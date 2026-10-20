十銓首創全球單條128GB記憶體　免超頻飆8000MT/s　奪日本大獎

據報道，十銓科技旗下創作者品牌T-CREATE的EXPERT Ai CQDIMM DDR5桌上型記憶體，近日榮獲2026日本優良設計獎。該獎項創立於1957年，從設計理念、使用體驗及長期價值等多維度進行綜合評估。



這款記憶體專為在本地運行生成式AI的創作者打造，是全球首款單條容量達128GB的DDR5 CQDIMM桌上型記憶體。CQDIMM全稱Clocked Quad-Ranked DIMM，是JEDEC於2025年正式確定的四秩記憶體模組標準，通過增加晶片選擇信號，使單條容量從傳統CUDIMM的64GB翻倍至128GB。

據報道，十銓科技旗下創作者品牌T-CREATE的EXPERT Ai CQDIMM DDR5桌上型記憶體，近日榮獲2026日本優良設計獎。（teamgroupinc）

性能方面，該記憶體在無需超頻的情況下，於JEDEC標準1.1V電壓下即可達到8000MT/s的預設數據速率。這得益於其獨立時鐘驅動器與專利IC分級驗證技術，突破了傳統無緩衝記憶體的超頻瓶頸。搭配雙插槽設計，總容量可達256GB。

技術細節上，該記憶體針對Intel Z890平台的2-DIMM/1SPC拓撲進行了最佳化，支援大型語言模型推演、4K/8K內容創作及3D渲染等高負載場景。其鋁合金散熱片採用導熱孔洞結構，在控制溫升的同時保持了薄型化設計，適合AI PC的緊湊機身。

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目前，十銓尚未公布該記憶體的零售價格與具體上市時間。但隨著AI PC對本地大容量記憶體的需求持續增長，CQDIMM生態正加速成熟，技嘉、華擎等主機板廠商已推出支援該規格的產品。

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