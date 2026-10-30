iPad mini 8缺120Hz惹議 | 高層辯稱「OLED反應快」引發網民論戰

iPad mini 8缺120Hz惹議 | Apple新發布的全新iPad mini 8，起售價699美元（約港幣5,450元）起，首度換上OLED屏幕並搭載A20 Pro晶片，卻依舊未搭載120Hz的ProMotion技術。面對海內外消費者的猛烈抨擊，Apple硬件工程副總裁戴夫·帕庫拉（Dave Pakula）接受專訪時辯稱，OLED屏幕的像素反應時間比傳統面板快上一個數量級，畫面滑動已經極度流暢。然而，這套將「反應時間」偷換為「更新率」的公關說法，旋即遭到業界專業技術人員與果粉的集體反駁。



Apple硬件工程副總裁稱，OLED屏幕的像素反應時間比傳統面板快上一個數量級。（YouTube）

高層辯詞引爆輿論：像素反應不等於幀率高

根據9to5Mac的訪談實錄，帕庫拉在接受科技評測人克里斯多夫·勞利（Christopher Lawley）訪問時指出：「屏幕體驗絕不僅看單一參數。OLED最吸引人之處在於其極快的像素反應時間，比傳統液晶顯示器（LCD）快了超過一個數量級。這讓動態畫面模糊大幅降低，滑動時非常順滑。」

高層辯詞引爆輿論：像素反應不等於幀率高。（Apple）

知名科技媒體MacRumors轉發相關報道後，討論區Reddit出現一面倒的批評聲浪。大批玩家直言，這套言辭宛如當年「Mac上的8GB統一記憶體等同於Windows 16GB」話術的翻版。像素反應時間指像素由一種顏色轉變為另一種顏色所需的時間，OLED確能做到0.1毫秒甚至更低；但屏幕更新率決定的是每秒呈現的靜態畫面張數。60Hz，意味著每一幀畫面硬生生在屏幕上停留長達16.6毫秒。

在舊款LCD面板上，液晶偏轉遲緩帶來的微量拖影，恰好在人眼中形成了天然的動態模糊，在60Hz下產生了視覺補償；換到反應極快的OLED面板上，像素幾乎瞬時切換，拖影消失了，換來的卻是每秒60格畫面的斷續跳躍。畫面卡頓感反而被大幅放大。

換到反應極快的OLED面板上，60Hz帶來的畫面卡頓感反而被大幅放大。（Apple）

Apple精準刀法：為Pro系列護航

查閱Apple官方新聞稿，新款iPad mini厚度壓至5.4mm，換裝最新2nm製程的A20 Pro處理器，甚至下放納米紋理玻璃選項，規格極具侵略性。但產品起售價從過去的499美元直跳至699美元，足足加價兩百美元。

iPad mini 8厚度壓至5.4mm，換裝最新2nm製程的A20 Pro處理器，甚至下放納米紋理玻璃.（Apple）

消費者多付了錢，卻依舊得忍受60Hz。這並非技術瓶頸，小尺寸高更新率OLED面板在供應鏈早已成熟量產。業界推測，Apple在硬件層面可能使用了具備高更新率潛能的面板，但在韌體層面將其鎖死在60Hz。

原因只有一個：產品區隔。一旦iPad mini配備120Hz ProMotion，售價近千美元的iPad Pro 11吋勢必面臨嚴重的同門蠶食。Apple團隊的刀法依舊精準無比，寧可承擔公關反彈，也絕不讓中階產品跨過高階產品的護城河。

資料來源：MacRumors、9to5Mac