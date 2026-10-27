Apple M6晶片14吋MacBook Pro與24吋新iMac登場：AI效能大躍進

Apple M6晶片14吋MacBook Pro與新iMac登場！Apple正式為兩款電腦帶來升級，同步發表搭載新一代M6晶片的14吋MacBook Pro與24吋iMac。這兩部新機不僅將運算速度拉高至更高標準，更透過配備神經網絡加速器的圖像處理器，全面釋放本機端AI人工智慧運算能力，讓流動創作與All-in-one 一體式桌面電腦的日常操作體驗徹底翻新。



Apple M6晶片的MacBook Pro正式面世

M6晶片架構迎來雙重升級

14吋MacBook Pro與24吋新iMac兩部新機的心臟部分同樣落在全新研發的M6晶片身上。這枚新處理器採用最高12核心中央處理器與12核心圖像處理器架構，兩者均較以往額外增加了2個運算核心，並擁有出色的單線程運算表現。

在軟體編譯、大量試算表運算以及多個專業應用程式並行時，系統切換反應更加敏捷。對於經常處理龐大資料庫或需要在背後同時執行多項程式的用家而言，這項基本架構的擴展能直接縮短日常等待時間，讓各類型工作流程顯得更乾脆俐落。

圖像處理器方面的變動更為關鍵，M6的圖像處理器在每一個獨立核心內部，均直接嵌入了專門的類神經網絡加速單元，配搭第三代光線追蹤技術與動態快取功能，整體圖像處理效率比M5提升高達30%。新架構能夠根據工作負載即時動態分配晶片內部記憶體，無論是開啟Blender進行複雜的三維場景光影渲染，抑或在Final Cut Pro中剪輯多軌高解像度影片素材，畫面輸出與即時特效合成的流暢度均顯著提高。若與早期採用M1晶片的機種橫向比較，3D渲染效率更錄得接近12倍的驚人進步，為創作者帶來立竿見影的效率轉變。

最新Apple M6晶片在AI效能方面大為提升

雙神經引擎大幅加快AI運算

面對更為普及的本機端AI人工智慧應用，M6晶片特別配置了雙16核心神經網絡引擎。這組全新設計的引擎在運算能力上達到M5的1.9倍，結合統一記憶體頻寬提升至每秒170GB的物理優勢，大幅縮減了大型語言模型在處理提示詞時的首字反應時間。相比前代M5，本機端處理大型語言模型的速度加快約25%；對比初代M1更是激增13倍之多。當用家使用LM Studio等工具離線運行各類開源模型時，生成速度完全不需要依賴雲端伺服器排隊處理。

相比前代M5，本機端處理大型語言模型的速度加快約25%

除了文字生成與程式碼自動補全之外，這套雙引擎系統亦深入影響各類日常圖像應用。舉例來說，在Pixelmator Pro或Affinity這類常用修圖軟件中執行畫面放大、噪點消除或主體自動分離時，運算過程幾乎在眨眼間完成。新晶片架構將傳統圖像運算與機器學習加速器緊密結合，使創作者在進行批次相片調色或套用複雜濾鏡時，電腦依然能保持高度低溫運作，既減少風扇運轉產生的噪音干擾，同時確保敏感數據完全留在本機內部，杜絕資料上傳引發的私隱風險。

M6 MacBook Pro 續航力大為提升

MacBook Pro續航突破24小時

全新的14吋MacBook Pro受惠於M6晶片優異的每瓦效能表現，內置電池運作時間一舉推高至最長24小時，刷新了Mac系列手提電腦有史以來的最高紀錄。對於需要長時間在戶外進行拍攝跟場、長途飛行或連續出席會議的專業商務用家，這項提升意味著全日外出工作完全不需要攜帶外置充電器與線材，而且不論接駁電源與否，處理器均能維持同等水準的運算輸出，徹底擺脫拔掉電源線就效能減半的困擾。

不同的app在新版MacBook Pro上跑得更順更快

在外觀與外接周邊方面，這部手提機身繼續提供太空黑與銀色兩種經典外觀，其中太空黑表面具備專門的陽極氧化密封塗層，能顯著減少指紋污漬殘留。機身螢幕配備極具口碑的Liquid Retina XDR顯示面板，持續提供高達1600尼特的HDR峰值亮度與極高的對比度表現，這次更額外加入納米紋理玻璃選項供選配，即使在陽光直射的窗邊或戶外強光環境下工作，亦能有效抑制環境眩光與反射，保持畫面的色彩準確度。機身同時支援快速充電技術，配合相應的高功率充電器，只需短短30分鐘便能迅速充入50%的電量。

擴充接口與Wi-Fi 7連線升級

14吋MacBook Pro標配3個Thunderbolt 4連接埠、HDMI接口、SDXC記憶卡插槽以及MagSafe 3磁吸充電接口，機身亦具備支援高阻抗耳機的3.5mm音訊孔，方便攝影師隨插即讀相機記憶卡，或者直接輸出高畫質訊號至兩部外置顯示器。無線傳輸規格則全面升級至最新標準，正式支援Wi-Fi 7與藍牙6技術，帶來更高的頻寬容量、更低的傳輸延遲與抗干擾能力，在辦公室或公眾網絡環境下傳輸龐大影片專案檔案顯得更加得心應手。

