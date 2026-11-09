又一城香港Pokémon Center Pop Up 打卡位全公開 ／ GULU事前預約教學｜又一城 Pokémon 30 週年慶典未開幕已全城哄動。10 米高的巨型精靈球聖誕樹閃爍紅白光芒，準備迎接全港粉絲。記者今日親身落場視察，為各位訓練員整理出多個打卡、購物貼士情報，等你做好準備出發去九龍塘。



又一城 Pokémon 30週年快閃店攻略：GULU 預約教學與打卡位全公開

Pokémon Center 香港快閃店點樣預約？GULU 實測搶位教學

今次Pokemon 30周年活動，分為打卡區及 Pop Up Store 快閃店，若想進店掃貨，一定要事先透過 THE GULU 應用程式登記。根據最新的官方安排，2026年 11 月 11 日至11月 24 日的首階段入場採「完全事前預約制」，絕不開放現場排隊，截至11月9日，第1階段的名額已經完全派發完畢，仍未取得預約的玩家，不用去碰運氣。

Pokémon Center 香港快閃店點樣預約？GULU 實測搶位教學

第1階段入場名額已搶光

第2階段（2026年11月25日至12月8日）準備11月18日開搶！

未能取得入場資格？第2階段（2026年11月25日至12月8日）起改為「事前預約+即場Walk-in」並行方式入場，但建議大家一定要校好鬧鐘，留意11月18日下午3時開THE GULU App 搶第2階段（2026年11月25日至12月8日）預約入場名額！因為第2階段起會追加寶可夢集換式卡牌遊戲（PTCG）30 週年「超級進化」擴充包及其他卡牌產品！不預約只怕排長龍入店後，好貨已被搶光。

第一階段｜首波搶飛・完全無 Walk-in

預約開放時間：2026 年 11 月 4 日（三）下午 3:00 起

適用入場日期：2026 年 11 月 11 日（三）至 11 月 24 日（二）

入場方式安排：完全事前預約制。現場絕不開放即場排隊（Walk-in），未持有預約籌號者一律不得進場。

第二階段｜只限事前預約入場

預約開放時間：2026 年 11 月 18 日（三）下午 3:00 起

適用入場日期：2026 年 11 月 25 日（三）至 12 月 8 日（二）

入場方式安排：完全事前預約制。現場絕不開放即場排隊（Walk-in），未持有預約籌號者一律不得進場。

第三階段｜預約與Walk-in 並行

預約開放時間：2026 年 12 月 2 日（三）下午 3:00 起

適用入場日期：2026 年 12 月 9 日（三）至 12 月 22 日（二）

入場方式安排：事前預約優先 ＋ 現場即場輪候（Walk-in）並行。由本階段起打破首兩週完全預約限制，但仍強烈建議預先搶籌以確保入場資格。

第四階段｜聖誕及跨年檔期

預約開放時間：2026 年 12 月 16 日（三）下午 3:00 起

適用入場日期：2026 年 12 月 23 日（三）至 2027 年 1 月 3 日（日）

入場方式安排：事前預約優先 ＋ 現場即場輪候（Walk-in）並行。橫跨平安夜、聖誕節及元旦長假期，預計現場排隊輪候時間極長，且名額有限。

盡快下載App完成會員登記

盡快下載你手機平台的 THE GULU 並完成帳號登入，在開賣前數分鐘備妥網絡準備點擊，以免在熱門時段被瞬間秒殺。

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為了照顧未能成功登記得玩家，現在就公開Pop Up Store 內豐富又可愛的貨架吧！

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30週年聖誕樹免費打卡點分佈點玩最抵？隱藏 30 週年標誌在哪？

搶不到 THE GULU 預約券？不用灰心。實測證明，就算進不了快閃店，外圍的聖誕樹與打卡位依然完全開放。

實測證明，就算進不了快閃店，外圍的聖誕樹與打卡位依然完全開放。

實測證明，就算進不了快閃店，外圍的聖誕樹與打卡位依然完全開放。

別只顧平視，抬頭望向商場天花板。一隻巨型比卡超正懸掛在半空俯視全場。

30周年時光隧道｜找回你的初心御三家。

走到聖誕樹旁，務必穿越那條「時光隧道」。通道內不僅播放著跨越 30 年的特別版影片，還介紹了歷代遊戲作品中的御三家寶可夢，不知你又是由那代開始玩的？細心留意，這次展場內的 30 週年比卡超（皮卡丘 / Pikachu）標誌是專為又一城設計的香港特別版，姿勢與別處截然不同。

