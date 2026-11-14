聖誕遊日機票酒店樣樣貴，精明旅客卻已用手機鎖定PayMe + 銀聯雙重優惠，賺盡等同 4.22 算超低日圓匯率。只要在 2026 年 11 月 30 日前，將滙豐（HSBC）旗下 PayMe 銀聯虛擬卡綁定iPhone或其他蘋果硬件的 Apple Pay，並為西瓜卡（Suica）增值，即可食盡「銀聯即時立減」加「PayMe 10% 回贈」雙重優惠、賺盡折上折！

雙重優惠疊加！

為何增值 ¥5,000 實收 ¥4,700？拆解 4.22 算折上折秘訣

單靠PayMe 銀聯卡回贈難以將 4.9 算匯率壓至 4.22 算，關鍵在於兩大優惠無縫疊加。根據銀聯香港日本推廣專頁條款，由即日起至年底，經 Apple Pay 以港澳銀聯卡為 Suica 單筆增值滿 ¥5,000，結算時即自動立減 ¥300。

第一重：銀聯即時立減 ¥300

記者今早（14 日）親身實試，在 Apple Wallet 選擇增值 ¥5,000 後，收據實收僅 ¥4,700，PayMe 連同約 1% 外幣手續費共扣帳 HK$234.31。

第二重：PayMe 再賺 10% 回贈

從實測截圖可見，扣帳金額為 HK$234.31；但配合 PayMe 銀聯卡 Apple Pay 消費回贈獎賞 （點擊看官方條款及細則），11 月底前經 Apple Pay 簽賬外幣可再賺 10% 現金回贈（上限 HK$200），即可再扣除約 HK$23.4 回贈，實付僅約 HK$210.9 便袋走 ¥5,000，折合低見 4.22 至 4.3 算。

（依據PayMe官方推廣條款，回贈是存入至「PayMe錢包」餘額，而非直接回贈至銀聯卡本體。）

銀聯卡 Apple Pay 消費回贈獎賞

扣除約 HK$23.4 回贈後，實付僅約 HK$210.9 便袋走 ¥5,000，折合低見 4.22 至 4.3 算。

Suica 增值上限幾多？3 大避伏位必睇

想完成這雙重疊加優惠，首先你要在 iPhone 的 Apple 銀包（Apple Wallet）內加入電子 Suica 卡，並於PayMe app內開設電子銀聯卡。之後先在 PayMe App 將銀聯卡「加至 Apple 銀包」，再於 Apple Wallet 揀選該卡為 Suica 付款即可。

於PayMe app內開設電子銀聯卡。之後先在 PayMe App 將銀聯卡「加至 Apple 銀包」，再於 Apple Wallet 揀選該卡為 Suica 付款即可。

想賺盡優惠，以下三項限制切勿忽略：

單筆必須滿 ¥5,000：增值低於 ¥5,000 將無法觸發銀聯立減 ¥300。



每卡每月限用 2 次：每部 iPhone 裝置於活動期內為 Suica 增值每月最多享 2 次立減，且受 JR東日本官方網站 規定的 ¥20,000 儲值上限限制。另外，Apple Wallet增值Suica最低金額為1,000日圓，其後可以1日圓為單位自訂增值（例如1,001日圓），但為符合銀聯滿¥5,000立減優惠，必須單筆輸入¥5,000或以上整數金額。



開多張交通卡賺盡回贈：若想用盡 HK$2,000 以食盡 PayMe 的 HK$200 回贈上限，可在 Apple Wallet 同時加入 PASMO 及 ICOCA（它們的性質與Suica大致相同），三款卡每月各自獨立享有 2 次立減優惠。



作者：鍾世傑 Chung Sai Kit

香港01科技玩物高級編輯，擁有逾20年大型傳媒編採資歷。熱愛數碼生活、動漫玩具與Gadget評測，既追逐科技潮流，亦深耕流行文化，以接地氣又富洞察力的文字與讀者分享世界。

