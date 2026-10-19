Apple首款觸控螢幕MacBook Pro傳11月6日開賣！規格亮點搶先了解

Apple首款觸控螢幕MacBook Pro傳11月6日開賣！堅持超過十年不在Mac手提電腦產品線中加入觸控螢幕的Apple，似乎終於要迎來重大變革了（Steve Jobs 曾公開批評手提電腦垂直螢幕觸控違反人體工學（Gorilla Arm手臂痠痛））。根據外媒報道，Apple首款支援觸控螢幕的MacBook Pro預計預計將於10月28日於洛杉磯媒體發佈活動中正式對外亮相，並有望於11月6日正式開賣。



Apple首款觸控螢幕MacBook Pro傳11月6日開賣！（AI生成）

雖然目前仍屬於傳聞階段，但幾乎所有可靠的消息來源都一致指向MacBook Pro即將迎來觸控功能。此外，Apple在最新的macOS 27系統中也悄悄埋下了一些伏筆，例如在「並行」（Sidecar）功能中加入觸控支援、新增「下拉更新」（pull to refresh）手勢，以及放大的選單列圖示等。

首款觸控MacBook Pro預計將在10月下旬的發佈會上亮相。（Appleinsider）

MacBook Pro預期即將帶來的幾項重大升級與亮點：

螢幕升級：首搭雙層串聯OLED面板，縮小版動態島取代瀏海

在顯示器方面，重新設計的MacBook Pro預計將採用現行iPad Pro相同的「雙層串聯OLED（Tandem OLED）」面板技術。透過堆疊的OLED面板，將能提供極致的色彩表現、高對比度以及更高的亮度。

同時新款MacBook Pro也將搭載「動態島（Dynamic Island）」，不過尺寸會比iPhone上的稍小一些，且並不會支援Face ID面容辨識。

首款觸控螢幕MacBook Pro將有14吋與16吋兩款。（Apple）

針對觸控優化的macOS介面

據《Bloomberg／彭博社》記者Mark Gurman的說法，Apple不僅在系統中暗示了觸控功能，還將針對這款觸控MacBook Pro推出專屬的軟件優化。例如，當用家觸碰按鈕或控制項時，介面會在手指周圍彈出全新的選單，提供更符合觸控指令的選項；軟件也會根據用家過去的互動習慣，顯示最合適的控制工具集。如果用家點擊螢幕頂部選單列的項目，控制項目更會自動放大，以方便手指點按。

搭載M5 Pro與M5 Max晶片

在效能規格方面，儘管初期曾有傳聞指出這款重新設計的MacBook Pro將首發搭載M6 Pro與M6 Max晶片，但最新消息顯示，Apple為了加速推進M6晶片的研發，決定跳過首批2nm製程晶片的發布。因此，這款觸控MacBook Pro將採用現有的M5 Pro與M5 Max晶片。傳聞指出同場活動有望同步發表搭載基礎版M6晶片的入門款14吋MacBook Pro及M6 iMac，而全新高階觸控機型則鎖定旗艦創作者，先行搭載M5 Pro與M5 Max晶片。

全新高階觸控機型則鎖定旗艦創作者，先行搭載M5 Pro與M5 Max晶片。（Apple）

外觀改款：輕量化纖薄機身設計，徹底告別傳統厚重感

在外觀設計上，傳聞指出新款MacBook Pro將變得稍微纖薄且「大幅減輕重量」。過去幾代的MacBook Pro設計得較為厚重，若能在不犧牲散熱效能的前提下減輕重量與厚度，將會是許多用家樂見的改變。

MacBook Pro也將搭載「動態島（Dynamic Island）」，不過尺寸會比iPhone上的稍小一些，且並不會支援Face ID面容辨識。（9to5Mac）

上市時程：傳10月28日發佈、11月6日開賣

這款全新的MacBook Pro預計於11月6日上市。據悉，這將是Apple接連數週新品攻勢的關鍵一役（涵蓋已登場的iPhone Duo、預計10月30日上市的HomePod mini 2，以及緊隨其後於11月13日開賣的HomeView與Apple TV 4K等產品）。消息指出，Apple零售店正計劃在11月5日晚間至11月6日進行店面「重置」，準備換上新的宣傳物料與產品。

來源：Macrumors、PCMAG、Appleinsider