MacBook Pro標配3個Thunderbolt 4連接埠、HDMI接口

機身屏幕上方設有12MP Center Stage前置鏡頭，除了能夠在視像通話中自動調整畫面構圖將人物保持在正中央外，更支援桌上視角功能，方便向通話對象即時展示桌面上實體筆記或手稿。收音部分則配備錄音室級別的三麥克風陣列，能有效濾除背景雜音，配搭支援空間音訊的六揚聲器音響系統，無論是檢視剪輯影片的聲音細節，或是工作之餘欣賞高動態範圍電影，均能展現極為清晰且富層次感的聲場包圍感。

24吋七彩iMac

24吋七彩iMac亮麗融入家居

對於家庭用家、學生以及小型工作室來說，一體成型桌面電腦一直是維持工作枱整潔的首選。新款24吋iMac保留了極度纖薄的標誌性機身輪廓，並繼續帶來7款充滿活力的色彩選擇，包括藍、綠、粉紅、黃、紫、橙以及經典銀色，電源線、鍵盤與滑鼠等原廠配件亦一概採用同色系搭配，擺放在客廳、書房或開放式辦公室都能輕易融入室內裝潢風格。

全新iMac非常適合放在家中使用

這款新桌面電腦在M6晶片驅動下，日常文書處理與多工切換反應大幅提升。與舊款配備M4晶片的型號相比，相片修圖效能提升達2倍，在LM Studio中的本機端提示詞處理速度更提升高達5倍，而在試算表軟件中處理複雜數據的運作流暢度亦提高了1.5倍。若是從年代較久遠的Intel處理器機種升級，整體效能差距更可擴大至最高18倍。無論是家庭成員處理家庭預算、學生進行多媒體課業研究，或是中小企業老闆處理客戶關係管理系統，這部一體機都能提供持久穩定的流暢運作反應。

4.5K屏幕與高速網絡傳輸

All-in-one 一體機的視覺核心是一面廣闊的24吋4.5K Retina顯示屏，擁有超過10億種色彩顯示能力與P3廣色域支援，能呈現細膩銳利的文字線條與逼真的影像色彩。屏幕上方同樣內置12MP Center Stage鏡頭與波束成形麥克風陣列，方便遙距教學或視像會議。音效方面採用具備振動抵消技術的六揚聲器系統，即使在較高音量下播放音樂，亦不會引起機身共振而干擾螢幕畫面穩定度。

iMac配備最多4個Thunderbolt 4連接埠

在連接層面，新款iMac配備最多4個Thunderbolt 4連接埠，方便用家高速連接各類外置固態硬碟、音訊介面或額外的外置顯示屏。除了內置速度更快的固態硬碟以縮短應用程式啟動時間外，新機同樣升級至Wi-Fi 7與藍牙6無線技術。對於重視網絡傳輸穩定度與內聯網傳輸速度的專業工作室，原廠電源轉換器上亦提供最高2.5 Gigabit乙太網絡接口選配，內聯網備份或NAS資料庫存取時更加迅速平穩。

結合macOS 27深度釋放AI潛能

兩款全新Mac均搭載macOS 27作業系統，將深度個人化的智慧助理體驗直接融入日常操作介面。藉由M6晶片強勁的本機運算架構，新一代Siri AI能夠在完全不依賴雲端伺服器的情況下，直接分析用家在本機上的各類操作習慣。用家可以直接透過語音或鍵盤指令，在成千上萬封電子郵件、備忘錄或通訊紀錄中搜尋需要的資料細節，甚至是跨應用程式執行複合動作。

在桌面一體機上，用家可以藉由專屬鍵盤快捷鍵隨時呼叫畫面視覺分析功能，直接圈選螢幕上的圖表、圖片或網頁內容並向Siri提出相關提問，迅速獲取摘要或重點解讀。在手提電腦上，Safari瀏覽器亦能透過本機智慧機制自動將數十個開啟的網頁分頁依據主題分類整理，甚至持續追蹤指定網頁的售價變動與補貨通知。整套運算過程均在本機端完成加密處理，兼顧了日常辦公所需的效率提升，同時亦為商業機密與個人私隱築起堅固的防護屏障。

搭載M6晶片的新款MacBook Pro與iMac何時在香港推出及接受預訂？ 兩款全新Mac機種均由2026年10月29日凌晨1時起於官方網站接受預訂，並於2026年11月6日星期五起正式公開發售及陸續派貨。 14吋MacBook Pro與新款iMac的起步定價與規格為何？ 14吋MacBook Pro標配16GB統一記憶體與3個Thunderbolt 4連接埠，最高可選配至32GB記憶體，提供太空黑與銀色外觀，售價由$15999起；新款24吋iMac則提供7款配色選擇，可選配16GB記憶體+256GB SSD，、售價由$11499起。 舊款Mac用家是否有必要升級至全新的M6機種？ 如果現正使用Intel處理器或早期M1晶片的機種，這次升級將會帶來脫胎換骨的體驗。M6晶片在圖形處理與本機端人工智慧運算上較初代提升超過11倍至13倍，加上14吋MacBook Pro長達24小時的電池續航力、Liquid Retina XDR螢幕與Wi-Fi 7連線規格，能為繁重的工作流程節省大量寶貴時間。

資料來源：Apple Newsroom