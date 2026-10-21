蘋果 Apple 剛推出的 iPhone 18 Pro Max 與 iPhone Duo，受困於半導體成本上漲，新機 256GB 與 512GB 兩款容量的差價高達 HK$1,800，1TB甚至要再多付HK$3,500。動輒上萬元的旗艦手機，一旦選錯容量，往往要忍受數年！很多用家為了省錢會想：「不如慳一筆，每個月加多幾十元買 iCloud 代替就好了！」錯。大錯特錯。



選大容量的理由1：

iOS 27超佔容量｜256GB主機扣除系統僅餘不足190GB可用？

蘋果最新 iOS 27 作業系統官方更新，由於深度整合了全新架構的 Siri AI 以及端側運行模型，對快閃記憶體的物理底層提出了更高要求。整個核心作業系統佔用約 11.5 GB 至 13.2 GB。此部分為系統底層固件，無法刪除或縮減。

加上約 14GB 的系統資料，已經合共佔用 20 GB 至 27 GB。換言之一部標稱 256GB 的iPhone，扣除不可逆的系統常駐、安全緩衝以及留給系統日常運作如通訊快取、串流緩衝與 OTA 系統更新的空間，實際留給用戶自由存檔的空間，只有約 175 GB 至 190 GB。

選大容量的理由2：

雲端儲存能否真正取代手機本機空間？

實體儲存與雲端備份的底層邏輯截然不同，iCloud 的核心功能在於多裝置同步與資料備份，無法替代本機實體晶片的儲存職能。手機無法將動輒數十 GB 的大型遊戲安裝包、通訊軟件的深層快取檔案，或是影音串流平台的離線快取轉移至雲端。

雲端儲存能否真正取代手機本機空間？

選大容量的理由3：

高像素相片+ 4K錄影｜256GB旅行／演唱會恐轉眼用光

iPhone 18 Pro Max 配備 4,800 萬像素三鏡頭系統，並支援高規格 4K 影片拍攝，原生影音檔案極度消耗空間。雖然iCloud有方法只在手機內部保留低解像度縮圖版本，並將原檔儲存於雲端，但試想想如果在旅行中想拍攝可一不可再的風景，又或是演唱會中偶像忽然走到你面前，手機卻「容量不足」而無法拍攝，那麼你買多少iCloud儲存空間也無補於事。容量不足就是不足，雲端無法分擔本機快取的物理限制。

高像素相片+ 4K錄影｜256GB旅行／演唱會恐轉眼用光

iPhone 18 Pro Max 拍攝 48MP 檔案容量

• 預設高效率格式 (HEIF Max)： 一張約 5 MB 至 8 MB

• 標準相容格式 (JPEG Max)： 一張約 10 MB

• 專業格式 (Apple ProRAW Max)： 一張高達 75 MB 至 120 MB



iPhone 18 Pro Max 拍攝 1 分鐘 4K 60fps 影片最大容量

• 預設高效率格式 (HEVC)： 1 分鐘約 400 MB

• 專業影視格式 (Apple ProRes 4K 60fps)： 1 分鐘高達 6 GB



選大容量的理由4：

實際計錢！長期訂閱 iCloud 與升級本機容量的成本如何計算？

以上種種麻煩不便都不及省錢重要？選購細容量機型加配長期訂閱 iCloud，真能節省金錢且更具性價比？

以香港官方收費為例，iCloud+ 200GB 方案五年累積支出港幣 1,380 元，2TB 方案更達港幣 4,680 元。相較之下，升級 512GB 雖需一次性補約港幣 1,800 元差價，但大容量機型在二手市場殘值較高，轉售時能回收部分成本。

另一關鍵限制在於離線環境。在偏遠地區、跨境旅行或訊號微弱時，用戶無法即時串流或下載未暫存的高畫質相片與影片，體驗勢必受制於連線品質。

長期訂閱 iCloud 與升級本機容量的成本如何計算？

選大容量的理由5：

外接硬碟備份方案是否兼具可行性？

部分進階用戶主張購買 256GB 主機，透過外接行動固態硬碟（SSD）或「U盤」去解決容量問題。記者認為當作backup是非常方便，但這不能用來取代即時錄影時必須的主機內儲存空間。而且，隨之而來還有外接硬碟易脫、損毀、遺失的隱患，便攜性與抓拍體驗大打折扣。

部分進階用戶主張購買 256GB 主機，透過外接行動固態硬碟（SSD）或「U盤」去解決容量問題。

如何準確推估未來數年的容量需求？

隨著 iOS 系統反覆迭代更新，主流應用程式與系統數據的體積逐年膨脹。檢查現役 iPhone 的「設定」與「iPhone 儲存空間」便可發現，部分修圖或剪輯軟體本體僅數百 MB，但長期累積的文件與快取往往超過數十 GB。

想知自己需要幾多儲存空間，可試試以下公式：

目前手機已使用容量 ＋（預估每年新增資料量 30GB × 預計使用年數），最後額外保留 20% 至 25% 的系統緩衝空間。

假設目前舊手機已耗用 150GB，計劃使用 iPhone 18 Pro Max 三年：150GB 加上三年的 90GB，總量已達 240GB。加上系統升級與快取所需的兩成安全空間，實際需求已逼近 300GB。若強行購買 256GB 版本，後期勢必頻繁出現空間不足問題，直接選擇 512GB 才是明智之舉。

如何準確推估未來數年的容量需求？

總結：256GB 適合輕度使用者／愛打機常拍片最少買 512GB

256GB 版本僅能滿足少數特定族群：長期習慣開啟「最佳化儲存空間」、極少保存高碼率離線影音與大型遊戲、且舊機實際佔用量始終維持在 120GB 以下的輕度使用者。對於經常隨手記錄生活的廣大中度用戶與影音愛好者而言，512GB 是避免日常維護焦慮的最佳平衡點。