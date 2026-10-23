今天(23日)上午8時，Apple 首部摺疊機 iPhone Duo 就正式開賣。預訂配額早被秒殺，送貨期甚至排到 2027 年 1 月尾。Apple 更嚴打炒風，每人限購兩部，令首日現貨更為渴市。

供不應求，自然有炒風。連登討論區有網民張貼截圖，稱有老闆開價 3.4 萬港幣急收 256GB版本自用。512GB版本收4萬5千；一轉手，利潤翻倍。究竟是真金白銀狂掃，還是純粹「有價無市」的煙霧彈？先達廣場的暗盤價又到了什麼水位？

網民爆老闆開價 $34,500 收 256GB，eBay 炒至四萬？

早前一張疑似 iPhone Duo 包裝盒的照片在網上瘋傳。盒上清晰印有封條：「嚴禁10月23日上午8:00前開機激活，違者罰款」。連登爆料網民「日日難過日過」透露，已有老闆開價 24,500 港元收購 256GB 測試機，512GB 更叫價 4.5 萬。如果以 256GB 香港官方原價 17,499 港元計算，溢價足足近一倍。

連登討論區截圖（ebay截圖）

這或許只屬個別心急人的極端個案。但海外市場同樣瘋狂，目前 eBay 上的 iPhone Duo 炒價已飆升至高達 HKD 41,096.74港元。

目前 eBay 上的 iPhone Duo 炒價已飆升至高達 HKD 41,096.74港元。（ebay截圖）

先達暗盤「Yeah價」加 5K，扣錢有一大條件

散戶最關心的，始終是先達的實際收機價。

根據炒機圈 Telegram 群組最新情報，目前先達「Yeah價」（炒賣與二手買賣術語，即收購價）劃一為每部加 5,000 港元。不過有一個硬性條件：如果是經電訊商上台買機、已被開封包裝激活的，收機價會即時扣減 2,000 元。

根據炒機圈 Telegram 群組最新情報，目前先達「Yeah價」（炒賣與二手買賣術語，即收購價）劃一為每部加 5,000 港元。（網上圖片）

資深老手預言首日最炒加HK$8,000？

內地收機價受壓？良率成最大隱憂

有資深老手直言，現時收機佬開價仍偏保守。只要明日早上 8 時起 Apple 專門店放行出貨，首日水位絕對有機會推上加 8,000 元。

香港炒得火熱，內地市場卻有另一番景象。內地二手平台全新未開封機的實際溢價停留在 2,000 至 3,000 元人民幣左右，有博主更呼籲買家切勿盲目高追，導致部分收機商開始壓價。當然，這些發言也可能只是「淡友」在唱淡市場，有利於低收高賣，最終賺多少，炒幾高，還開2026年10月23日，iPhone Duo 正式發售。