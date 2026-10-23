iPhone Duo炒價｜星光白256GB開封機僅賺$1　資深IT人料3原因炒燶

【iPhone Duo 炒價／回收價／開封價／先達回收價】蘋果Apple首款摺機iPhone Duo今日（23日）早上8時起正式發售及發貨，大批購買者到旺角先達廣場放售手機，不過回收價在午後不斷下滑，截至今午4時，旺角先達廣場有手機店更新「開封機」的回收價，只見星光白256GB及512GB版本的回收價，已下調至接近「平手」，兩款都僅賺得1元，僅大容量版本仍守住數百元微薄利潤。

資深IT人、資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，該手機的實際用家數量不如市場預期，估計有3個原因導致用家卻步，包括無實體卡槽、鏡頭功能較差，以及定價較一般手機高。

（「開封機」的意思是，顧客透過電訊商以續約或新上台簽約的方式購入手機，並在店內被職員即場拆封及激活，再立即重新流入市場的「全新手機」。）



iPhone Duo懶人包。（香港01製圖）

蘋果Apple首款摺疊式屏幕旗艦手機iPhone Duo，今日（23日）早上8時起正式發貨，新機換上台積電2納米A20 Pro晶片，香港官方價格屬全球最低，256GB版本售17,499元、512GB版本售19,299元、1TB版本售22,799元、2TB版本索價27,999元。

iPhone Duo星光白256GB、512GB回收價降至「平手」 僅$1利潤

截至今午4時，旺角先達廣場有手機店更新「開封機」的回收價，只見星光白256GB及512GB版本的回收價，已下調至接近「平手」，兩款僅得1元利潤，1TB及2TB版本則分別有701元及501元「水位」；至於夜空色的「水位」較高，256GB及512GB版本仍有301元「水位」，1TB及2TB版本更有約1,000元「水位」。

截至今午4時，旺角先達廣場有手機店更新「開封機」的回收價，只見星光白1TB以下版本的回收價下調至接近「平手」，僅大容量版本仍守住數百元微薄利潤。

iPhone Duo開封機回收價一覽

容量版本／官方零售價／星光白回收價／夜空色回收價

256 GB／$17,499／$17,500／$17,800

512 GB／$19,299／$19,300／$19,600

1 TB／$22,799／$23,500／$23,800

2 TB／$27,999／$28,500／$28,800



截至2026年10月23日下午4時



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，iPhone Duo實際的用家數量不如市場預期。（資料圖片／夏家朗攝）

回收價午後不斷下滑 方保僑料實際用家數量不如市場預期

資深IT人、香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，旺角先達廣場手機店的回收價屬「海鮮價」，「水位」全日不斷浮動，不過他觀察到iPhone Duo的回收價在中午後已不斷下滑，估計實際用家數量不如市場預期，提醒用作投資的購買者「睇路」。

iPhone Duo淘汰實體卡槽，港版雖支援雙eSIM，但受內地方面限制無法啟用內地號碼。（網上圖片）

用家三原因卻步︰無實體卡槽、鏡頭功能較差、定價較一般手機高

方保僑分析指，iPhone Duo淘汰實體卡槽，港版雖支援雙eSIM，受限於內地電訊監管限制，純eSIM手機暫時無法直接開通內地電訊商的電話號碼，加上受摺機先天所限，鏡頭功能較差，惟定價高於一般手機水平，因此經常往返內地與香港、對手機鏡頭表現要求高，或是收入水平有限的用家，都不會考慮使用該手機。