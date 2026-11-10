香港麥當勞11月11日拋出震撼彈，正式宣布聯乘 Pokémon《精靈寶可夢》，推出三款全新日系口味漢堡。這次活動不僅帶來新口味，更將「盲盒」概念直接移植到快餐界。漢堡麵包頂部將隨機印上5款不同的比卡超（皮卡丘）或精靈球圖案，食客買包如同抽卡。



三大聯乘漢堡有咩特色？蛋沙律雙層牛堡成焦點

今次新推的三款漢堡主打濃厚的日式風味，瞄準年輕一族的味蕾。首推的「蛋沙律雙層牛堡」將綿滑蛋沙律與經典雙層牛肉結合，口感層次分明。「日式吉列豬扒飽」則走傳統日系定食風格，炸豬扒配搭爽脆高麗菜絲；而「黑椒蒜香雞堡」就主攻惹味路線，蒜香醬汁直接衝擊味覺。

手機app會員率先換購

香港麥當勞官方APP會員可於11月11日憑積分率先換購。以 180 分加 41 港元即可換購蛋沙律雙層牛堡套餐，日式吉列豬扒飽套餐則只需 180 分加 40 港元。這套定價策略極具針對性，明顯為APP會員制引流，透過人氣IP加強應用程式的黏著度。

「盲盒漢堡」究竟點玩？

今次3款新口味的寶可夢漢堡，除了包裝紙盒有不同款式的Pokeball精靈球設計，更引入富有《Pokemon》「尋找伙伴」精神的盲盒玩法，麵包上的寶可夢圖案並不是跟口味而變，而是5款隨機圖案設計（包括伊貝、比卡超、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜）。記者自己就有點期待IG／Threads上有沒有網民抽中印刷出事的「崩壞版」！