走到聖誕樹旁，務必穿越那條「時光隧道」。

通道內不斷播放著跨越 30 年的特別版影片

通道內還介紹了歷代遊戲作品中的御三家寶可夢。

會場限定 $60 鎖匙扣與自拍機值得玩嗎？

現場的互動設施主要為 $60 港幣一次，實測都有不少技巧可教。

1. 主題自拍館（每次 $60）

自拍機的相框有火水草電 4 種屬性可選，而 3 款卡背則是隨機印製。其中有機會抽中隱藏版的聖誕樹款。

慳錢秘技：排隊一次限拍照1次，但最多可以印 2 張卡（相片不能改，單張 $60、加印第 2 張再加$40）。如果你跟朋友兩人合照，排一次隊、付 $100 就能直接印出 2 張卡。



自拍機的相框有火水草電 4 種屬性可選，而 3 款卡背則是隨機印製。其中有機會抽中隱藏版的聖誕樹款。

自拍機的相框有火水草電 4 種屬性可選，而 3 款卡背則是隨機印製。其中有機會抽中隱藏版的聖誕樹款。

2. 舒壓鍵盤鎖匙扣 Mini Game（每次 $60）

這款拋波波是永不落空的「必中」遊戲（＄60一次），禮物是一個舒壓Keyboard鍵粒匙扣，按鍵會發光。如投球掉進紅、綠、藍圓洞，就可隨機取得同屬性的御三家寶可夢鍵盤鎖匙扣，命中黃色圈圈就必中電屬性比卡超。

這款拋波波是永不落空的「必中」遊戲（＄60一次）

禮物是一個舒壓Keyboard鍵粒匙扣，按鍵會發光。

行完 LG2 層中庭的主要展區，別忘了再上兩層去G 層，那裡還有另一個打卡區。有巨型的元祖御三家、巨型吹氣卡比獸等你打卡。展期周末的見面會也在此舉行，可以近距離接觸特別造型的比卡超、伊布（伊貝）與首度在港登場的耿鬼，見面會入場券於每日上午 11 時在 G 層的 THE GULU 自助售票機派發。名額派完即止。想拿到限定紙帽，記得校好鬧鐘。

行完 LG2 層中庭的主要展區，別忘了再上兩層去G 層，那裡還有另一個打卡區。

展期周末的見面會也在此舉行，可以近距離接觸特別造型的比卡超、伊布（伊貝）與首度在港登場的耿鬼

有巨型的元祖御三家、 3.6 米巨型吹氣卡比獸等你打卡。

LG2層還有Nintendo Switch 2 《Pokemon》遊戲試玩區，以及Pokemon Card對戰區。初玩家更可免費得到一套入門者starter卡牌。

LG2層還有Nintendo Switch 2 《Pokemon》遊戲試玩區，以及Pokemon Card對戰區。初玩家更可免費得到一套入門者starter卡牌。

LG2層還有Nintendo Switch 2 《Pokemon》遊戲試玩區，以及Pokemon Card對戰區。初玩家更可免費得到一套入門者starter卡牌。

消費滿 500 或 800 港元，更會按日夜版本分期贈送原創特製杯墊及行李牌。

Bakery By The Grand 變身寶可夢主題餐廳

位於又一城內的 Bakery By The Grand 亦化身寶可夢Cafe，店內隨處可見比卡超的身影，打造「Pokémon Dining Experience」特色空間。同期，位於Bakery By The Grand旁的 BOUTIQUE BY THE GRAND 會推出「9合1特別版蝴蝶酥禮盒」，換上 Pokémon 30 週年限定紀念外盒，極具送禮與收藏價值。

位於又一城內的 Bakery By The Grand 已經全面換上寶可夢專屬佈置。

店內招牌的人氣酥皮蛋撻同步供應，凡購買自家烘焙精品咖啡，即可獲贈印有寶可夢圖案的限定主題杯套。

Pokémon 30週年快閃店其他著數

對於 Pokémon GO 玩家，11 月 9 日起只要身處又一城即可領取限時調查，完成任務將解鎖戴著派對帽的比卡超。

11 月 14 至 15 日的「曠野地帶：全球」線下活動更會派發限量實體明信片。商場內的誘餌模組效果，活動期間將強制延長至 4 小時。

商場 My FESTIVAL 會員於場內消費滿 3,800 港元，即可換領 Pokémon 30 週年香港特別版 LOGO 的限量地毯。