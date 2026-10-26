冷氣弱風反而更食電｜11月仲係30度冷氣未停得！日廠實測慳電關鍵

冷氣弱風反而更食電｜踏入10月下旬，香港天氣仍然炎熱，甚至到了11月，冷氣亦未必可以立即停用！根據香港天文台資料，10月26日仍錄得30°C高溫，預測11月1日最高氣溫仍可能達29°C。隨着秋季持續偏暖，如何節省冷氣電費，自然成為不少家庭關心的問題。日本Panasonic近日公布一項冷氣機耗電實測，發現將風速長期設定為「弱」，不但未必慳電，耗電量更比「自動」模式增加約60%。究竟風速愈弱是否真的愈慳電？香港家庭又應該如何設定冷氣，才能兼顧舒適與電費？



10月底仍然30°C 天文台料秋季氣溫正常至偏高

香港近年秋季天氣持續偏暖，即使踏入傳統上應該逐漸轉涼的10月下旬，仍然不時出現炎熱天氣。根據香港天文台10月21日發表的《天氣隨筆》，當日受高空反氣旋影響，本港天氣晴朗，加上風勢微弱，令熱力較難消散。下午各區氣溫普遍升至33°C左右，部分地區更達35°C或以上，屬極端酷熱水平。換言之，雖然已經踏入秋季，但香港仍未完全告別需要開冷氣的日子。

冷氣風速調到最弱就慳電？Panasonic實測結果令人意外

不少人使用冷氣機時，習慣將風速設定為「弱」，認為風扇轉得慢一點，電力消耗自然會較少。不過，日本Panasonic於2026年10月22日公布的一項實測，卻發現這種想法未必正確。

Panasonic在約14疊榻榻米大小的環境試驗室，使用指定型號冷暖空調進行測試，測試比較三種情況，包括乾淨濾網配合自動風速、積聚相當於一年污垢的濾網配合自動風速，以及乾淨濾網配合弱風模式。結果發現，與乾淨濾網配合自動風速相比，使用弱風模式耗電量增加約60%。

點解弱風反而可能更食電？關鍵在於降溫速度

冷氣機耗電量並不只取決於出風口吹出多少風，更重要的是壓縮機需要運作多久，以及室內需要移除多少熱量。當室內溫度與設定溫度存在較大差距時，冷氣機需要投入較多製冷能力，才能將室溫降至理想水平。如果一開始便將風速限制在最低水平，冷空氣可能無法快速分布至房間不同位置，令部分區域需要較長時間才能降溫。因此，即使風扇本身使用的電力較少，也不代表整部冷氣機的總耗電量一定較低。Panasonic在其冷氣慳電指南中亦指出，製冷模式下若一開始使用弱風，可能延長房間降溫所需時間，令冷氣機使用額外電力。

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冷氣慳電第一招：風速選Auto 唔好長期鎖死弱風

如果家中使用的是具備自動風速功能的分體式冷氣機，可以考慮先將風速設定為Auto，讓系統按實際需要調整送風量。尤其剛回到家中，室內仍然比較焗熱時，自動風速可以避免冷氣機長時間被限制在最低送風量。當室內逐漸降至舒適溫度，冷氣機便可以按照其控制邏輯調節風速。

冷氣慳電第二招：濾網太污糟 耗電量亦可能增加

除了風速設定，Panasonic今次實測亦發現另一個容易被忽略的耗電因素，就是冷氣機濾網積塵。測試顯示，在相同自動風速設定下，使用積聚相當於一年污垢的濾網，與乾淨濾網相比，送風量減少約9%，而升至目標溫度期間的耗電量則增加約10%。原因是濾網積聚灰塵後，空氣流動可能受到阻礙，影響冷氣機的熱交換及送風效率。香港機電工程署亦建議，家庭應定期清潔冷氣機隔塵網，並確保出入風口沒有受到阻塞。

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冷氣慳電第三招：室溫保持24至26°C 唔使一開就16°C

除了風速及濾網，設定溫度亦是影響冷氣耗電的重要因素。不少人回家後覺得室內非常熱，便會立即將冷氣機設定為16°C，希望房間可以更快降溫。不過，將設定溫度調得非常低，並不代表冷氣機一定可以比正常設定更快降低室溫，反而可能令系統持續製冷，增加耗電。根據香港機電工程署的家居節能建議，夏季使用冷氣時，應盡量將室內溫度維持在24°C至26°C或以上，並按照個人舒適程度作適當調整。例如將冷氣機設定為25°C或26°C，再配合適當風速及空氣流通，通常會比一味追求極低室溫更合理。

冷氣慳電第四招：配合風扇 唔使成日降低溫度

如果覺得冷氣已經開到25°C，但房間仍然不夠涼，可以先檢查冷空氣是否能夠均勻分布，而不是立即將溫度再調低幾度。Panasonic指出，製冷時冷空氣容易積聚在較低位置，適當利用循環扇或風扇，有助改善室內溫度不均的情況。例如房間某個角落特別熱，可以調整風扇方向，協助冷空氣流向該位置。香港機電工程署亦建議，在有需要時配合電風扇使用冷氣機，令冷空氣更均勻地分布。此外，風扇帶來的空氣流動亦有助改善人體散熱感受，令用戶即使不將冷氣溫度調得很低，也可能覺得舒適。

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冷氣慳電第五招：拉窗簾、關好門窗 減少室外熱力進入

冷氣機是否慳電，除了與機身設定有關，亦取決於房間本身的環境。例如日間陽光直接照射窗戶，室內便可能持續吸收熱量，令冷氣機需要更長時間運作才能維持設定溫度。香港機電工程署建議，開冷氣時應關好門窗，並利用窗簾或百葉簾遮擋陽光，減少外界熱力進入室內。另外，亦應避免在冷氣運作期間長時間使用會產生大量熱力的電器，增加室內製冷負擔。如果室外天氣已經轉涼，而且空氣質素及通風條件合適，則可以考慮暫時關閉冷氣，改用自然通風或風扇。

資料來源：香港天文台﹑Panasonic﹑香港機電工程署｜家居冷氣節能貼士