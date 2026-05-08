日本旅行退稅 J-TaxRefund｜制度大翻新，到底甚麼是先付後退？｜大家去日本掃貨，是不是覺得排隊退稅超花時間？日本將由2026年11月起實施全新的消費稅退稅制。最核心改變是不再即時扣稅，買東西要先付全數含10%消費稅，最後才自己搞退款。不少人擔心會在場機大排長龍，其實新系統「J-TaxRefund」可以做到網上處理、在離境時做簡單手續，退稅會在你回國後自動轉帳到戶！快來一起搞清楚全新日本旅行購物退稅流程。



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Step 1｜首次登記 J-TaxRefund 手續繁複嗎？怎樣設定退款方式？

既然不能直接扣稅，那我們怎樣拿回錢？只要用智能手機打開官方平台 J-TaxRefund （網頁尚未公開）註冊一次就可以。登記護照資料並設定收款方式，信用卡或銀行帳戶都行。結帳時用手機掃描收據的 QR Code，系統會自動記錄購物清單，其實比以前人手對單方便得多。

日本旅行退稅新制度 J-TaxRefund｜Step 1｜首次登記 J-TaxRefund 手續繁複嗎？怎樣設定退款方式？

1：用智能手機打開官方「J-TaxRefund」平台註冊。

2：輸入基本資料並綁定護照。

3：設定你喜歡的收款方式（信用卡、銀行帳戶都可以）。

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Step 2｜瘋狂買藥妝不用再被包裝封印？行李空間有救了？

大家買化妝品和零食，是不是最討厭被透明免稅袋塞滿行李箱？新制直接取消消耗品和一般商品分類，連50萬日圓消費上限也拿走。而且徹底廢除那個不准拆開的免稅膠袋！現在想買多少就買多少，不用擔心退稅品一定要手提過關，整理行李更大彈性。

日本旅行退稅新制度 J-TaxRefund｜Step 2｜瘋狂買藥妝不用再被包裝封印？行李空間有救了？

1：結帳時，用手機掃描收據上的 QR Code。

2：系統會自動將免稅消費紀錄同步到雲端。

3：新制直接取消免稅膠袋！買完藥妝零食可以直接分拆放入行李箱，超省位。

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Step 3｜去到機場要排長龍嗎？自助機怎樣操作？

11月1日起，日本退稅流程全面自動化。旅客只需在機場「禁區外」或各地大型商店的「免稅辦理自助機台 (KIOSK)」核對身份，判定完成後，退稅品即可直接寄艙，無需再手提入禁區排隊。但需注意，若KIOSK顯示紅燈，即你的購入品須要用舊有的人手檢查，要預留多點時間到機場，出境後交乎職員櫃檯檢查。

日本旅行退稅新制度 J-TaxRefund｜Step 3｜去到機場要排長龍嗎？自助機怎樣操作？

1：去機場寄艙前，記得先找海關區的自助機（KIOSK）。

2：放上護照掃描，讓系統自動對比雲端紀錄。

3：螢幕顯示綠燈，代表審核通過，可以直接去寄行李。

4：萬一 KIOSK 螢幕彈出紅色警告，大家不用慌張。

5：帶同你的「戰利品」前往旁邊的人工櫃檯。

6：海關人員快速核對實物沒問題後，就會直接放行。

Step 4｜成功出境後，退款到底要等多久才進帳？

搞妥手續順利上機，錢甚麼時候回到口袋？海關確認戰利品離開日本後，系統會自動轉帳。稅款大概需要2星期到1個月左右，就會退回你設定好的帳戶內。當作旅行回來後收到的一份驚喜零用錢也挺開心的，大家準備好迎接下一次日本之旅了嗎？

日本旅行退稅新制度 J-TaxRefund｜11月起先付後退｜Step 4｜成功出境後，退款到底要等多久才進帳？

1：順利上機離開日本後，海關系統會自動觸發轉帳。

2：稅款大約需要2星期到1個月左右處理。

3：錢會直接退回你當初設定好的帳戶內，當作旅行回來的驚喜零用錢！

日本全新免稅制度「J-TaxRefund」infomation

實施日期： 2026年11月1日起全面實施

網頁：未公開

地點： 日本全國合資格免稅店及各大出境機場／港口

開放時間： J-TaxRefund線上登記系統24小時運作

機場 KIOSK 終端機視乎各航廈開放時間

支援平台： 各款智能手機瀏覽器、日本機場自助服務機（KIOSK）

核心功能： 護照綁定、掃描收據 QR Code 自動整合清單

退款選項： 信用卡退刷、銀行帳戶轉帳

安全認證： 連線國稅廳雲端，即時比對出境與購物紀錄

其他提示與注意事項

1：Visit Japan Web 系統內生成的免稅QR Code系統依舊存在，與 J-TaxRefund｜ 一起使用，以加快機場流程。至於使用免稅QR Code還是直接由店員取用你的護照旅行手續，則視不同店鋪而定。

2：所有免稅商品需在購買日起 90 天內 攜帶出境。