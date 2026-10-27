小米Xiaomi米家車用吸塵器實測｜超強吸力配搭四吸頭極速清理車廂

小米Xiaomi米家車用吸塵器實測｜許多車主都曾體會過零食碎屑與灰塵掉進車廂座椅縫隙的煩惱，車內難免積聚沙石及毛髮，每次要大費周章拉出家用吸塵機或特地前往洗車店清理，實在耗時費力。小米最新推出的米家車用吸塵器提供了一個便捷的解決方法，新品主打便攜設計與強大吸力，幫助車主隨時隨地保持車廂環境整潔。加上它配備針對狹窄空間設計的多元化配件，清理車廂角落不再是一項令人頭痛的繁重的事。



小米Xiaomi米家車用吸塵器實測

輕巧機身設計方便車主收納

對於空間有限的汽車車廂而言，清潔工具的體積往往決定了其實用程度。小米米家車用吸塵器採用了黑色塗裝，整體視覺效果簡約俐落，能夠輕易融入各種車廂內飾風格。其機身設計極為輕巧，擺脫了傳統吸塵機笨重且難以擺放的缺點。用家可以輕鬆將其收納在車門側邊的置物格、中央扶手箱甚至座位下方的隱蔽空間。每當發現車廂內出現少量污垢或灰塵時，車主隨手即可拿起機器進行清理。

有三段不同吸力可以選擇

強勁無刷摩打提升清潔效能

機身雖小，但這款吸塵器的內在吸力卻十分充沛。機器內置了升級的無刷摩打，能夠穩定輸出高達23000Pa的強勁吸力。在實際運作時，無論是跌落在地氈上的乾涸泥沙，還是黏附在座椅布料上的細小寵物毛髮，都能夠被瞬間吸走。無刷摩打的應用不僅顯著提升了整體的吸塵動力，其減少內部物理摩擦的特性更大大延長了機器的使用壽命。

可以利用USB為吸塵器充電

氣旋分離技術避免二次污染

在密閉的車廂空間內使用吸塵機，排風口的空氣質素絕對是不容忽視的一環。米家車用吸塵器特別加入了氣旋式塵氣分離系統，這套技術能夠在高速運轉的過程中，有效將吸入的灰塵與潔淨氣流徹底分開。記者使用吸塵機時，無論大小塵埃微粒會很輕易地甩入集塵廂內，確保機器在長時間運作下，吸力依然能夠保持強勁而不衰減。

只需要一按彈開塵箱倒塵

與此同時，經過處理的潔淨排風機制大幅減少了粉塵外洩的機會。在清理車廂時，不會因為機身排出的空氣而引發二次污染，充分保障了車內空氣的清新與駕駛者的呼吸道健康。而且最有趣是，它還有一個專屬「高壓吹頭」，只需要接駁至機末出風位，便可以當作「高壓吹風機」，一機兩用。

可以將這確吹咀駁至機尾位置，用作高壓風機使用

45分鐘續航力驚人

官方指機內配置了5粒2500mAh電池，在低吸力模式中可以連續使用長達45分鐘，就算是強力模式亦可以使用達10分鐘。記者在一般使用下，低吸力模式都已經相當夠用，實際使用連續吸30分鐘都沒有問題，比起很多較大型的無線吸塵機續航力更長，就算在家中使用亦都沒有問題。

有多款不同的吸頭，可在車或家中使用都可。

不同替換吸頭應付各類場景

車廂內部有平坦地墊、狹長座椅縫隙以及佈滿格柵的冷氣出風口，對清潔工具的要求各有不同。全面覆蓋車廂內的所有死角，吸塵器配備了多個不同款式的專屬吸頭。車主可以根據當下的清潔需求任意替換配件，例如利用扁平吸頭深入座椅之間的夾縫，或者換上毛刷吸頭清理中控台表面積聚的微塵。這種靈活多變的配置方式，確保了機器能夠針對不同材質與位置發揮最大效用，帶來全方位無死角的車廂清潔體驗。

小米Xiaomi米家車用吸塵器 規格 尺寸 約 297.5 x 138 x 70mm（不包含配件） 淨重 約 965g 電池容量 2500mAh x 5 續航力 45分鐘（低吸力）／10分鐘（強力模式） 充電時間 約 1.5 小時 (20V⎓3A) 額定功率 225W 配件 毛刷吸頭 x1、縫隙吸頭 x1、寬嘴吸頭 x1、風嘴 x1 售價 $439