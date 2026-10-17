泰國THIM入境App教學｜掃護照3分鐘完成申報　與舊TDAC有何分別？

準備去泰國旅行的香港人要留意！泰國移民局今年推出全新THIM手機應用程式，讓旅客可以在出發前透過手機掃描護照、填寫航班及酒店資料，完成電子入境卡申報。相比過往需要開啟網頁填寫Thailand Digital Arrival Card（TDAC），THIM加入護照資料儲存、行程管理及提醒功能，對經常往返泰國的旅客尤其方便。究竟香港旅客應該如何使用THIM？與之前的入境手續又有甚麼分別？



泰國THIM是甚麼？官方推出全新入境App

THIM全名為「Thailand Immigration Management」，是由泰國移民局開發的官方數碼入境管理平台，目的是讓外國旅客可以在抵達泰國之前，預先提交所需的入境資料，減少抵埗後辦理手續的時間。THIM目前已在iPhone及Android平台上架，旅客可以免費下載。應用程式其中一個特色，是可以利用手機掃描護照，自動讀取個人資料，再填寫航班、住宿及入境目的等資訊。

THIM與之前TDAC有甚麼分別？

不少去過泰國的旅客都應該知道，以前前往泰國需要填寫紙本TM6入境卡，之後泰國逐步將入境申報改為電子化。自2025年5月1日起，泰國要求一般外國旅客在入境前提交Thailand Digital Arrival Card（TDAC），取代傳統紙本入境卡。旅客可以透過官方網站填寫護照、航班、住宿及基本健康申報資料。

而THIM並不是在TDAC之外再增加一項必須完成的申報，而是提供另一個處理電子入境資料的手機平台。換言之，旅客現時仍然需要完成TDAC申報，但可以選擇透過THIM App或原有官方TDAC網站處理。兩者最大的分別在於使用方式。TDAC網站主要讓旅客針對每次入境填寫資料；THIM則加入個人資料儲存、行程管理、通知提醒及團體旅客管理功能，讓日後再次前往泰國時，可以更方便地更新資料。

THIM App下載教學｜認清泰國移民局官方版本

如果準備使用THIM，第一步就是下載官方應用程式。iPhone﹑Android用戶可以透過Apple App Store搜尋「THIM - Thai Immigration Bureau」。下載時應留意開發者資料，iPhone版本顯示的開發者為Royal Thai Police，避免誤裝名稱相似的第三方程式。

THIM使用教學｜掃描護照、填寫航班及酒店資料

下載THIM後，旅客可以按照App指示建立個人資料及新增入境行程。首先準備好有效護照，利用App提供的護照掃描功能讀取個人資料。系統會嘗試自動辨識護照上的姓名、護照號碼及其他資料，減少逐項輸入的需要。完成後仍應仔細核對英文姓名、護照號碼、國籍及出生日期，避免因資料錯誤而影響入境申報。接下來需要填寫行程資料，包括預計抵達泰國的日期、航班資料、入境目的，以及在泰國的住宿地址。

例如前往曼谷旅遊，便需要準備抵達航班資料及酒店名稱、地址等資訊。THIM的新版本亦加入酒店搜尋功能，方便旅客查找住宿地址並填入申報資料。如果與家人或朋友同行，THIM亦支援將多名旅客加入同一行程，最多可處理10人的團體登記，方便一家大小出遊。完成所有資料後，應再次檢查申報內容，按照App指示提交，並確認系統已成功產生電子入境卡紀錄。

THIM現時亦支援離線查看入境卡QR Code，旅客可以在沒有網絡連接的情況下出示相關資料。不過，仍建議事先儲存確認資料或截圖作後備，以免抵達機場後因手機或App問題而無法即時查看。

出發前幾時要填THIM？抵達前3日內完成

即使改用THIM，旅客仍然需要遵守TDAC的申報時間要求。根據泰國駐香港總領事館的指引，外國旅客需要在抵達泰國前3日內提交電子入境卡。例如計劃10月20日抵達曼谷，便可以由10月17日起填寫相關資料。需要注意的是，TDAC只是一項入境資料申報，並不等於簽證或入境許可。旅客仍然需要符合泰國當時適用的護照、簽證及入境要求。