戴1小時等於飲1杯咖啡？「電子咖啡手環2.0」亮相　專家揭隱患

在進博會創新孵化展區，一款被賽博續命神器——電子咖啡手環2.0版正式亮相。



品牌宣傳，佩戴一小時，提神效果約等於一杯咖啡，不用攝入咖啡因，就能實現醒腦、提升專注力，精準瞄準熬夜加班、備考、長途開車容易犯困的人群。

品牌宣傳，佩戴一小時，提神效果約等於一杯咖啡。（抖音@封面新聞）

這款手環外觀和普通智能手環差別不大，核心依託TEAS靶向神經調節技術，依靠手環背面兩枚電極釋放温和的經皮微電流，靶向刺激手腕內側的正中神經。

搭配特定波長藍光，提升腦部血流量、調節心率變異性，以此實現抗疲勞、提升專注度，同時官方標註也支持運動後恢復。

「電子咖啡手環2.0」亮相進博會▼▼▼

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和咖啡相比，它最大賣點是規避咖啡因帶來的副作用，不會出現心悸、手抖、夜間失眠、牙齒染色等問題，支持隨時啟停，也不存在咖啡因依賴，適合咖啡因不耐受的人群。

不過二者的工作邏輯存在根本區別：咖啡因是通過化學方式阻斷大腦的疲勞信號；手環依靠外部微電流刺激神經，屬於物理干預手段。

神經內科專家也明確提醒，二者不能直接劃等號，提神效果因人而異，和個人神經敏感度、身體狀態強相關，並非所有人戴上都能明顯感受到清醒。

對於「咖啡手環」，很多網民持負面態度。（抖音@美麗浙江）

此外，產品還有嚴格的使用紅線：佩戴心臟起搏器、嚴重心律失常、癲癇患者、孕婦等人群嚴禁使用。

有網友調侃它是「賽博懸樑刺股」，並質疑稱它只是強行壓制身體發出的疲勞預警，並沒有解決疲憊本身，會埋下更大的健康隱患。

值得注意的是，「咖啡手環」去年11月就已經在進博會亮相，結果被網友吐槽不已，有打工人直言稱，當牛馬就算了，還要自掏腰包整一個可以隨時電擊自己的裝置，腦子缺根筋的才會買吧。

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