60分鐘影片1.5倍速睇幾耐？一條日本教材數學題爆紅　考倒千萬人

60分鐘影片1.5倍速睇幾耐？平日在YouTube睇片、在Netflix「煲劇」或者溫書睇網課，你是不是無「倍速播放」不歡的「倍速黨」？在這個資訊爆炸、生活節奏急促的數碼時代，1.25倍、1.5倍甚至2倍速播放已經成為不少人的日常習慣。不過，每天都在播放器上點擊倍速按鈕的你，又知不知道自己到底節省了多少時間？



平日在YouTube睇片、在Netflix「煲劇」或者溫書睇網課，會不會開倍速？（AI生成）

近日社交平台X（前稱Twitter）流傳一條出自當地學習教材的日本學習教材的數學題（程度約小學高年級），隨即引發大批網民圍觀熱議。題目看似平平無奇，甚至相當生活化：

「一段長度為60分鐘的影片，如果以1.5倍速播放，需要觀看多少時間？」

題目一出，大批網民紛紛不假思索秒答「45分鐘！」——甚至不少自認數理能力不差的成年人，都毫不猶豫掉入這個「直覺陷阱」。直到官方公佈標準答案時，一眾網民才驚覺自己一直以來的認知完全被顛覆，原來正解並非45分鐘，而是「40分鐘」！

「一段長度為60分鐘的影片，如果以1.5倍速播放，需要觀看多少時間？」。（X）

為什麼不是45分鐘？小學數學公式踢爆直覺盲點

這道題目之所以能考倒千萬網民，關鍵在於大腦習慣性依賴直覺思考。

許多脫口而出回答「45分鐘」的人，潛意識裡把「1.5倍」跟「四分之三」或「扣除四分之一時間」混為一談。不少人直覺認為：速度提升至1.5倍，觀看時間應縮短至原來的三分之二（約33.3%），而非25%，於是直接以60-15=45分鐘計算。

不少人直覺認為：速度提升至1.5倍，觀看時間應縮短至原來的三分之二（約33.3%），而非25%，於是直接以60-15=45分鐘計算。（AI生成）

但只要回歸最基礎的距離與速度公式，真相便一目了然：

所需時間=影片總長度÷播放速度



假設影片原長為60分鐘，在正常1.0倍速下需要60分鐘：以1.5倍速播放時：60÷1.5=40分鐘。



網民爆笑自嘲：原來平時睇片「賺多咗」！

答案揭曉後，在網上掀起熱烈討論，不少網民的留言令人忍俊不禁：

「賺咗黨」：「一直以為1.5倍速只慳到15分鐘，原來足足慳咗20分鐘，突然覺得自己賺咗！」

「放空黨」：「平時返工返學已經夠用腦，估唔到連放工睇個YouTube放鬆吓都要畀小學數學題制裁……」

「文科生崩潰」：「文科生表示大腦已超載，平時睇片淨係識撳掣，邊有諗過背後要計分數同除法。」

「2倍速戰士」：「都係直接開2倍速最穩陣，60除以2等於30分鐘，呢個幼稚園級數我一定唔會計錯！」

常見倍速時間對照表

為方便各位「倍速黨」在日常睇片或煲劇時更好掌握時間，這裡整理了一份60分鐘影片在不同播放速度下的實際需時對照：

播放速度 實際觀看時間 節省時間 1.0倍速 60分鐘 0分鐘 1.25倍速 48分鐘 12分鐘 1.5倍速 40分鐘 20分鐘 1.75倍速 約34分17秒 約25分43秒 2.0倍速 30分鐘 30分鐘

各位讀者平日睇片又習慣開幾多倍速？是堅持原汁原味的「原速派」、聽Podcast與教學片必開的「1.5倍速派」，還是追求極致效率的「2倍速派」？你當初看到這道題目時，又有沒有猜中正確答案？