB (頂配) $27,999 溢價可能突破三萬，倒蝕風險極高

哪款容量最搶手？先達商戶最新估價曝光

總結：散戶值得搶嗎？

明晚 8 點如果打算參與這場搶購，必須認清這場遊戲的規則與底線：

自用優先或首日即放：若搶到 10 月 23 日首批現貨，務必取機當日午前交收鎖定利潤。歷史走勢證明，摺機出貨次周起溢價將大幅萎縮。

避開超大容量：散戶集中搶 256GB 與 512GB 嚴控資金風險，切忌賭博性下單 2TB 頂配。

跨境出差族需三思：若自用且常往返內地，港版無法啟用內地號碼是長期硬傷，建議直接考慮國行版。