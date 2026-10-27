赴日旅客注意！日本將於 2026 年 11 月 1 日起，全面終結店內直接免稅優惠，改採國際通行的「先付後退制（Refund System）」。從東京秋葉原到大阪日本橋，以往外國旅客在免稅櫃枱出示護照，結帳即扣除 10% 消費稅的便利光景不復存在。本文由HashTECH編輯選出8家動漫遊戲迷、電器手機用家遊日必去名店，整理8大電器玩具店之手續費與收費差異，供旅客出發前參考。若退稅手續不全，旅客可能無法退回10%消費稅，損失隨時高達購物金額一成。



8大動漫電器名店退稅法整理：手續費那家最便宜？操作細節有何不同？

有別過去在店內／商場內即場處理退稅。在新制下的基本操作，旅客在門市購物必須先支付包含 10% 消費稅的全額款項，取得電子購物憑證，待出境當天在機場或港口經海關系統確認實物後，稅款才會原路退回信用卡、電子錢包或現場領取日圓現金。 事實上，不少大型店鋪均安排了有利消費者的特別安排，且各有不同：

1. BicCamera（ビックカメラ）

主力客群：數碼相機、電腦配件、遊戲主機、模型玩具

退稅手續費：0% 手續費

退稅平台：J-TaxRefund 系統



BicCamera（ビックカメラ）

BicCamera 已明確承諾自行承擔第三方手續費，全額退還 10% 消費稅款。結帳時更可疊加外國旅客專屬優惠券（如相機家電享額外 7% 折扣）。但留意經由機場領現金的「櫃檯服務費」、信用卡本身的退款手續費，仍需要由用家自行負擔。再加一個貼士，新制推出初期，機場海關抽檢率可能增加，如購買了高價無反相機或鏡頭，務必將產品隨身、保留附有機身序號的原裝保證書、包裝及單據。

日本BicCamera 7%優惠券

2. 友都八喜（Yodobashi Camera / ヨドバシカメラ）

主力客群：數碼相機、手機配件、遊戲主機、模型玩具

退稅手續費：0% 手續費

退稅平台：直營POS系統對接日本國稅廳免稅販売管理システム ＋ 串接 J-TaxRefund 數據通道



友都八喜（Yodobashi Camera / ヨドバシカメラ）

Yodobashi收銀機直接整合護照讀取器與電子申報系統，旅客可直接出示護照或Visit Japan Web的入境QR Code，並按店員指示登記免稅紀錄。結帳時同步將交易上傳國稅廳；後續若需綁定跨境信用卡退款，同樣可透過 J-TaxRefund 網頁確認帳戶。

3. 愛電王（EDION / エディオン）

主力客群：數碼相機、手機配件、遊戲主機、模型玩具

退稅手續費：每筆定額 210 日圓

退稅平台：獨立連線系統，配合指定金融清算網絡，非百分比抽佣模式。



在店內櫃檯出示護照並完成購買憑證登記，享有外國旅客額外折價券優惠。EDION採用每筆定額210日圓的固定處理費。如果購買高單價數碼鏡頭或遊戲主機，這項定額收費實質費率遠低於1%，以購買10萬日圓商品為例，實質費率僅0.21%，對大額採購極為划算。

4. 唐吉訶德（DON DON DONKI / ドン・キホーテ）

主力客群：數碼相機、手機配件、模型玩具、零食雜貨

退稅手續費：0% 手續費

退稅平台：唐吉訶德自有免稅管理系統 ＋ J-TaxRefund 合作清算。



唐吉訶德（DON DON DONKI / ドン・キホーテ）

店內設專用免稅收銀櫃枱，完成護照掃描與含稅付款，收據提供專屬代碼供旅客於線上核對退稅帳戶。Donki承諾自家負擔退稅系統處理成本，線上退刷信用卡同樣全額退回 10%。

