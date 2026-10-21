12月又到聖誕，玩具迷當然要為自己準備豐富禮物！全城期待的香港知名潮玩盛事《Amazing Toy Show 2026》，今年12月11至13日（周五至周日）將首度進駐灣仔香港會議展覽中心的3DE展覽館。主辦方今年明顯「玩大佢」，展會面積增加逾一倍，大幅擴充至五萬平方呎！包你行足3日才能夠掃清所有心頭好限量版！



面積翻倍達五萬呎？Amazing Toy Show 2026為何首度殺入會展？

《Amazing Toy Show 2026》以Labubu、Molly 等盲盒潮玩為首，集合不同類型的玩具展商，今屆首度移師灣仔會展後，將雲集達300個本地及海外展商參與，大會雄心壯志預計吸引達十萬人次進場。地方更大，有利玩家排隊購買心頭好，大型展商也能夠安排巨型打卡位。

Amazing Toy Show 2026

日期：2026年12月11日至12月13日（星期五至星期日）

時間：12 : 00 - 20 : 00

地點：香港會議展覽中心展覽廳3DE

票類:

[01獨家二人同行9折] 成人票 $90 (原價$100)

成人票 $ 50｜小童票 $ 30



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Amazing Toy Show 官方吉祥物「太陽仔」登陸會展，為更多玩具迷送上正能量及歡樂。

Amazing Toy Show 過去展覽盛況（官方提供）

Amazing Toy Show 過去展覽盛況（官方提供）

Amazing Toy Show 過去展覽盛況（官方提供）

Amazing Toy Show 過去展覽盛況（官方提供）

TCG收藏卡專區 AMAZING CARDNIVAL

潮玩針對成年Kidult，他們除了喜歡figure、搪膠，當然亦追求其他流行文化。今屆《Amazing Toy Show 2026》高調追加了3大展區：包括大熱集玩收藏卡區《AMAZING CARDNIVAL》，不管是運動卡、動畫卡還是明星卡，TCG（集換式卡牌遊戲）的二級市場炒價屢創新高。

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Amazing Toy Show 過去展覽盛況（官方提供）

車天車地 AMAZING WHEELS

以車仔玩具為主題的《AMAZING WHEELS》，香港本地薑品牌傾巢而出 ，例如以精細1:64合金車聞名的 POP RACE，以及主打香港本土情懷巴士與微縮場景的 Tiny 微影，還有老字號鴻興玩具，甚至是可以遙控駕駛的RC車都有！

以車仔玩具為主題的《AMAZING WHEELS》，香港本地薑品牌空群而出（鴻興玩具facebook圖片）

香港潮牌特區 HONG KONG DAY STYLE

《HONG KONG DAY STYLE》靈感源自「香港地」的雙關意涵，此區凝聚了本土潮流品牌創意，將原創設計師的在地文化與現代美學推上大舞台。策展人駱嘉樑透露，大會更首次運用AI技術令吉祥物「齊天大聖」躍動起來，以科技打破藝術設計的地域界限。

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《HONG KONG DAY STYLE》靈感源自「香港地」的雙關意涵，此區凝聚了本土潮流品牌創意，將原創設計師的在地文化與現代美學推上大舞台。（AMAZ圖片）

Amazing Toy Show 2026 門票｜01空間獨家二人同行9折

今年12月的灣仔會展，人稱「比比鳥」的周柏豪、Fat Coffee With 主理人 Jackal Ng，以及「193」郭嘉駿等星級陣容已準備就緒。大會官方門票已經在各平台火熱開售，01空間更提供獨家二人同行9折優惠。與其臨近開Show才四處撲飛，不如現在直接鎖定入場資格，免得看著別人抱走心頭好才來捶胸頓足。

今年12月的灣仔會展，周柏豪、Fat Coffee With 主理人 Jackal Ng，以及「193」郭嘉駿等星級陣容已準備就緒。(圖為過去活動嘉實合照)

Amazing Toy Show 2026 info.

日期：2026年12月11日至12月13日（星期五至星期日）

地點：香港會議展覽中心展覽廳3DE

門票種類：成人票 $50 ／ 小童票 $30

01獨家二人同行9折：成人票 $90 (原價$100)



👉🏻 獨家9折購票 $30起入場

Amazing Toy Show 2026 日期：2026年12月11日至12月13日（星期五至星期日）

Amazing Toy Show 2026 入場券｜01空間購票連結