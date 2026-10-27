小米Xiaomi米家車用吸塵器實測｜超強吸力配搭四吸頭極速清理車廂
小米Xiaomi米家車用吸塵器實測｜許多車主都曾體會過零食碎屑與灰塵掉進車廂座椅縫隙的煩惱，車內難免積聚沙石及毛髮，每次要大費周章拉出家用吸塵機或特地前往洗車店清理，實在耗時費力。小米最新推出的米家車用吸塵器提供了一個便捷的解決方法，新品主打便攜設計與強大吸力，幫助車主隨時隨地保持車廂環境整潔。加上它配備針對狹窄空間設計的多元化配件，清理車廂角落不再是一項令人頭痛的繁重的事。
輕巧機身設計方便車主收納
對於空間有限的汽車車廂而言，清潔工具的體積往往決定了其實用程度。小米米家車用吸塵器採用了黑色塗裝，整體視覺效果簡約俐落，能夠輕易融入各種車廂內飾風格。其機身設計極為輕巧，擺脫了傳統吸塵機笨重且難以擺放的缺點。用家可以輕鬆將其收納在車門側邊的置物格、中央扶手箱甚至座位下方的隱蔽空間。每當發現車廂內出現少量污垢或灰塵時，車主隨手即可拿起機器進行清理。
強勁無刷摩打提升清潔效能
機身雖小，但這款吸塵器的內在吸力卻十分充沛。機器內置了升級的無刷摩打，能夠穩定輸出高達23000Pa的強勁吸力。在實際運作時，無論是跌落在地氈上的乾涸泥沙，還是黏附在座椅布料上的細小寵物毛髮，都能夠被瞬間吸走。無刷摩打的應用不僅顯著提升了整體的吸塵動力，其減少內部物理摩擦的特性更大大延長了機器的使用壽命。
氣旋分離技術避免二次污染
在密閉的車廂空間內使用吸塵機，排風口的空氣質素絕對是不容忽視的一環。米家車用吸塵器特別加入了氣旋式塵氣分離系統，這套技術能夠在高速運轉的過程中，有效將吸入的灰塵與潔淨氣流徹底分開。記者使用吸塵機時，無論大小塵埃微粒會很輕易地甩入集塵廂內，確保機器在長時間運作下，吸力依然能夠保持強勁而不衰減。
與此同時，經過處理的潔淨排風機制大幅減少了粉塵外洩的機會。在清理車廂時，不會因為機身排出的空氣而引發二次污染，充分保障了車內空氣的清新與駕駛者的呼吸道健康。而且最有趣是，它還有一個專屬「高壓吹頭」，只需要接駁至機末出風位，便可以當作「高壓吹風機」，一機兩用。
45分鐘續航力驚人
官方指機內配置了5粒2500mAh電池，在低吸力模式中可以連續使用長達45分鐘，就算是強力模式亦可以使用達10分鐘。記者在一般使用下，低吸力模式都已經相當夠用，實際使用連續吸30分鐘都沒有問題，比起很多較大型的無線吸塵機續航力更長，就算在家中使用亦都沒有問題。
不同替換吸頭應付各類場景
車廂內部有平坦地墊、狹長座椅縫隙以及佈滿格柵的冷氣出風口，對清潔工具的要求各有不同。全面覆蓋車廂內的所有死角，吸塵器配備了多個不同款式的專屬吸頭。車主可以根據當下的清潔需求任意替換配件，例如利用扁平吸頭深入座椅之間的夾縫，或者換上毛刷吸頭清理中控台表面積聚的微塵。這種靈活多變的配置方式，確保了機器能夠針對不同材質與位置發揮最大效用，帶來全方位無死角的車廂清潔體驗。
尺寸
約 297.5 x 138 x 70mm（不包含配件）
淨重
約 965g
電池容量
2500mAh x 5
續航力
45分鐘（低吸力）／10分鐘（強力模式）
充電時間
約 1.5 小時 (20V⎓3A)
額定功率
225W
配件
毛刷吸頭 x1、縫隙吸頭 x1、寬嘴吸頭 x1、風嘴 x1
售價
$439
小米米家車用吸塵器價錢是多少？正式推出日期？
小米米家車用吸塵器官方售價為$439，已經正式推出。
吸塵器能否清理車廂內極狹窄的縫隙？
米家車用吸塵器隨包裝配備了4個不同款式的替換吸頭，用家能夠根據實際情況隨意更換，輕鬆深入汽車座椅縫隙或冷氣出風口等難以觸及的位置進行重點清潔。