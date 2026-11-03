又一城香港Pokémon Center GULU事前預約教學｜為慶祝品牌誕生 30 週年，全港寶可夢迷苦等多年的香港 Pokémon Center 官方實體店終於登陸香港；落實以「期間限定店」（Pop-up Store）形式，於 2026 年 11 月 11 日至 2027 年 1 月 3 日期間，進駐九龍塘又一城！現在立即整理事前預約入場搶飛的日期及方法！



又一城香港Pokémon Center GULU事前預約教學｜PTCG+限定商品攻略

高達 10 米的精靈球主題燈光裝飾屹立於 LG2 層。巨型衝刺狀態的 比卡超（皮卡丘）氣球懸浮於半空。燈光裝置下方，奇異種子（台譯：妙蛙種子）、小火龍、車厘龜（台譯：傑尼龜）與耿鬼已經就位。

期間限定店預約地獄級難度？4 大階段搶飛攻略

開幕首兩週（11 月 11 日至 24 日），官方將實施嚴格人流管制，只限成功透過網上事前預約的粉絲入場成功的fans入場，不設即場輪候 Walk-in。預約唯一途徑，是透過手機應用程式 THE GULU 進行線上預約登記。大會將整個展期拆分為四個階段開放名額，首兩週更是「零 Walk-in」的硬性人流管制：

第一階段｜首波搶飛・完全無 Walk-in

預約開放時間：2026 年 11 月 4 日（三）下午 3:00 起

適用入場日期：2026 年 11 月 11 日（三）至 11 月 24 日（二）

入場方式安排：完全事前預約制。現場絕不開放即場排隊（Walk-in），未持有預約籌號者一律不得進場。

第二階段｜只限事前預約入場

預約開放時間：2026 年 11 月 18 日（三）下午 3:00 起

適用入場日期：2026 年 11 月 25 日（三）至 12 月 8 日（二）

入場方式安排：完全事前預約制。現場絕不開放即場排隊（Walk-in），未持有預約籌號者一律不得進場。

第三階段｜預約與Walk-in 並行

預約開放時間：2026 年 12 月 2 日（三）下午 3:00 起

適用入場日期：2026 年 12 月 9 日（三）至 12 月 22 日（二）

入場方式安排：事前預約優先 ＋ 現場即場輪候（Walk-in）並行。由本階段起打破首兩週完全預約限制，但仍強烈建議預先搶籌以確保入場資格。

第四階段｜聖誕及跨年檔期

預約開放時間：2026 年 12 月 16 日（三）下午 3:00 起

適用入場日期：2026 年 12 月 23 日（三）至 2027 年 1 月 3 日（日）

入場方式安排：事前預約優先 ＋ 現場即場輪候（Walk-in）並行。橫跨平安夜、聖誕節及元旦長假期，預計現場排隊輪候時間極長，且名額有限。

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30 週年會場限定：期間限定店有咩買？

買完機票飛日本才能買到原創商品的年代，暫時劃上休止符。期間限定店內將首度發售多款香港 30 週年特別版商品。

要留意發售時序。11 月 11 日至 17 日，店內僅供應 Pokémon Center 原創毛公仔及生活精品。全新「超級進化」擴充包「30th CELEBRATION」將於 11 月 18 日 正式上架。消費滿 500 或 800 港元，更會按日夜版本分期贈送原創特製杯墊及行李牌。

全新「超級進化」擴充包「30th CELEBRATION」將於 11 月 18 日 正式上架。

Bakery By The Grand 變身寶可夢主題餐廳

買齊心頭好之後，現場還有專門的主題餐飲體驗。位於又一城內的 Bakery By The Grand 已經全面換上寶可夢專屬佈置，店內隨處可見 比卡超的身影，打造「Pokémon Dining Experience」特色空間。

位於又一城內的 Bakery By The Grand 已經全面換上寶可夢專屬佈置。

「草、火、水」屬性主題套餐｜HK$598／兩位用

「草、火、水」屬性主題長蛋糕套餐：隨餐附送專屬特調奶昔與雪糕 ｜HK$598／兩位用

外賣輕食配限定杯套：店內招牌的人氣酥皮蛋撻同步供應，凡購買自家烘焙精品咖啡，即可獲贈印有寶可夢圖案的限定主題杯套。

店內招牌的人氣酥皮蛋撻同步供應，凡購買自家烘焙精品咖啡，即可獲贈印有寶可夢圖案的限定主題杯套。

店內招牌的人氣酥皮蛋撻同步供應，凡購買自家烘焙精品咖啡，即可獲贈印有寶可夢圖案的限定主題杯套。

同期，位於Bakery By The Grand旁的 BOUTIQUE BY THE GRAND 會推出「9合1特別版蝴蝶酥禮盒」，換上 Pokémon 30 週年限定紀念外盒，極具送禮與收藏價值。

9合1特別版蝴蝶酥禮盒 換上 Pokémon 30 週年限定紀念外盒

又一城香港Pokémon Center ｜其他不可錯過活動內容

神秘見面會與 Pokémon GO 限時調查：場內特設兩款任天堂 Switch 遊戲免費試玩區，包括《Pokémon Pokopia》及《Pokémon Champions》。

場內特設兩款任天堂 Switch 遊戲免費試玩區，包括《Pokémon Pokopia》及《Pokémon Champions》。

展期每個週末都有寶可夢見面會，除了比卡超與 伊貝會有特別造型現身，耿鬼更是首次在香港登台。旁邊還有高達 3.6 米的 卡比獸氣球坐鎮。

對於 Pokémon GO 玩家，11 月 9 日起只要身處又一城即可領取限時調查，完成任務將解鎖戴著派對帽的比卡超。

11 月 14 至 15 日的「曠野地帶：全球」線下活動更會派發限量實體明信片。商場內的誘餌模組效果，活動期間將強制延長至 4 小時。

商場 My FESTIVAL 會員於場內消費滿 3,800 港元，即可換領 Pokémon 30 週年香港特別版 LOGO 的限量地毯。