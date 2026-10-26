iPhone DUO災情更新｜評測摔2次屏幕即故障　用戶批Apple七宗罪

2026 年 10 月 23 日正式發售的蘋果（Apple）首款摺疊旗艦 iPhone Duo，定價 15,999 港元起（美版 1,999 美元起），卻在開售不到 72 小時內演變成席捲全球的工程災難。綜合 Reddit、MacRumors論壇、X社交平台與全球維修通道回饋，該機出廠即面臨內部鉸鏈組件移位直接頂穿柔性 OLED 面板、霧面奈米塗層造成畫面嚴重泛灰發矇遭用戶強行撕扯、跌落兩次面板即告徹底癱瘓，以及軟體未適配出現界面黑邊與相機畫面無故 90 度倒轉等多重致命故障。

社交平台上，不斷有用戶上載圖片報告自己的iPhone DUO出現屏幕故障。（X.com 圖片）

iPhone DUO 發布即爆災情 盤點最多用戶數量投訴的七宗罪

甫於 2026 年 9 月 1 日接任行政總裁的John Ternus 泰納斯（又譯：約翰·特納斯），其親手主導研發長達 15 年的首張答卷，正將這家市值龍頭推向創立以來最險峻的品控信任危機。《香港01》編輯為讀者們初步整理了iPhone DUO 災情七宗罪，並會持續更新報道最新災情。



1）折疊屏幕全球出現大規模故障報告，被發現是鉸鏈零件容易移位頂爆屏幕

2）出廠預設的摺疊內屏幕，屏幕保護貼採取磨砂材質，令屏幕嘅光亮度、可見度同埋顏色都大幅下降，用戶投訴灰濛濛一片。用戶強行撕掉，可能會喪失保養。

3）無法進行無線充電

4）軟件優化滯後，大量的 APP 不能在內屏幕中正常使用，導致界面醜陋。情況就類似在 iPad 中使用 iPhone APP。

5）拍照時相機無端 90 度轉動移位

6）用戶測試發現，摺疊鉸鍊容易入沙，手機無法合上。

7）不抗跌，Phonebuff 跌落測試，第一次下跌已經開始有問題，第二次跌落已經屏幕損毀



以下為重點詳情：



iPhone Duo 鉸鏈爆屏與災情蔓延：盤點蘋果首款摺機開售即崩潰

這明顯不是零星的個案運氣問題了，目前市場隱隱共識這是機件設計問題。根據 Apple 官方技術規格公佈 的數據，iPhone Duo 宣稱具備歷來最纖薄的 5.2 毫米機身與 3D 打印鈦金屬鉸鏈結構。然而，來自澳洲、北美與中國大陸的首批用家，在開箱使用甚至不足 20 次開合後，內螢幕摺痕處便接連爆出大面積壞點、綠線貫穿與漏液黑斑。

問題的核心被精確定位在鉸鏈底部的機械聯動桿。科技頻道 CuriousHagi 進行微觀射線透視與暴力拆解，並經 AppleInsider 拆解調查鉸鏈斷裂頂爆屏幕 進一步證實：iPhone Duo 鉸鏈內部一個負責支撐微小彎折半徑的限位卡榫，在反覆開合時承受了過高的剪切力。零件直接金屬疲勞脫臼。脫落的金屬微粒與翹起的金屬倒角無處容身，只能在機身攤平的瞬間，由內向外硬生生頂穿柔性 OLED 面板下方的超薄支撐鋼片。

一聲脆響。上萬元的頂級屏幕當場穿孔破裂。

根據各方專家評估，途中的中軸鉸鏈設計缺陷或量產工程缺陷，是導致屏幕故障災情的元兇。（香港01製圖）

iPhone Duo 鉸鏈頂爆屏幕的力學過程：

反覆開合公差積累 ➔ 鈦金屬卡榫受過載剪切力脫臼 ➔ 微小金屬破片翹起移位 ➔ 攤平展開施壓 ➔ 自底層穿刺超薄 OLED ➔ 面板漏液／綠線／觸控全失



這項致命傷隨即引發了線下零售店的連鎖反應。多間 Apple Store 的 Genius Bar 週末湧現帶著壞機求助的顧客。店員面對碎裂但外殼毫無撞擊痕跡的內螢幕，只能按特別流程緊急換機。

