小米手環10陶瓷版　備1500nits高亮螢幕配長續航　顏值性價比極高

入手小米手環10陶瓷版也有半個多月了，這段時間每天都戴在手上，也算摸透了它的方方面面。



作為一款419港元的智能手環，它給我的整體感受是優缺點都很鮮明，今天就從大家最關心的點開始，跟大家好好聊聊這款產品的真實使用體驗。

作為一款419塊錢的智能手環，它給我的整體感受是優缺點都很鮮明，今天就從大家最關心的點開始，跟大家好好聊聊這款產品的真實使用體驗。（小米）

更多小米手環10的產品介紹：

+ 7

陶瓷質感確實夠頂

先聊大家最關心的外觀，畢竟這是它最拿得出手的地方。陶瓷版和普通版的差距，一眼就能看出來。陶瓷中框摸起來是那種温潤如玉的質感，不是塑料的廉價感，也不是金屬的冰涼感，上手特別細膩，而且幾乎不會沾指紋，哪怕出汗多，擦一下就乾淨了。

我買的是灰色陶瓷，原裝錶帶是氟橡膠的，出汗多了，戴久了會有點悶，不過自己拼多多買個織物錶帶就能解決。這小東西不管是搭休閒裝、通勤裝，戴在手腕上都不突兀。但是小米手環10陶瓷版接觸皮膚的部分，也就是後蓋是塑料的，這點配置的削減我覺得有點美中不足，畢竟陶瓷版相比普通版在價格上已經貴出不少，沒必要因為成本減弱陶瓷版用戶的體驗。

回到正面，屏幕是這次小米手環10系列最大的升級點。四邊等寬的屏幕，比老款的大下巴好看多了，也協調多了，1500nits的亮度也很夠用，大太陽底下看時間、看消息，不用特意遮着。手環屏幕支持息屏顯示功能，平時隨手看個時間什麼的很方便。顏值這塊，我給打9分，三百多塊錢能買到這樣的質感，確實不虧，這也是我種草這款產品的主要原因。

睡眠數據等於瞎測

接下來說說功能性，我買手環的的原因之一是因為最近熬夜有點猛，白天暈暈沉沉的。所以希望記錄一下自己的睡眠數據，截止今天，剛好記錄了一周的睡眠數據，基本上沒有一晚上記錄是準確的，要不是時間對不上，要不就是根本沒有記錄睡眠。

這是因為手錶背部的接收器沒有記錄到足夠的訊息，或是誤識別了。相比於傳統的智能手錶，手環的面積更小，所以記錄數據的準確性和精度都差點意思，平時測着玩玩無所謂，想要更精確的數據，還是上手錶更好一些。

比起睡眠，小米手環10監測心率這方面倒是靠譜不少，起碼每天都能記錄到數據，對平時心率有問題的朋友還是能起到一定的輔助作用。還有能說說的就是壓力檢測了，這個數值是通過心率變異性計算得出的，原理是通過監測心臟跳動間隔的微小變化，推測交感神經的活躍程度。現在年輕人壓力大，隨時注意自己的情緒，才是健康的基礎。

【延伸閲讀】Apple失落穿戴裝置王座？新霸主靠AI戰略 時隔4年強勢爬頭稱王

+ 3

運動監測簡單實用

小米手環10還是喜歡運動減肥的好助手，以我的數據來看，準確度相對靠譜。周一到周五上班基本上都是通勤的步數差不多，周六出去玩多一點，周日躺平。步數和我每天體感相差不大，而且它還能根據心率的變化細分到中高強度運動，從而計算出每日消耗的卡路里。

同時，手環還支持運動模式的檢測，但種類並不多，基本上就是跑步、健走、騎行、跳繩這些基礎的項目。但對於我這種輕度或是不太專業的人來說完全夠用了。以跑步為例，可以記錄配速、步幅、心率這些關鍵指標足夠分析運動狀態。運動後小米健康APP裏面也可以根據數據提供後續的訓練計劃，方便新手更好的了解自己身體實際的負荷情況，很大程度上可以避免因為不專業的訓練而受傷。

日常使用對得起價格

在日常的使用上，小米手環10作為電子配件是合格的。就算沒有小米手機，用iPhone連接性上也沒什麼槽點。手環可以同步電話、微信、支付寶這些應用消息，來訊息會震一下。NFC版還能寫入公交卡，通勤不用掏手機掃碼，這些功能作為手機的輔助很實用。

這次小米手環10的續航是比較讓我驚喜的，我在輔助功能全開的情況下，一天工作到家還能剩餘超過90%的電量，也可能是因為息屏顯示功能讓亮屏次數減少的原因。這個續航表現，短期出差三到五天是不用擔心充電問題。

小米運動健康APP裏面還有多種錶盤可以選擇。由於小米手環的保有量很大，願意為小米手環製作錶盤的作者也很多，基本上這些錶盤是挑不完的，總有一款是你喜歡的。不過代價就是一些好看的錶盤需要花錢，或者充值小米內置的會員，這是可以接受的，不能讓作者只奉獻不拿回報。

總結一下，如果你來買手環，主要是為了看時間、收消息、偶爾計步，還看重顏值，想當個小配飾，那這款完全可以入手，陶瓷版的質感真的比普通版強太多。

但如果你來買手環，核心需求是監測健康、精準記錄運動數據，不如加錢買個專業點的手錶。我現在就是把它當成一個好看的電子手錶+消息提醒器，這樣用下來，還是挺香的。畢竟419元，想要顏值又想要專業功能，也不太現實，認清它的定位，用着就不會失望。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】