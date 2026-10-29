雙11優惠｜各大電器店陸續推出雙11減價優惠，本文將整理PlayStation 5、豐澤、小米、友和、電器幫的雙11網上優惠。



PS5 配件與遊戲實體碟劈到半價：DualSense 手掣 $429 起

PlayStation 香港雙11購物節 於 10 月 30 日至 11 月 12 日在指定零售商推展，原價 HK$554 的 DualSense 無線控制器，按配色而定，減至 HK$429至HK$499；旗艦級手掣 DualSense Edge 亦由 HK$1,557 減至 HK$1,379。平面振膜單元 PULSE Elite 無線耳機組降至 HK$769（原價 HK$1,084），PULSE Explore 入耳式耳機降至 HK$929。PlayStation VR2 Sense 控制器充電座更是劈至 HK$168。

PS5 配件與遊戲實體碟劈到半價：DualSense 手掣 $429 起

遊戲軟件方面，推出不足1個月的《漫威狼人》（Marvel's Wolverine）由原價HK$498減至HK$356，以下是其他精選優惠遊戲：

實PS5 體遊戲光碟雙11優惠價精選 原價 雙11優惠價 《沙羅週期》 HK$568 HK$288 《羊蹄山戰鬼 完全版》 HK$498 HK$356 《漫威狼人》 HK$498 HK$356 《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH》 HK$357 HK$288 《漫威鬥魂》（Marvel Tokon） HK$328 HK$288 《宇宙機器人》（Astro Bot） HK$428 HK$288 《跑車浪漫旅 7》 HK$473 HK$218 《Marvel's Spider-Man 2》 HK$473 HK$218

【豐澤11.11】6重購物禮遇 | 精選產品低至11折＋派高達$1,495優惠券

豐澤雙 11 門市網店首次同價！VIP 快閃 $11 超限搶購

香港本地電器連鎖龍頭 豐澤 Fortress 雙11優惠 今日最新公開促銷藍圖，推展期由 10 月 28 日至 11 月 17 日長達 21 天。

豐澤雙 11 門市網店首次同價！VIP 快閃 $11 超限搶購

今年最大變化，在於豐澤打破過往只在網店減價的限制，將促銷陣線全面推展至全線實體門市。精選 9 大系列、合共 100 款產品於「網店與門市同價」發售，低至 36 折。消費者可以到門市親手摸機試用，再決定現買還是網購送貨。網上／實體店雙平台同設「呢個Zone」創抵價專區，備有 Dyson V8 Slim Fluffy 吸塵機、LG 空氣淨化風扇及 Technics EAH-AZ80 旗艦降噪耳機。

網上／實體店雙平台同設「呢個Zone」創抵價專區，備有 Dyson V8 Slim Fluffy 吸塵機、LG 空氣淨化風扇及 Technics EAH-AZ80 旗艦降噪耳機。

11月11日早上11點 VIP 會員快閃必爭之選

11 月 11 日上午 11:00，豐澤 App 準時開放 16 款限量產品秒殺，每款限量 5 件：

HK$11 專區：Haakaa 電動修甲器套裝（原價 HK$188）、Momax BR20 Pinpop X 防丟標籤。



HK$111 專區：BELKIN（貝爾金）BoostCharge Pro Qi2 15W 折疊式磁性無線充電座（原價 HK$399）、Anker Soundcore Select 4 Go 藍牙喇叭、TP-Link Tapo C110 家用鏡頭。



HK$1,111 專區：PHILIPS（飛利浦 ）AMF870/35 Air Performer 三合一風扇暖風空氣清新機（原價高達 HK$6,988，減近 HK$5,800）；Panasonic 微波爐。



其他優惠疊加：下載豐澤 App 首次購物滿 HK$1,000 即減 HK$100；購買電視、大型家電、電腦等 10 大系列，結賬時單單再減 3%。若選擇網購並在門市自取，額外獲贈 HK$50 現金券，下次消費滿 HK$500 即可使用。



小米超過 150 款產品勁減：舊機 Trade-in 補貼高達 $800

小米香港年度狂歡節由 10 月 16 日啟動，一直延續至 11 月 15 日，全渠道合共 150 款產品降價，最低達 65 折。

小米超過 150 款產品勁減：舊機 Trade-in 補貼高達 $800

Xiaomi 17T 與 17T Pro 買機即送贈品優惠：買機即贈價值 HK$299 的 REDMI Buds 8。若前往指定小米之家門市進行以舊換新（Trade-in），舊機估值超過 HK$2,500 者，可額外獲取高達 HK$800 補貼，舊機估值滿 HK$500 亦有 HK$500 加碼。電競熱選 POCO F9 Ultra 由 HK$6,299 減至 HK$5,799（16GB+512GB），買滿指定門檻再送超市禮券。



家電領域降價潮：米家洗衣乾衣機 10.5kg 特價 HK$3,299；Xiaomi 電視 S Mini LED 2026 系列大尺寸機種全面微調，75 吋大屏減至 HK$5,999；清潔旗艦 Xiaomi 掃拖機器人 6 Max 亦調降至 HK$5,299。



電器幫 ElecBoy：天天 11AM 搶 $111 早鳥券與 1 折投票筍貨

線上零售平台 電器幫 ElecBoy 雙11特賣 活動橫跨至 11 月 16 日，以票選集氣及大額優惠碼為殺手鐧：

每日 11AM 搶早鳥代碼：每日早上 11 時準時開搶，買滿 HK$1,000 輸入 `D11-A`、滿 HK$2,000 輸入 D11-B、滿 HK$2,500 輸入 `D11-C`，通通享有即減 HK$111 優惠。早鳥券可與 AlipayHK 支付優惠疊加，變相每單可減達 HK$161。



逢週五免運費：在活動期間每逢星期五於網店購物滿 HK$300，結賬輸入 `EC-D11` 即可享有單件免運費。早前會員集氣票選的 1 折產品亦陸續出貨，包括以 HK$11 換購 Belkin 10,000mAh 行動電源，以及 HK$111 購買 Momax 170W GaN 旅行插座。



友和 YOHO：品牌減價碼出爐！

Dyson 減 $300、Samsung 電視減 $400

友和 YOHO：品牌減價碼出爐！Dyson 減 $300、Samsung 電視減 $400

友和 YOHO 雙11促銷專頁 推出超過 20 個人氣品牌專屬代碼：

單一品牌消費滿 HK$500，輸入 `MC202610PRE30` 減 HK$30。

單一品牌消費滿 HK$800，輸入 `MC202610PRE50` 減 HK$50。

單一品牌消費滿 HK$1,000，輸入 `MC202610PRE80` 減 HK$80。

凡購買 Dyson 產品滿 HK$5,000，輸入優惠碼 `STGBR26DS30` 即時扣減 HK$300

特選會員選購 Samsung電視機則有專屬代碼減免 HK$400

逢星期五、六、日使用 Mastercard於網店消費滿 HK$1,500，輸入代碼 MCYOHO26 即減 HK$80。

週日前往門市以感應式支付消費滿 HK$2,500，減免額提升至 HK$120。