內部組件的刺客行徑尚未平息，螢幕表面那層被官方奉為美學創舉的材質，又點燃了另一處戰火。

不過，各種災情似乎無阻港人炒賣iPhone DUO的熱情，正式開售72小時後炒價仍然高企：

根據各方專家評估，途中的中軸鉸鏈設計缺陷或量產工程缺陷，是導致屏幕故障災情的元兇。（香港01製圖）

霧面「納米紋理」弄巧成拙：內屏灰矇一片引發全網「撕膜狂潮」

蘋果為了解決摺疊螢幕反光與摺痕過於刺眼的問題，在 iPhone Duo 內螢幕出廠時壓合了一層具有微觀蝕刻的Nano 納米紋理聚合物表面。官方在 Apple 官方正式發表 iPhone Duo 時高調宣傳其具備絕佳抗眩光與絲滑觸感。

但很多用戶打開包裝的一刻就不滿了。

這層霧面塗層嚴重散射了 OLED 本應具備的自發光純度。整塊內螢幕看上去灰濛濛一片，黑位發灰、色彩飽和度慘遭閹割，通透感蕩然無存。在強烈日光下，顯示效果甚至宛如蒙上一層油膩的牛皮紙。花費 15,999 元購入頂級設備的玩家無法容忍這種顯色閹割，開始嘗試移除這層「障礙物」。

內地拆機維修博主「楊長順」與多個社群 KOL 隨即在直播中徒手扣開邊角，將這層磨砂表層硬生生整片撕下。據 《微機分》實測徒手撕下保護層 顯示，撕除後螢幕雖恢復鏡面通透，但脆弱的偏光片與超薄玻璃直接裸露。蘋果官方客服緊急對外發出聲明，定性該表層為「結構性顯示組件」而非消耗性保護貼，嚴禁使用者私自剝離，否則人為損壞一律喪失免費保養資格，換屏維修報價突破 4,000 元人民幣。

不撕，看著眼睛受罪；撕了，保養直接化為烏有。機主只能硬食。

軟硬件集體甩轆：無線充電失靈與相機無端 90 度位移

硬體工藝失守，軟體生態也跟着崩盤。iPhone Duo 預載專為摺疊設計的 iOS 27.1，但實際適配程度簡直不堪入目。

大量主流第三方應用程式尚未針對 Duo 奇特的 1.4:1 展開比例進行重構。當用家在大螢幕打開銀行、外賣或辦公軟體時，系統竟直接採用了粗暴的黑邊等比置中方案。兩側留下兩條厚重的黑條，畫面殘破醜陋，恍如十四年前在初代 iPad 上點擊「2X」放大運行舊款 iPhone App 的滑稽重現。

更荒謬的是相機陀螺儀調度失靈。多位用家在社群控訴，手持 iPhone Duo 懸停模式低角度拍攝時，鉸鏈的角度感測器與加速度計頻繁發生代碼衝突。觀景窗畫面會毫無徵兆地突然向左或向右猛甩 90 度倒轉，快門按鍵甚至隨即飛到螢幕對角線邊緣，根本無法點擊。

無線充電模組同樣災情頻傳。由於 Duo 採用雙電池分體布局，機身背面的無線充電線圈位置受厚度壓縮極度苛刻。放上 MagSafe 或標準 Qi2 充電座後，系統因感應對準容差極小、內部發熱迅速超標，頻繁觸發過熱截斷保護機制。滿電放上去一整夜，隔天清晨拿起來依然只有 30% 電量。

