RAM價暴漲還值得加記憶體？實測FPS只加3%　打機流暢度爆升10%

記憶體價格暴漲，很多想要加記憶體的玩家都在糾結，我們都知道雙通道記憶體可以讓遊戲體驗提升，那麼這個提升有多少，到底值得不值得升級，下面我們就通過實測來證實一下。



雙通道頻寬會翻倍？

先簡單介紹一下，記憶體是直接和CPU進行通訊的，所以記憶體的速度越快，CPU就能更快地獲取到所需的資訊。雙通道記憶體指的是將不同的記憶體佈置在兩個通道中，CPU可以同時讀寫兩組記憶體，理論上記憶體頻寬直接翻倍。

有4條插槽的主機板，雙通道記憶體要隔一個記憶體插槽安裝。（中關村在線提供）

不過呢，CPU要和記憶體交換的數據並不是平均分配在兩個通道的記憶體上的，所以記憶體頻寬的翻倍並不能使相應的速度翻倍。可以看到，在DDR5 6000MHz平台下，16GB單通道記憶體的讀取頻寬為46.6GB/s，而雙通道的頻寬則提升到了59.5GB/s，頻寬提升了接近28%。

平均FPS僅升3% 整體提升極有限

遊戲玩家更關注的問題是，CPU真的需要這麼大的記憶體頻寬來運行遊戲嗎？這取決於遊戲引擎對CPU與GPU之間數據交換的頻繁程度。幀數越高，每秒需要從記憶體讀取的材質、模型和場景數據就越多，記憶體頻寬的瓶頸也就越明顯。

我們使用AMD R7 9850X3D搭配RTX 5070平台進行實測，測試遊戲包括《電馭叛客2077／賽博朋克2077》（Cyberpunk 2077），《CS2》，《盜墓者羅拉：暗影》（Shadow of the Tomb Raider）以及《極限競速：地平線5》（Forza Horizon 5）。所有遊戲均為2560×1440解像度，預設高畫質，支援光線追蹤的遊戲開啟光線追蹤，支援DLSS的遊戲開啟DLSS並使用畫質模式。

從測試結果來看，雙通道記憶體帶來的幀數提升遠沒有理論性能那麼大，提升幅度都在2%-3%左右，對於200幀的遊戲幀數來說好像並沒有那麼明顯。（中關村在線提供）

從測試結果來看，雙通道記憶體帶來的幀數提升遠沒有理論性能那麼大，提升幅度都在2%-3%左右，對於200幀的遊戲幀數來說好像並沒有那麼明顯。

最低幀數爆升10% 告別畫面微窒

不過平均幀率只能反映遊戲的整體感受，而記憶體頻寬提升帶來的另一優勢是最低幀的提升。所以下面我們再看看1% Low幀的對比。

在這四款遊戲中，雙通道對1% Low的提升幅度遠大於對平均幀率的提升，提升幅度直接來到了10%以上。（中關村在線提供）

在這四款遊戲中，雙通道對1% Low的提升幅度遠大於對平均幀率的提升，提升幅度直接來到了10%以上，對於《CS2》這類FPS遊戲有明顯的提升，而且low幀的提升對於遊戲體驗來說也大有裨益。

雙通道記憶體讓CPU和記憶體的數據交換更加及時，CPU不需要等上一批數據傳完就能開始下一批，幀間隔因此更均勻，也就使得遊戲的low幀更高，給我們的感受就是畫面微窒延遲感更少了。

升級建議：FPS競技玩家必備

所以結論也就很明顯了，如果你玩的是注重反應速度的FPS遊戲，或是為了提升競技的技術，那麼雙通道記憶體就是必備。而對於普通的遊戲玩家來說，雙通道記憶體對幀數的提升並不明顯，沒有必要單純為了雙通道而加記憶體。

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組裝貼士：無獨顯玩家必睇 插RAM要「隔一格」

另外，對於使用內顯的用家來說，雙通道的意義更大，因為內顯沒有VRAM，直接共享系統記憶體，記憶體頻寬就是顯示記憶體頻寬，雙通道幾乎是必選項而非可選項了。

最後要提醒大家的是，在組建雙通道記憶體時，插槽位置要對，有4條插槽的主機板，雙通道記憶體要隔一個記憶體插槽安裝，雖然不同頻率不同容量的記憶體也能組成雙通道，我們還是建議頻率和時序盡量一致。兩條記憶體頻率不同時，系統會以較低頻率運行，影響應有的性能發揮。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】