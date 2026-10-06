華為麒麟9050 Pro超預期？韜定律雙層摺疊架構　能效接近A19 Pro

此前數碼測評團隊極客灣已經完成了對華為Mate XT2搭載的標準版麒麟9050晶片的全性能拆解探究，最近他們又放出了華為Mate 90 Pro Max專屬搭載的麒麟9050 Pro的完整性能體驗報告，實測表現繼續給所有人帶來驚喜。



從極客灣放出的多輪實測數據可以看到，滿負載遊戲測試環節裏，搭載麒麟9050 Pro處理器的華為Mate 90 Pro Max，相比前代旗艦晶片的提升幅度非常亮眼。

最近極客灣又放出了華為Mate 90 Pro Max專屬搭載的麒麟9050 Pro的完整性能體驗報告，實測表現繼續給所有人帶來驚喜。（bilibili@極客灣）

麒麟9050 Pro架構解析及實測表現：

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熱門開放世界遊戲《原神》在890P解像度設定下運行的時候，Mate 90 Pro Max整機功耗僅為4.2W就能全程跑滿60幀滿幀體驗，這個表現甚至比前代同系列Pro Max機型在更低解像度下的跑分成績還要好，整體能效表現優於部分搭載驍龍8 Elite Gen5的旗艦機型，表現已經接近iPhone 17 Pro Max（A19 Pro）和部分搭載驍龍8 Elite Extreme Gen6的頂級旗艦機型。

在另一款高畫質開放世界遊戲《鳴潮》的測試中，目前Mate 90 Pro Max僅適配支援648P解像度，對比前代Mate 80 Pro Max的表現已經有了跨越式進步，幀率大幅抬升的同時整機功耗不升反降，綜合表現優於部分搭載天璣9500的旗艦機型，性能能效表現同樣接近iPhone 17 Pro Max（A19 Pro）和部分驍龍8 Elite機型。

在新上線的高畫質遊戲《異環》的實測環節裏，Mate 90 Pro Max對比前代旗艦同樣進步明顯，雖然整機功耗相比前代小幅提升了約0.4W，但平均幀率直接拉高了10幀以上，最終的實際表現幾乎和天璣9500、驍龍8 Elite機型的表現持平，完全達到當前Android旗艦第一梯隊水準。

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這次麒麟9050 Pro採用了雙層邏輯電路的特殊處理方案，在相同的平面矽片佔地面積裏容納了更多電晶體（晶體管），同時晶片的運行頻率也得到了進一步拉高，整體硬件基礎大幅升級。

相比前代晶片的三叢集CPU架構，麒麟9050 Pro直接擴充到了四叢集的全新設計，超大核依然保留1顆，原本的4顆大核被進一步細分成2顆性能大核和4顆能效大核，負責極低負載場景的超低功耗小核縮減到2顆，架構調度的靈活性大幅提升。

特別的是麒麟9050 Pro所有性能大核都支援超線程技術，這顆處理器本質上可以看作是9核心16線程的特殊架構設計，在CPU多核性能、GPU能效表現等多個維度，實測成績都勝過了Google今年基於台積電N3P工藝打造的新旗艦處理器Tensor G6，也就是Google Pixel 11 Pro XL搭載的那顆自研晶片。

整個系列測試完成之後，極客灣給出的綜合評價是這款晶片進步幅度巨大，麒麟9050 Pro從日常負載能效、跑分成績到三款主流高畫質遊戲的實測表現，整體素質已經對標友商基於N3P先進工藝打造的旗艦處理器，加上目前部分高負載遊戲的超分、光追、HDR特性還沒有完全針對這款晶片做專屬適配，後續華為和遊戲廠商完成針對性優化之後，這款旗艦機的遊戲表現還有非常大的提升空間。

不少數碼愛好者看完這份完整測試都感嘆，現在「τ 定律」（又稱韜定律）下的邏輯摺疊（LogicFolding）技術還遠沒有挖到上限，只是當前比較保守的落地版本就能拿出這種接近全球第一梯隊旗艦晶片的表現，等後續華為在晶片製造工藝上再進一步突破之後，未來新一代麒麟處理器的實際表現完全不敢想象，這種完全跳出傳統摩爾定律路徑的自研技術路線，實打實走出了屬於中國晶片的全新升級路徑。

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