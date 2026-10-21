「小天才手錶封閉社交被質疑」衝熱搜　家長呻：不買孩子就被孤立

10歲出頭的孩子手腕上戴甚麼牌子的電話手錶，往往決定了能否和同學「碰一碰」加好友。「小天才手錶封閉社交被質疑」話題登上微博熱搜榜單，輿論爭議直指其運轉十多年的商業邏輯。不同品牌社交系統不互通，導致家長為防孩子遭同學孤立，被迫跟風購買動輒數千元的同款手錶。



小天才手錶與其他品牌兒童手錶的社交系統不互通，導致家長為防孩子遭同學孤立，被迫跟風購買動輒數千元的同款手錶。（《南方都市報》網站圖片）

小天才封閉生態為何引發「社交綁架」爭議？

小天才（Imoo）自2015年推出首款兒童電話手錶以來，便將「碰一碰」加好友與專屬好友圈設為核心賣點，但該系統僅對自家品牌開放。10月19日晚，1名博主發布短影片批評該模式後引發大量家長共鳴，指責品牌利用兒童同儕認同心理築起社交壁壘，變相「綁架」消費。

1名博主發布短影片批評小天才（Imoo）手錶的封閉社交模式後，引發大量家長共鳴，指責品牌利用兒童同儕認同心理築起社交壁壘，變相「綁架」消費。（網上影片截圖）

該博主分享案例，指有家長於子女的兒童智能手錶動態中，發現有同窗發帖號召其他同學集體孤立其孩子。（網上影片截圖）

小天才客服於10月20日回應，指出手錶確實不支援直接添加華為、小米等品牌手錶為好友，亦無法安裝微信或QQ，此舉旨在防範陌生人添加及網絡詐騙，打造「安全可控」環境。跨品牌聯絡仍可透過通訊錄撥打電話，但無法使用好友圈及點讚功能。

封閉生態撐起高溢價市場地位

洛圖科技數據顯示，2025年1月至10月，小天才在內地線上主流電商兒童手錶市場份額達53.7%，穩居龍頭。其旗艦款Z12起售價突破2,000人民幣（約2,370港元），官方標價最高逼近2,700人民幣（約3,200港元），遠超配置相近的競爭產品。對小學生而言，系統不互通已轉化為社交壓力，直接改寫無數家庭的購買決定。

對小學生而言，系統不互通已轉化為社交壓力，直接改寫無數家庭的購買決定。（《南方都市報》網站圖片）

青少年將「點讚」當成同儕間硬通貨

在封閉的網絡世界裡，手錶社交圈內獲讚逾50萬的高等級帳戶會被尊稱為「大佬」。不少青少年將「點讚」當成同儕間的硬通貨，甚至衍生出代刷讚、出租帳號及販售好友位等灰色產業鏈。在二手平台上，1個擁有50萬讚的帳號售價一度炒至500人民幣（約587港元）。

二手平台上，1個擁有50萬讚的帳號售價，一度炒至500人民幣（約587港元）。（《上觀新聞》網站圖片）

家長購買產品如為孩子購買「社交門票」

小天才手錶憑藉「碰一碰」建立的護城河，本質上是精準拿捏了兒童發展階段的同儕認同需求。根據中國青少年研究中心發布的《中小學生網絡社交發展態勢及風險應對》報告顯示，超過七成的中小學生將「擁有共同的數位社交平台」視為建立友誼的關鍵前提。這種心理機制被品牌轉化為排他性的社交代幣，導致缺乏同款設備的兒童在校園實體場景中面臨「社交排斥（Social Rejection）」的高危風險。這種情況導致家長在作出購買決策時，不再基於產品硬件性價比，而是為孩子購買一張避免被群體邊緣化的「社交門票」。

2027年兒童手錶推強制性國標 僅限電話互通能否打破社交圍牆？

內地國家市場監督管理總局已發布強制性國家標準GB 46859-2025《兒童手錶安全技術要求》，將於2027年1月1日起正式實施，明確規定手錶須允許跨品牌設備交換電話號碼與暱稱，惟專屬「朋友圈」與點讚機制會否繼續留在圍牆之內，仍有待觀察。當孩子的同儕接納被商業品牌鎖定，家長與孩子的健康社交，究竟還有沒有選擇的自由？有關議題仍在學生和家長群組間持續發酵討論。