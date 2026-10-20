正準備購入 MacBook 的用家，請等等！觸控觸控螢幕版 MacBook Pro 很可能在 10月28日殺到？｜蘋果公司 Apple Inc. 官宣 10 月 28 日（香港時間 2026 年 10 月 29 日 凌晨 01:00）在美國洛杉磯舉行名為「Pro and Tell」的線下專場活動，蘋果全球行銷資深副總裁 Greg Joswiak（賈斯維克，外媒常暱稱為「Joz」）同步在X及 IG 留下「Can’t wait to pro and tell next week」此暗語。



觸控 MacBook Pro 10.28殺到？分析蘋果 Pro and Tell 邀請函含意（Apple 通告截圖）

MacBook Pro 迎來觸控螢幕與 OLED？機身大幅削薄成焦點

根據海外權威科技媒體 9to5Mac 披露（相關連結），全新核心產品是新一代 14 吋與 16 吋 MacBook Pro，新機預期全面轉用 OLED 面板，帶來純粹實黑表現及更高的動態對比度，而且去除傳統背光面板後，機身有望大幅削薄！

MacBook Pro 迎來觸控螢幕與 OLED？機身大幅削薄成焦點（9to5Mac圖片）

「Pro and Tell」藏甚麼玄機？

「Joz」留下的這句「Pro and Tell」，原來源自美國教育體系中小學階段極具代表性的展示分享環節「Show and Tell」：學生帶上心愛之物，在課室講台前，親手向同學「展示並解說」背後的故事。

Greg Joswiak X 截圖

蘋果將當中的「Show」置換為「Pro」，而「Tell」並不代表另一樣產品，而是解釋了今次 Apple 不再單純在官網上架新款電腦，刻意安排L.A.實體媒體上手會（Hands-on Event），目的就是要「當面解說」新機那必須親手觸摸才能體會的特色！令新款 MacBook Pro 改用觸控螢幕的可信性更高。

Steve Jobs 曾直指觸控筆電違反人體工學：蘋果全新設計如何打破教主禁忌？

科技新聞網站 GadgetReview 更按照供應鏈推測（相關連結），新一代 MacBook Pro 極可能是首款支援觸控螢幕的量產機種。

有趣的是，已故 Apple 創辦人喬布斯（Steve Jobs）曾在 2010 年 10 月的「Back to the Mac」發表會（Keynote）上狠批觸控螢幕筆電「垂直表面長時間觸摸會導致手臂疲勞，在人體工學上是場災難」，更說死了一句「This doesn't work （這行不通）」，強調Trackpad 觸控板才是最佳解決方案。究竟蘋果團隊「叛教」，是否已找到觸控板、鍵盤、手勢操作的全新平衡點？詳情留待10月28日自有分曉。