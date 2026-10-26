Chrome記憶體佔用過高正常嗎？專家拆解：未使用的RAM反而浪費？

Chrome記憶體佔用過高正常嗎？打開工作管理員，Google Chrome長年霸佔記憶體用量榜首。事實上，現代網頁結構已複雜如獨立軟件，Chrome為每個分頁指派獨立處理程序以建構沙盒防線，配合「未使用的記憶體等同浪費」的系統調配邏輯，高RAM佔用率實為兼顧運行速度與網絡安全的架構選擇。



打開工作管理員，Google Chrome長年霸佔記憶體用量榜首。（AI生成）

為什麼Google Chrome吃這麼多RAM？

Google旗下的Chrome瀏覽器長期被指佔用大量記憶體（RAM），但這更多源於網絡迷思。現代網頁結構複雜如獨立應用程式，Chrome採取「多處理程序架構」（Multi-process architecture），為每個分頁及擴充功能分配獨立程序。此舉雖耗用較多資源，卻能有效防止單一分頁崩潰導致瀏覽器死機，並透過沙盒技術阻擋惡意網站竊取網上銀行等敏感資料。業界標準指出，未使用的記憶體等同浪費，16GB RAM配置已足以應付日常順暢運作。

Chrome採取「多處理程序架構」。（AI生成）

打開系統工作管理員，Chrome永遠霸佔資源榜首。這是常態。網民嘲諷它是「怪獸」，做成Meme圖傳了十年。美國科技媒體《Engadget》早前評測與拆解報導，直言這項指控到了2026年早已站不住腳。

網民嘲諷Chrome是「怪獸」。（instagram）

網頁變身應用程式：為何 Chrome 選擇「獨立程序」這條路？

互聯網的底層邏輯已經徹底改變。以前開網頁是讀純文字，偶爾看幾張壓縮圖片；現在開網頁，動輒是線上剪片工具、雲端試算表或即時協作平台。每個分頁都在執行複雜的JavaScript程式碼，本質上就是一款獨立運作的軟件。

瀏覽器背後的工程師只有兩條路可選：一是強制所有分頁共用記憶體，省下硬件空間，但代價是牽一髮動全身；二是給每個分頁獨立的處理程序，吃更多RAM，換取極致的速度與隔離。Chrome選擇了後者。代價顯而易見。

Chrome選擇給每個分頁獨立的處理程序，吃更多RAM，換取極致的速度與隔離。（AI生成）

寧耗資源絕不死機：Chrome沙盒技術如何擋住惡意網站？

這套架構最大的好處，就是告別整盤崩潰的惡夢。在舊式瀏覽器環境中，只要一個擴充功能出錯或網頁卡死，整個程式連同數十個分頁便會同時蒸發，未存檔的文件瞬間清空。Chrome將各個分頁完全隔離，個別網頁崩潰只會化作一張死機哭臉圖示，其餘分頁運作如常。

更重要的考量是網絡安全。Chrome依賴作業系統層級的沙盒機制（Sandboxing），在每個程序之間築起高牆。即使讀者誤入帶有惡意程式碼的釣魚網頁，病毒也無法橫向滲透到隔壁正在登入的網上銀行或公司電郵分頁。這道防火牆需要記憶體支撐。這筆硬件開銷，無疑買得過。

即使讀者誤入帶有惡意程式碼的釣魚網頁，病毒也無法橫向滲透到隔壁正在登入的網上銀行或公司電郵分頁。（Engadget）

Chrome Memory Saver怎麼開？Edge、Firefox休眠分頁實測對比

針對記憶體佔用，硬件與軟件廠商早已達成共識：未被使用的記憶體，等於廢鐵。RAM的天職就是預先載入資料以加快反應速度。如今主流電腦起步配備8GB記憶體，應付多分頁瀏覽綽綽有餘。

各家開發團隊近年亦頻繁推出優化方案。Google近年向全體用家推送了Memory Saver，透過自動休眠閒置分頁，主動為前景程式騰出空間。微軟（Microsoft）旗下的Edge同樣基於Chromium開發，內建了Sleeping Tabs（睡眠分頁）機制，節電表現更具針對性；火狐（Mozilla Firefox）則採取精簡程序策略，並提供專屬程序管理器協助用家監控資源消耗。

電腦變慢別急著怪 Chrome！Shift+Esc一鍵揪出記憶體洩漏元兇

許多用家抱怨電腦變慢卡頓，往往第一時間歸咎於Chrome的記憶體佔用數字，這其實混淆了因果。記憶體數字高並不等於系統變慢，真正的殺手通常是「記憶體洩漏」（Memory Leak）——不良程式碼不斷索取資源且永遠不釋放。

遇到運行不順，不必盲目重裝系統。Windows用家直接在瀏覽器按下Shift+Esc（Mac用家可於選單中點選工作管理員），便能即時調出Chrome內建的管理面板。逐一檢視各個分頁與擴充功能，找出那個佔用資源異常飆升的元兇，點擊「結束處理程序」立即解決。