充電死火，拍攝甩轆。蘋果軟硬整合的金漆招牌被砸掉了。

跌兩次即碎、入沙即癱瘓：實驗室耐用神話徹底破滅

在極限物理測試環節，iPhone Duo 遭遇了毀滅性的公開羞辱。

評測頻道 JerryRigEverything 主持人奈爾森（又譯：扎克·尼爾森 / Zack Nelson）對 iPhone Duo 實施了經典的粉塵耐用測試。結果令人大跌眼鏡：儘管宣稱符合 IP68 等級，但細沙抓一把灑向機身背面，微粒瞬間穿過鉸鏈縫隙直灌機構心臟。沙粒擠壓發出刺耳的鉸齒磨損聲，用來維持機身閉合的磁吸結構瞬間失靈，手機當場「閉合困難」，整部機被卡在 160 度角無法動彈。隨後輕微的反向受力，內螢幕即被內部砂石磨出一道永久性粗綠線，觸控層瞬間全死。

奈爾森在鏡頭前冷冷總結，自己七年來測過無數款安卓摺機，絕大多數都能扛過這道測試，「唯獨 iPhone Duo 沒能過關」。

測試報告：iPhone DUO為歷來最不抗跌的折疊機

更慘烈的處刑來自落下測試。知名跌落評測機構《PhoneBuff》的標準跌落報告，iPhone Duo 成了該頻道歷來最快「收皮」的摺疊旗艦：

第一次由 1.5 米高度著地撞擊，外框微損，但鉸鏈內部機構立刻卡死變形，手機再也無法完全鋪平；第二次跌落，內螢幕邊緣即時泛起大面積紫色漏液；進行至第四次跌落時，內部鉸鏈徹底脫臼，撞擊力穿透柔性層，內螢幕左側全黑斷訊，右側雖然亮起但觸控全失。

唯一沒壞的是外面那塊 5.4 吋副螢幕。評測員無奈挖苦：「恭喜你，你的萬六元摺機成功降級成一部 iPhone Single，它依然能打電話。」

研發 15 年竟翻車：新CEO John Ternus 的死穴與蘋果信任危機

這場翻車事故之所以讓庫比蒂諾如此難堪，是因為這款產品由現任掌舵人泰納斯親手培育了整整 15 年。

歷史文件不會說謊。早在 2011 年 9 月 30 日，當時身為蘋果硬體工程主管的泰納斯，就與另外五名核心工程師共同向美國專利及商標局提交了一份代號為 US8929085B2 的「柔性電子設備（Flexible Electronic Devices）」專利申請。那項於 2015 年獲准的專利，奠定了蘋果此後十幾年探討電路板折角布局與折疊結構的工程基石。

足足研發了十五年。

就在 Duo 發售前夕的十月中旬，泰納斯接受《時代雜誌》（TIME）專訪，這篇談話隨後被 《時代》專訪中嘲諷早期摺機「廉價粗糙」 廣泛引述。泰納斯在採訪中意氣風發，公開批評三星（Samsung）與早期摺疊機對手在工藝上妥協，「給人一種做工粗糙、質感廉價（kind of cheap and crappy）的感覺」。他宣稱蘋果絕不提早交貨，寧願花費十幾年死磕納米紋理聚合物與鉸鏈力學，直到完全達到「蘋果標準」才端上檯面。

這句話如今成了砸向他自己的迴旋鏢。

剛接替庫克（又譯：蒂姆·庫克 / Tim Cook）出任 CEO 的泰納斯，原本急需一場劃時代的硬體大捷來鞏固他在董事會的威望。然而，他端出的不是 iPhone 4 那樣重新定義行業的傑作，而是一部售價兩千美元、集爆屏、發灰、斷電、卡沙於一身的「半成品」。這不是普通的公關滑鐵盧，這是管理層決策系統的全面失調。

華爾街各大投行已迅速下調 iPhone Duo 本季度的出貨預期

庫比蒂諾總部正陷入開售以來的空前死寂。面對全球社交平台不斷刷屏的碎屏照片與退機申請，蘋果公關部門迄今僅以「極少數個案正展開技術調查」搪塞。泰納斯辦公室的燈光整夜未熄。2026 年 11 月 5 日即將召開的蘋果第四財季投資者電話會議，已註定成為這位新執行長職業生涯最殘酷的一場審判。