觸控屏MacBook Pro 10.28殺到？分析蘋果Pro and Tell 邀請函含意
正準備購入 MacBook 的用家，請等等！觸控觸控螢幕版 MacBook Pro 很可能在 10月28日殺到？｜蘋果公司 Apple Inc. 官宣 10 月 28 日（香港時間 2026 年 10 月 29 日 凌晨 01:00）在美國洛杉磯舉行名為「Pro and Tell」的線下專場活動，蘋果全球行銷資深副總裁 Greg Joswiak（賈斯維克，外媒常暱稱為「Joz」）同步在X及 IG 留下「Can’t wait to pro and tell next week」此暗語。
MacBook Pro 迎來觸控螢幕與 OLED？機身大幅削薄成焦點
根據海外權威科技媒體 9to5Mac 披露（相關連結），全新核心產品是新一代 14 吋與 16 吋 MacBook Pro，新機預期全面轉用 OLED 面板，帶來純粹實黑表現及更高的動態對比度，而且去除傳統背光面板後，機身有望大幅削薄！
「Pro and Tell」藏甚麼玄機？
「Joz」留下的這句「Pro and Tell」，原來源自美國教育體系中小學階段極具代表性的展示分享環節「Show and Tell」：學生帶上心愛之物，在課室講台前，親手向同學「展示並解說」背後的故事。
蘋果將當中的「Show」置換為「Pro」，而「Tell」並不代表另一樣產品，而是解釋了今次 Apple 不再單純在官網上架新款電腦，刻意安排L.A.實體媒體上手會（Hands-on Event），目的就是要「當面解說」新機那必須親手觸摸才能體會的特色！令新款 MacBook Pro 改用觸控螢幕的可信性更高。
Steve Jobs 曾直指觸控筆電違反人體工學：蘋果全新設計如何打破教主禁忌？
科技新聞網站 GadgetReview 更按照供應鏈推測（相關連結），新一代 MacBook Pro 極可能是首款支援觸控螢幕的量產機種。
有趣的是，已故 Apple 創辦人喬布斯（Steve Jobs）曾在 2010 年 10 月的「Back to the Mac」發表會（Keynote）上狠批觸控螢幕筆電「垂直表面長時間觸摸會導致手臂疲勞，在人體工學上是場災難」，更說死了一句「This doesn't work （這行不通）」，強調Trackpad 觸控板才是最佳解決方案。究竟蘋果團隊「叛教」，是否已找到觸控板、鍵盤、手勢操作的全新平衡點？詳情留待10月28日自有分曉。