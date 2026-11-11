香港成人展MFE突然取消？波多野結衣/宮下玲奈/青空光爆遭全員遣返｜2026年11月11日下午，距離香港大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」（簡稱 MFE）開幕僅剩不到48小時，主辦方與數千名購票粉絲迎來噩耗。根據波多野結衣、宮下玲奈、青空光等多位參展日本AV女優的X及私訊截圖，原定來港出席活動的近30位女優，疑遭拒絕入境並遣返日本。



香港成人展MFE正式取消．宮下玲奈青空光遭拒入境｜KKday：將退款

最新消息：大會宣布活動取消｜KKday回覆：將原路全數退款

MFE主辦方於11日傍晚19：00正式宣布，原定於2026年11月13日至15日三天舉行的【MEGA FANSEXPO】，以及明天（11 月12日）舉行的預覽活動取消，主辦方將稍後透過官方渠道公布退款安排。其獨家售票平台KKday亦已作作回應：本次香港見面會因藝人團隊入境問題，活動取消。訂單會安排全額原路退款。



MFE主辦方於11日傍晚19：00正式宣布，原定於2026年11月13日至15日三天舉行的【MEGA FANSEXPO】，以及明天（11 月12日）舉行的預覽活動取消

KKday回覆將安排退款

波多野結衣：到達香港但要回日本了

原定將參加11月12日記者會的波多野結衣在社交平台X發文公開表示：「雖然到達了香港，但必須回日本了。」

波多野結衣 X 截圖

宮下玲奈回DM：全員都要被強制遣返

網上流傳的截圖顯示，有粉絲透過Instagram私訊向人氣女優宮下玲奈表達關心。她親自回覆稱「全員強制送還らしいです」（好像全員都要被強制遣返），並直言「イベントは中止」（活動取消）。

宮下玲奈 Instagram 相片

青空光回覆粉絲群：全員都要回日本了

另一張粉絲群組對話截圖中，女優青空光（青空ひかり / Hikari Aozora）亦無奈向群組成員拋出震撼彈：「ええっと。問題発生。全員日本へ帰国になってます😢」（呃。發生問題了。全員都要回日本了）。寥寥數語，令粉絲群組瞬間炸鍋。

另一位AV女優大槻響同樣在X宣布取消她本人的香港活動，向期待已久的粉絲致歉，宣佈其在香港的活動取消並深表遺憾。不過，她補充指出，與她相關的周邊商品預計應該仍會在活動中繼續販售。

大槻響 X 截圖

MFE原定於11月13至15日舉行。大會主打近距離互動，特別推出要價港幣1,320元的三日通行門票（包含互動券等附加項目後價格更高）。參展陣容堪稱歷年之冠。展覽選址香港富豪機場酒店，河北彩花、涼森玲夢（涼森れむ）等多位頂級女優均在參展名單之列。大會更準備在11月12日舉行記招，安排27位女優：包括波多野結衣及「黃金手指」加藤鷹與傳媒見面。

香港成人展MFE嘉賓名單：青空光、明里紬、淺野心、伊藤舞雪、大槻響、小野六花、楓富愛、金松季步、神木麗、河北彩花、紗倉真菜、櫻空桃、涼森玲夢、瀨戶環奈、田野憂、七嶋舞、七森莉莉、西宮夢、雛乃花音、本庄鈴、美園和花、MINAMO、宮下玲奈、惠理、八掛海、彌生美月、楪可憐、吉高寧寧。

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根據香港現行法例，外籍人士若來港參與商業演出、粉絲見面會或提供任何受薪/非受薪服務，均須預先向香港入境處申請合適的工作簽證（如短期就業簽證或特定演藝人員工作許可），一般旅客免簽待遇並不能涵蓋商演活動。雖然大槻響在貼文中強調「明明已經取得了簽證」，但依照香港《入境條例》慣例，獲發入境簽證或許可並不等同保證必然可順利過關，入境處管制站人員在清關時，仍有權按當事人申報的訪港目的、活動性質及在港逗留細節進行獨立覆核與最後把關；若入境官員認為入境目的與申報資格不符，便可依法行使職權予以拒絕入境並安排即時遣返。

活動取消．購票觀眾如何退款？

至於已買飛參加的網民，最關心的應該是活動一旦取消／改期，如何安排退款？

雖然根據香港成人展 MEGA FANS EXPO 2026 (MFE) 的 KKday 獨家線上售票頁面說明：商品一經訂購完成後，即不可取消、更改訂單，亦不得請求退款。不過MFE香港成人展的情況屬活動完全取消，消費者無需主動申請，KKday系統與供應商將主動辦理全額退款，敬請密切留意KKday平台公告。