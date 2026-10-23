iPhone Duo炒價｜先達收機水位最高約$4000　晚上2TB水位飆升8倍

【iPhone Duo開賣 / 回收價 / 炒價】iPhone Duo 今日（23日）起發售，放機熱點旺角先達廣場晚上仍有不少市民來放新機。有先達手機舖商戶透露，全日回收了約200部iPhone Duo手機，現時已「一隻不留，全部（轉）賣晒」。他表示，因iPhone Duo貨量少，利潤較iPhone 18 pro系列好，大部份機種高峰期回收價較原價高約4000元水位，其後大多數全線下滑。不過，原本因價格高昂被看淡的2TB版本，有手機舖晚上回收價反而大幅上升，星光白由301元水位增至2,801元，足有8倍。



iPhone DUO 今日（23日）起發售，放機熱點旺角先達廣場夜晚仍有不少市民買賣手機。（林子慰攝）

先達商家偉廉表示，這次炒機潮利潤較iPhone 18 pro系列推出時高，多數機種高峰時均有超過4000元水位。他分析指，iPhone Duo貨量少，今日賣機的市民比iPhone 18 pro系列開賣當日少，商家貨源少，故需提高價錢收機。

先達商家偉廉表示，今轉炒機潮利潤比iPhone 18 pro系列推出時高，多數機種高峰時均有超過4000元水位。（林子慰攝）

他續指，夜空黑iPhone Duo較星光白受歡迎，回收價亦較高，當中1TB「夜空黑」iPhone Duo水位最高。偉廉估計，多數人開賣前或估計「星光白」會更討人喜歡，今日不少市民均放售白色iPhone Duo，黑色iPhone Duo較罕有，故回收價更高。256GB 版本的iPhone Duo水位跌幅最多，現時一般水位跌至約2,000元，偉廉估計與貨量多有關。

偉廉表示，今日共收約200部iPhone Duo手機，但無法預料今輪熱潮會持續多久，「iPhone個市就好似股市咁飄忽」，安全起見，以薄利多銷的方式放機，「一隻不留，全部（轉）賣晒」。偉廉現時仍有收機，不過只收小容量版本手機，明天視乎市場熱度再決定是否回收大容量版本手機。

雪球電訊於中午12時27分的價單，星光白2TB版本當時水位僅301元。（洪戩昊攝）

雪球電訊於夜晚7時30分的價單，星光白2TB版本水位升至2,801元。（林子慰攝）

雪球電訊夜晚回收價單：2TB夜空黑溢價3,601元 星光白反彈回升

今早排長龍的雪球電訊夜晚時仍有人排隊。根據該店於晚上7時30分的價單，所有原封機種回收價均高過中午12時27分的價格，2TB夜空黑色款升幅最高，夜晚收購價為31,600元，較原價高3,601元；中午僅賺301元的2TB星光白色款，晚上收購價亦大幅升高至30,800元，較原價高2,801元。