vivo X500 Ultra規格曝光　配備超大底2億長焦　搭載8000mAh電池

近日網上流傳關於 vivo 下代攝影旗艦手機 vivo X500 Ultra 的硬件規格細節。消息指新機將進一步強化長焦攝影能力，內部工程機正測試尺寸更大的 1/1.2 吋 200MP 長焦感光元件，相比上一代產品能捕捉更多光線。同時機身預計會搭載 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 處理器及 8000mAh 電池！



據知名情報來源 Digital Chat Station 的最新消息指出，vivo 已經為下代主打攝影的 X500 Ultra 敲定長焦鏡頭方案。

消息指新機將進一步強化長焦攝影能力，內部工程機正測試尺寸更大的 1/1.2 吋 200MP 長焦感光元件，相比上一代產品能捕捉更多光線。（微博@數碼閒聊站）

最新的工程測試機顯示，廠方正在測試一款 1/1.2 吋的 200MP 長焦感光元件。作為參考，現時 vivo X300 Ultra 所採用的 200MP 長焦鏡頭為 1/1.4 吋感光元件，這意味著新機的長焦感測器面積有顯著提升。

更大的感光元件能夠吸收更多光線，預計可改善低光環境下的成像質素，而 vivo 似乎亦已找到合適的內部結構設計，在不佔用過多機身內部空間的情況下容納這枚大型零件。

在核心硬件方面，消息指 vivo X500 Ultra 將會配備最新的 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 處理器，為手機提供強大的運算能力以應付高像素影像處理。螢幕部份則會採用由 BOE 供應的 6.85 吋 LTPO AMOLED 顯示器，兼顧畫質與功耗表現。

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為了滿足強悍硬件的耗電需求，廠方預計會為機身內置容量高達 8000mAh 的電池，確保長時間拍攝及日常使用的續航力。

關於新機的發佈時間，市場傳聞指 vivo X500 Ultra 將於明年三月至四月期間正式發表。雖然目前尚未有官方公佈的定價，但參考海外流出的早期定價資訊，預計售價約為 109,990 印度盧比（折合約 9074 港元），確實的發售日與最終定價仍有待廠方進一步確認。

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