日本爆紅配色神器　打個名即測專屬代表色　網實測驚呼：準到離譜

COLOR STORY PALETTE是日本知名玻璃串珠老牌廠商TOHO（トーホー株式会社，TOHO BEADS）推出的網頁配色工具，輸入名字、暱稱、品牌名或帶有場景的詞，就會產生2到8色的配色，最近不少人輸入自己的本名與品牌名，看跑出來的顏色是否接近自己喜歡的色系。



把自己的名字或品牌名稱輸入配色工具，跑出來的顏色，會不會和你當初憑感覺選的很像呢？最近有網友把本名與品牌名丟進日本TOHO推出的配色網站，結果跑出來的幾乎都是藍紫色系，剛好與自己的品牌色相近，讓他直呼真的很神奇！

COLOR STORY PALETTE是日本串珠廠商TOHO推出的網頁配色工具。（palette.tohobeads.jp）

這個網站名為「COLOR STORY PALETTE」，輸入一個詞就會產生2到8色的配色，並標出對應的TOHO串珠品號。名字、暱稱、品牌名都能拿來測，接下來的文章會整理玩法與使用步驟。如果單純想要取得一些配色靈感，這個工具也能做到。想直接複製現成調色盤的色碼，可以看Online Color。

COLOR STORY PALETTE是什麼

COLOR STORY PALETTE是TOHO（トーホー株式会社，總部在日本廣島）官方的網頁配色工具，於2026年10月公開。原本工具的用意是讓串珠玩家輸入「阿里山 日出」、「夜晚的海生館」這類帶有場景或情緒的詞，工具會自動轉成一組配色，並從TOHO販售的串珠珠子色票中找出最接近的實際品號。

可輸入的內容相當多樣：

地點、季節、時間與故事，例如「淡水 夕陽」。

西元年份與年代潮流，例如「2016」、「90年代」、「Y2K」。

日本傳統色與古典配色，例如「瑠璃色」、「紅葉」（傳統色名可參考NIPPON COLORS）。

TOHO珠子品號，例如939F，工具會以該色為主角組配色。



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依據開發者公開在GitHub的專案說明，這個工具先用內建詞彙表把文字轉成色相與色調，再依PCCS配色體系產生配色，最後用色差計算在2,255個珠子品號中找出最接近的顏色。

網站標題：COLOR STORY PALETTE by TOHOBEADS

網站連結：https://palette.tohobeads.jp/



名字配色可以怎麼玩？

這個工具在日本社群爆紅的原因，很大一部分來自「輸入自己的名字」這種玩法。官方帳號在10月初發布後，不少日本網友輸入自己的本名、暱稱或喜歡的詞，再分享跑出來的顏色，有人出現綠色系，有人出現紫色系，留言常見和自己喜歡的顏色一樣的反應。

可以試著輸入這些內容：

本名或暱稱

品牌名、店名、頻道名或作品名稱

社群帳號名稱

同一個名字的不同寫法，例如中文、英文拼音、日文

品牌口號或一句話介紹



為什麼會有共鳴？依專案說明，詞彙表裡沒有的詞會改用文字本身算出顏色，名字與品牌名多半屬於這一類。這代表同樣的輸入大致會得到同方向的結果，換一個寫法則可能整組換色。因此結果比較適合當作有趣的靈感來源與話題，玩起來常有巧合，不需要當成性格分析。

使用教學

1. 選擇配色的顏色數量

進入網站後，輸入欄右側可以選擇配色的顏色數量，範圍是2色到8色，想看名字或品牌名的主色與次要顏色，建議選5到6色，如果只想抓一個大方向，可以選3色。

COLOR STORY PALETTE使用教學懶人包：：

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2. 輸入名字或品牌名並按下COLOR IT

在輸入欄打上名字、暱稱或品牌名（支援中文），按下COLOR IT，首頁也提供範例詞可以直接點選，先預覽一般結果。

3. 更換寫法並鎖定喜歡的顏色

同一個名字可以多換幾種寫法，例如本名、暱稱、英文拼音，比較哪一組的結果最合適。頁面也有在同一主題下改用不同配色技法重新提案的功能，以及保留喜歡的顏色的功能。點選任一個圖片下方的「鎖定」圖示（如下圖箭頭位置），即可將特定顏色固定，重新生成時就不會改變這個顏色。

4. 輸入TOHO品號指定顏色

如果品牌色剛好是TOHO的某個品號，可以在「このビーズを使う」欄位輸入品號（例如939F），最多3個，工具會把這些顏色一定包含進配色，這也是官方提供的用法。

5. 對照配色結果

結果畫面會顯示配色，每一色都附上TOHO珠子品號。依專案說明，結果也會附上色相與色調的分析，可以順便了解這組配色用了哪種配色技法，不過內容是日文顯示，需要時可用翻譯工具轉為中文，接著把結果和自己現有的品牌色或喜歡的顏色對照，看有沒有意外相近。

6. 匯出PDF或Instagram圖片

滿意的配色可以匯出成A4大小的PDF或適用於Instagram的1080×1350圖片，PDF做法是在瀏覽器的列印畫面選擇「另存為PDF」，在列印模式將色卡轉出來。

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】