5. Animate（アニメイト）

主力客群：動漫遊戲及相關書籍、精品

退稅手續費：2%～5.4%／消費者可退回約 4.6% 至 8.0% 左右

退稅平台：Ocean Tax Refund



Animate（アニメイト）

Animate 收費機制極為繁瑣且昂貴，Ocean 平台基本抽取商品未稅價格約 2.1% 的服務費。另加跨境提領手續費：退款至海外信用卡時，需再加收一筆最低 180 日圓、最高為商品未稅價格 0.5% 之手續費。

Animate 退稅案例（只作參考） 計算項目 項目一：買 5,400 日圓（未稅） 項目二：買 36,000 日圓（未稅） 店內結帳先付（含稅價） 5,940 日圓 39,600 日圓 原始可退消費稅 (10%) 540 日圓 3,600 日圓 扣：辦理手續費 (2.1%） - 113.4 日圓 - 756 日圓 扣：第三方提領費 - 180 日圓 (不夠0.5%，收低消) - 180 日圓 (36,000 × 0.5%) 遊客可拿回 246.6 日圓 (約港幣 $12) 2,664 日圓 (約港幣 $133)（按1日元兌0.05港元估算，匯率隨時變動） 實際退稅率 等同僅享 4.5% 折扣 等同享有 7.4% 折扣

6. AmiAmi（秋葉原 Radio 會館旗艦店）

主力客群：玩具模型

退稅手續費：1.1%～1.5%

退稅平台：Smart Detax/ 綜合電子免稅系統（視乎分店系統而定）



AmiAmi（秋葉原 Radio 會館旗艦店）

以購買 20,000 日圓模型為例，實際連稅應付22,000日圓。選擇在機場退現金，將收取1.1%手續費、實收1,780日圓退稅；如選用外國信用卡退稅，會收1.5%手續費，實退約港幣 $12約港幣$12（按1日元兌0.05港元估算，匯率隨時變動）

7. Mandarake（まんだらけ）

主力客群：中古玩具、收藏品、書籍、漫畫

退稅手續費：1.0%～1.5%

退稅平台：Smart Detax / 綜合電子免稅系統（視乎分店系統而定）



Mandarake（まんだらけ）

Mandarake是專賣二手產品的尋寶店，一般情況下，中古商品同屬免稅範圍，惟需符合日本免稅制度規定。店家通常按代理系統費率轉嫁約 1% 至 1.5%。另外需特別留意， Mandarake 因經常以拍賣方式售出過百萬日圓的珍藏玩具，高價交易或較易引起海關注意，建議保留完整單據及包裝。

8. The Gundam Base（高達基）

主力客群：高達模型限量品

退稅手續費：1.5%

退稅平台：商場中央退稅系統



The Gundam Base（高達基地）

The Gundam Base 常設店基本都設於三井不動產商場／Outlet（如 DiverCity 或博多運河城），須按商場中央退稅系統辦理，都是劃一使用三井不動產商場中央退稅系統PIE VAT（Pop Up Store除外）。

免稅對象商品需收取 1.5% 手續，比如買 10,000 日圓的基地限定高達模型，稅金 1,000 日圓會被商場平台直接扣走 150 日圓，實退 850 日圓。

知多一點：以現金／信用卡付費，不代表必須以同一方式退稅

在 11 月 1 日上路的「先付後退」新制下，「付款」和「退稅」是兩個獨立步驟，在日本商店結帳時無論使用現金、信用卡或其他電子錢包付款，你都可以自由選擇另一種方式來接收退稅款項。

結帳步驟

• 你可以用任何店家接受的支付方式（例如：全付現金、刷 Visa 卡）支付含稅價格。

• 付款後，店員會為你登記免稅紀錄，並交給你一張印有退稅專屬 QR Code 的收據。

登記退稅方式（手機自選）

• 以手機掃描收據上的 QR Code，就會自動連結至日本官方退稅登記平台（如 J-Tax Refund）。

• 在這個步驟，你可以任意指定接收退款的方式，包括：

－退回信用卡/扣賬卡（可指定退款至Visa／Mastercard／JCB卡，不一定是付款那張卡）

－ 退回電子錢包（例如微信支付、支付寶等，視乎店家合作的退稅服務商而定）

－ 機場領取日圓現金

－ 銀行帳戶匯款