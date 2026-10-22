《孤獨搖滾！》展登陸啟德｜重現團結Band青春舞台｜早鳥門票87折

日本超人氣少女夾Band動漫《孤獨搖滾！》引發的青春音樂風暴，正式捲到香港！由曼迪傳播主辦的【《孤獨搖滾！》動畫展】將於2026年11月13日起，於啟德雙子匯 The Twins SOGO 9樓舉行。全場展品均由日本方面原汁原味完整空運到港，讓本地樂迷直接走「小孤獨」進後藤一里與「團結」的青春搖滾世界，早鳥預售票將於10月23日凌晨零時於「01空間」率先開賣。



23/10 12AM 開賣⏰《孤獨搖滾！》展香港站｜獨家門票87折

神還原「團結Band」下北基地：STARRY Live House

不少《孤獨搖滾！》迷都曾去東京下北澤「勝地」打卡，今次不用再飛日本了，展覽會將主角們揮灑汗水的下北澤 Live House「STARRY」化成觸手可及的實景，將舞台、燈光、音響，以至團員愛用樂器等硬體元素都全方位重現。

展覽會將主角們揮灑汗水的下北澤 Live House「STARRY」化成觸手可及的實景，將舞台、燈光、音響，以至團員愛用樂器等硬體元素都全方位重現。

另外還有道具展示間：實體化還原了動畫中的經典小物件，例如第一集的完熟芒果紙箱、第六集的傳單與第十集的垃圾桶等。展區更引進沉浸式多媒體影音體驗，透過聲光效果重溫女孩們從初識、碰撞到登上舞台的成長軌跡。

道具展示間：實體化還原了動畫中的經典小物件。

《孤獨搖滾！》展香港站｜獨家早鳥門票87折

「承認欲求怪獸」實體化？小孤獨腦內幻想世界化為衝擊視覺！

小孤獨的崩潰日常，永遠是粉絲最愛的迷因素材。官方特別規劃了「小孤獨的衣櫥」展區，從貼滿海報的牆壁、孤獨的吉他角落到那張最具代表性的被窩，將極度社恐少女的私密空間巨細無遺地剝開。最好玩的，莫過於那隻巨型「承認欲求怪獸」（中文意思是：「渴望被肯定的怪物」）實體裝置，配合互動影音與現場專屬的按讚計數器，粉絲打卡合照之餘，可以親手為小孤獨按鍵「支持」。

最好玩的，莫過於那隻巨型「承認欲求怪獸」（中文意思是：「渴望被肯定的怪物」）實體裝置

官方特別規劃了「小孤獨的衣櫥」展區，從貼滿海報的牆壁、孤獨的吉他角落到那張最具代表性的被窩。

01空間早鳥飛點買最抵？特典版有什麼玄機？

這場由10月23日至11月12日舉行，為期31天，01空間將獨家發售87折早鳥票。粉絲只需透過01空間活動專頁購票，預售單人票僅需$98，而包含限量紀念品的預售特典票為$138。一旦過了早鳥期，正價特典票將回升至$158。

23/10 12AM⏰開賣《孤獨搖滾！》展香港站｜獨家門票87折

粉絲只需透過01空間活動專頁購票，預售單人票僅需$98

包含限量紀念品的預售特典票為$138。一旦過了早鳥期，正價特典票將回升至$158。

至於動漫展覽不可少的Pop Up Store，更多詳情及周邊發售細節，請留意HashTECH 01，隨時更新主辦官方最新釋出消息。